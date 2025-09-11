Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20250911/russia-dnepropetrovsk-sosnovka-51905994.html
Россия ҳарбийлари Днепропетровск вилоятидаги Сосновкани озод қилди
Россия ҳарбийлари Днепропетровск вилоятидаги Сосновкани озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия ҳарбийлари томонидан Днепропетровск вилоятидаги Сосновка қишлоғини озод этилди
2025-09-11T17:52+0500
2025-09-11T17:52+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0f/51264292_0:0:769:432_1920x0_80_0_0_06b4673d096d3342887ecbb35ee48a51.jpg
ТОШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Россия Қуролли кучлари томонидан Днепропетровск вилоятидаги Сосновка қишлоғини озод этилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар бермоқда.Аҳоли пункти "Шарқ" қўшинлари гуруҳи бўлинмаларининг фаол ҳужум ҳаракатлари натижасида озод қилинган.Бундан ташқари, россиялик жангчилар Запорожье вилоятининг Червоний ҳамда Днепропетровск вилоятининг Ивановка, Вербовое, Калиновское ва Вишневое ҳудудларидаги Украина Қуролли кучларининг тўртта бригадаси тузилмаларига зарба берган.Душман йўқотишлари қуйидагилардан иборат бўлди:
https://sputniknews.uz/20250910/rossiya-mudofaa-vazirligi-zelenskiy-bayonot-51867468.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0f/51264292_91:0:667:432_1920x0_80_0_0_d6f9a10f8e7a866e2116d682cf378d47.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия ҳарбийлар днепропетровск сосновка
россия ҳарбийлар днепропетровск сосновка

Россия ҳарбийлари Днепропетровск вилоятидаги Сосновкани озод қилди

17:52 11.09.2025
© РИА НовостиРоссийские военные в зоне СВО.
Российские военные в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости
Oбуна бўлиш
Душман салмоқли йўқотишларга юз тутган: 265 нафардан ортиқ шахсий таркиб аъзолари, 2 та жанговар зирҳли машина, 9 та автомобиль ва радиоэлектрон кураш станция.
ТОШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Россия Қуролли кучлари томонидан Днепропетровск вилоятидаги Сосновка қишлоғини озод этилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар бермоқда.
Аҳоли пункти "Шарқ" қўшинлари гуруҳи бўлинмаларининг фаол ҳужум ҳаракатлари натижасида озод қилинган.
Бундан ташқари, россиялик жангчилар Запорожье вилоятининг Червоний ҳамда Днепропетровск вилоятининг Ивановка, Вербовое, Калиновское ва Вишневое ҳудудларидаги Украина Қуролли кучларининг тўртта бригадаси тузилмаларига зарба берган.
Душман йўқотишлари қуйидагилардан иборат бўлди:
265 нафардан ортиқ шахсий таркиб аъзоси;
2 та жанговар зирҳли машина;
9 та автомобиль;
радиоэлектрон кураш станцияси.
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.09.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Ёлғон ва иғво: Россия Мудофаа вазирлиги Зеленскийнинг баёнотини рад этди
Кеча, 11:15
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0