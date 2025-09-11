https://sputniknews.uz/20250911/russia-dnepropetrovsk-sosnovka-51905994.html
Россия ҳарбийлари Днепропетровск вилоятидаги Сосновкани озод қилди
Россия ҳарбийлари томонидан Днепропетровск вилоятидаги Сосновка қишлоғини озод этилди
ТОШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Россия Қуролли кучлари томонидан Днепропетровск вилоятидаги Сосновка қишлоғини озод этилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар бермоқда.Аҳоли пункти "Шарқ" қўшинлари гуруҳи бўлинмаларининг фаол ҳужум ҳаракатлари натижасида озод қилинган.Бундан ташқари, россиялик жангчилар Запорожье вилоятининг Червоний ҳамда Днепропетровск вилоятининг Ивановка, Вербовое, Калиновское ва Вишневое ҳудудларидаги Украина Қуролли кучларининг тўртта бригадаси тузилмаларига зарба берган.Душман йўқотишлари қуйидагилардан иборат бўлди:
Душман салмоқли йўқотишларга юз тутган: 265 нафардан ортиқ шахсий таркиб аъзолари, 2 та жанговар зирҳли машина, 9 та автомобиль ва радиоэлектрон кураш станция.
ТОШКЕНТ, 11 сен — Sputnik.
Россия Қуролли кучлари томонидан Днепропетровск вилоятидаги Сосновка қишлоғини озод этилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар бермоқда
.
Аҳоли пункти "Шарқ" қўшинлари гуруҳи бўлинмаларининг фаол ҳужум ҳаракатлари натижасида озод қилинган.
Бундан ташқари, россиялик жангчилар Запорожье вилоятининг Червоний ҳамда Днепропетровск вилоятининг Ивановка, Вербовое, Калиновское ва Вишневое ҳудудларидаги Украина Қуролли кучларининг тўртта бригадаси тузилмаларига зарба берган.
Душман йўқотишлари қуйидагилардан иборат бўлди:
265 нафардан ортиқ шахсий таркиб аъзоси;
2 та жанговар зирҳли машина;
радиоэлектрон кураш станцияси.