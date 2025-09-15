https://sputniknews.uz/20250915/mirziyoev-toshkent-viloyati-tashrif-51967720.html
Мирзиёев Тошкент вилоятининг Бўстонлиқ туманига ташриф буюради
Мирзиёев Тошкент вилоятининг Бўстонлиқ туманига ташриф буюради
Sputnik Ўзбекистон
Тадбирда давлат раҳбари таълим-тарбия тизимида алоҳида ўрнак кўрсатган ходимлардан бир гуруҳига давлат мукофотларини тантанали топширади ҳамда таълим сифатини ошириш, ўқитувчи ва мураббийларни янада қўллаб-қувватлаш масалаларини муҳокама қилади
2025-09-15T11:04+0500
2025-09-15T11:04+0500
2025-09-15T11:04+0500
сиёсат
шавкат мирзиёев
тошкент вилояти
бўстонлиқ тумани
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/1e/50924360_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c60e3f59a597d1bfb7a15b4653ccc7ee.jpg
ТОШКЕНТ, 15сен – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Тошкент вилоятининг Бўстонлиқ туманига ташриф буюради.Президент матбуот котиби Шерзод Асадовнинг аниқлик киритишича, у ерда президент ўқитувчи ва мураббийлар билан мулоқот қилади.Шунингдек, ташриф доирасида туманда амалга оширилаётган бунёдкорлик ишлари билан танишиш ҳам режалаштирилган.
https://sputniknews.uz/20250912/talim-ornak-murabbiy-oqituvchi-mukofot-51912484.html
бўстонлиқ тумани
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/1e/50924360_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_d5f617b1a6209211feff3b1556dabe60.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мирзиёев бўстонлиқ тумани ташриф
мирзиёев бўстонлиқ тумани ташриф
Мирзиёев Тошкент вилоятининг Бўстонлиқ туманига ташриф буюради
Туманда давлат раҳбари таълим-тарбия тизимида алоҳида ўрнак кўрсатган ходимлардан бир гуруҳига давлат мукофотларини тантанали топширади.
ТОШКЕНТ, 15сен – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Тошкент вилоятининг Бўстонлиқ туманига ташриф буюради.
Президент матбуот котиби Шерзод Асадовнинг аниқлик киритишича
, у ерда президент ўқитувчи ва мураббийлар билан мулоқот қилади.
“Тадбирда давлатимиз раҳбари таълим-тарбия тизимида алоҳида ўрнак кўрсатган ходимлардан бир гуруҳига давлат мукофотларини тантанали топширади ҳамда таълим сифатини ошириш, ўқитувчи ва мураббийларни янада қўллаб-қувватлаш масалаларини муҳокама қилади”, - дейилган хабарда.
Шунингдек, ташриф доирасида туманда амалга оширилаётган бунёдкорлик ишлари билан танишиш ҳам режалаштирилган.