Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250915/mirziyoev-toshkent-viloyati-tashrif-51967720.html
Мирзиёев Тошкент вилоятининг Бўстонлиқ туманига ташриф буюради
Мирзиёев Тошкент вилоятининг Бўстонлиқ туманига ташриф буюради
Sputnik Ўзбекистон
Тадбирда давлат раҳбари таълим-тарбия тизимида алоҳида ўрнак кўрсатган ходимлардан бир гуруҳига давлат мукофотларини тантанали топширади ҳамда таълим сифатини ошириш, ўқитувчи ва мураббийларни янада қўллаб-қувватлаш масалаларини муҳокама қилади
2025-09-15T11:04+0500
2025-09-15T11:04+0500
сиёсат
шавкат мирзиёев
тошкент вилояти
бўстонлиқ тумани
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/1e/50924360_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c60e3f59a597d1bfb7a15b4653ccc7ee.jpg
ТОШКЕНТ, 15сен – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Тошкент вилоятининг Бўстонлиқ туманига ташриф буюради.Президент матбуот котиби Шерзод Асадовнинг аниқлик киритишича, у ерда президент ўқитувчи ва мураббийлар билан мулоқот қилади.Шунингдек, ташриф доирасида туманда амалга оширилаётган бунёдкорлик ишлари билан танишиш ҳам режалаштирилган.
https://sputniknews.uz/20250912/talim-ornak-murabbiy-oqituvchi-mukofot-51912484.html
бўстонлиқ тумани
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/1e/50924360_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_d5f617b1a6209211feff3b1556dabe60.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мирзиёев бўстонлиқ тумани ташриф
мирзиёев бўстонлиқ тумани ташриф

Мирзиёев Тошкент вилоятининг Бўстонлиқ туманига ташриф буюради

11:04 15.09.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по совершенствованию военного образования
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по совершенствованию военного образования - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.09.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Туманда давлат раҳбари таълим-тарбия тизимида алоҳида ўрнак кўрсатган ходимлардан бир гуруҳига давлат мукофотларини тантанали топширади.
ТОШКЕНТ, 15сен – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Тошкент вилоятининг Бўстонлиқ туманига ташриф буюради.
Президент матбуот котиби Шерзод Асадовнинг аниқлик киритишича, у ерда президент ўқитувчи ва мураббийлар билан мулоқот қилади.
“Тадбирда давлатимиз раҳбари таълим-тарбия тизимида алоҳида ўрнак кўрсатган ходимлардан бир гуруҳига давлат мукофотларини тантанали топширади ҳамда таълим сифатини ошириш, ўқитувчи ва мураббийларни янада қўллаб-қувватлаш масалаларини муҳокама қилади”, - дейилган хабарда.
Шунингдек, ташриф доирасида туманда амалга оширилаётган бунёдкорлик ишлари билан танишиш ҳам режалаштирилган.
Награждение учителей медалью - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.09.2025
Таълим-тарбия тизимида ўрнак кўрсатган бир гуруҳ мураббий ва ўқитувчилар мукофотланди
12 Сентябр, 10:07
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0