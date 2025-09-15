https://sputniknews.uz/20250915/abiturient-oliygoh-qabul-yangi-tartib-51979696.html
Бакалавриатга қабул қилишнинг янги тартиби бўлади - тафсилотлар
Бакалавриатга қабул қилишнинг янги тартиби бўлади - тафсилотлар
Олий таълим бакалавриатига кириш қоидалари ва имтиҳон тартиби эълон қилинди
ТОШКЕНТ, 15 сен — Sputnik.
Ўзбекистон Вазирлар маҳкамасининг 2025 йил 13 сентябрдаги 578-сонли қарори билан “Олий таълим ташкилотларининг бакалавриатига ўқишга қабул қилиш тартиби тўғрисида”ги низом тасдиқланди
.
Низомга кўра, олий таълим ташкилотларининг бакалавриатига қуйидагилар асосида ўқишга қабул қилинади:
Президент ҳужжатлари билан тасдиқланган бакалавриат йўналишлари бўйича давлат гранти, жумладан, таълим гранти асосида;
Ўзбекистон Республикаси таълим ташкилотларига қабул қилиш бўйича давлат комиссияси томонидан тасдиқланган умумий қабул параметрлари асосида.
Кириш имтиҳонлари 2 бўлимдан иборат бўлади:
1-бўлим – барча бакалавриат таълим йўналишлари учун мажбурий 3 та фан – она тили, математика ва Ўзбекистон тарихидан тест синовлари;
2-бўлим – абитуриент танлаган бакалавриат таълим йўналишига мос 2 та фандан тест синовлари ёки таълим йўналишига мос касбий (ижодий) имтиҳонлар.
Қабул жараёни 2 босқичда амалга оширилади:
1-босқичда 5 июндан 25 июнгача тест синови топшириладиган фанлар мажмуаси, таълим тили ва тест топшириш ҳудуди;
2-босқичда тест синови якунлангач, 15 кун давомида олий таълим ташкилоти, бакалавриат таълим йўналиши, таълим шакли ва танлов устуворлиги танланади.
Абитуриентнинг тест синовида тўплаган баллари ҳақида маълумот тест синови ўтказилган куннинг эртасига эълон қилинади.
Абитуриентнинг талабаликка тавсия этилган ёки этилмагани бўйича танлов натижаси рўйхатдан ўтишнинг 2-босқичи якунлангач, 1 ҳафта муддатда Билим ва малакаларни баҳолаш агентлигининг расмий веб-сайтида эълон қилинади.