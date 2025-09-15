Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250915/abiturient-oliygoh-qabul-yangi-tartib-51979696.html
Бакалавриатга қабул қилишнинг янги тартиби бўлади - тафсилотлар
Бакалавриатга қабул қилишнинг янги тартиби бўлади - тафсилотлар
Sputnik Ўзбекистон
Олий таълим бакалавриатига кириш қоидалари ва имтиҳон тартиби эълон қилинди
2025-09-15T18:17+0500
2025-09-15T18:17+0500
ўзбекистон
янги қарор
янги қонун
таълим
отм
қабул комиссияси
абитуриент
тест синовлари
ўзбек тили тест
давлат тест маркази (дтм)
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/02/37489237_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d2572a07d1200372ee37b71a252ecd6e.jpg
ТОШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Ўзбекистон Вазирлар маҳкамасининг 2025 йил 13 сентябрдаги 578-сонли қарори билан “Олий таълим ташкилотларининг бакалавриатига ўқишга қабул қилиш тартиби тўғрисида”ги низом тасдиқланди. Низомга кўра, олий таълим ташкилотларининг бакалавриатига қуйидагилар асосида ўқишга қабул қилинади: Президент ҳужжатлари билан тасдиқланган бакалавриат йўналишлари бўйича давлат гранти, жумладан, таълим гранти асосида; Ўзбекистон Республикаси таълим ташкилотларига қабул қилиш бўйича давлат комиссияси томонидан тасдиқланган умумий қабул параметрлари асосида. Кириш имтиҳонлари 2 бўлимдан иборат бўлади: Қабул жараёни 2 босқичда амалга оширилади: Абитуриентнинг талабаликка тавсия этилган ёки этилмагани бўйича танлов натижаси рўйхатдан ўтишнинг 2-босқичи якунлангач, 1 ҳафта муддатда Билим ва малакаларни баҳолаш агентлигининг расмий веб-сайтида эълон қилинади.
https://sputniknews.uz/20250915/ozbekiston-yagona-davlat-imtihonlari-51974379.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/02/37489237_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_78aa26bf70e7a8b7d5f172a9d59d845e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон олий таълим қабул, бакалавриатга кириш тартиби, бакалавриатга қабул қоидалари, абитуриентлар учун тест имтиҳонлари, она тили, математика, тарих фанлари, касбий ва ижодий имтиҳонлар, қабул жараёни икки босқич, билим ва малакаларни баҳолаш агентлиги, абитуриент натижалари эълони, бакалавриат давлат гранти
ўзбекистон олий таълим қабул, бакалавриатга кириш тартиби, бакалавриатга қабул қоидалари, абитуриентлар учун тест имтиҳонлари, она тили, математика, тарих фанлари, касбий ва ижодий имтиҳонлар, қабул жараёни икки босқич, билим ва малакаларни баҳолаш агентлиги, абитуриент натижалари эълони, бакалавриат давлат гранти

Бакалавриатга қабул қилишнинг янги тартиби бўлади - тафсилотлар

18:17 15.09.2025
© Sputnik/Рамиз БахтияровАбитуриенты во время вступительных экзаменов в вузы Узбекистана
Абитуриенты во время вступительных экзаменов в вузы Узбекистана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.09.2025
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Oбуна бўлиш
Эндиликда бакалавриатга қабул президент ҳужжатлари билан тасдиқланган йўналишлари бўйича давлат гранти ва давлат комиссияси тасдиқлаган параметрлар асосида амалга оширилади.
ТОШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Ўзбекистон Вазирлар маҳкамасининг 2025 йил 13 сентябрдаги 578-сонли қарори билан “Олий таълим ташкилотларининг бакалавриатига ўқишга қабул қилиш тартиби тўғрисида”ги низом тасдиқланди.
Низомга кўра, олий таълим ташкилотларининг бакалавриатига қуйидагилар асосида ўқишга қабул қилинади:
Президент ҳужжатлари билан тасдиқланган бакалавриат йўналишлари бўйича давлат гранти, жумладан, таълим гранти асосида;
Ўзбекистон Республикаси таълим ташкилотларига қабул қилиш бўйича давлат комиссияси томонидан тасдиқланган умумий қабул параметрлари асосида.
Кириш имтиҳонлари 2 бўлимдан иборат бўлади:
1-бўлим – барча бакалавриат таълим йўналишлари учун мажбурий 3 та фан – она тили, математика ва Ўзбекистон тарихидан тест синовлари;
2-бўлим – абитуриент танлаган бакалавриат таълим йўналишига мос 2 та фандан тест синовлари ёки таълим йўналишига мос касбий (ижодий) имтиҳонлар.
Қабул жараёни 2 босқичда амалга оширилади:
1-босқичда 5 июндан 25 июнгача тест синови топшириладиган фанлар мажмуаси, таълим тили ва тест топшириш ҳудуди;
2-босқичда тест синови якунлангач, 15 кун давомида олий таълим ташкилоти, бакалавриат таълим йўналиши, таълим шакли ва танлов устуворлиги танланади.
Абитуриентнинг тест синовида тўплаган баллари ҳақида маълумот тест синови ўтказилган куннинг эртасига эълон қилинади.
Абитуриентнинг талабаликка тавсия этилган ёки этилмагани бўйича танлов натижаси рўйхатдан ўтишнинг 2-босқичи якунлангач, 1 ҳафта муддатда Билим ва малакаларни баҳолаш агентлигининг расмий веб-сайтида эълон қилинади.
Абитуриенты во время вступительных экзаменов в вузы - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.09.2025
Ўзбекистон мактабларида ягона давлат имтиҳонлари жорий этилади
15:06
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0