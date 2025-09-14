https://sputniknews.uz/20250914/namangan-temir-yol-yth-51958998.html
Наманганда темир йўл кесишмасидаги ЙТҲда 6 киши ҳалок бўлди
Наманганда темир йўл кесишмасидаги ЙТҲда 6 киши ҳалок бўлди
Sputnik Ўзбекистон
Наманган вилоятидаги темир йўлнинг Чортоқ ва Уйчи бекатлари ўртасидаги кесишмада поезд “Gentra” билан тўқнашди. “Gentra” ҳайдовчиси йўл ҳаракати қоидаларини қўпол равишда бузган ҳолда яқинлашиб келаётган поезд олдидан темир йўлни кесиб ўтишга уринган. Машинада ҳеч ким омон қолмаган.
ТОШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. Наманган вилоятидаги темир йўлнинг Чортоқ ва Уйчи бекатлари ўртасидаги кесишмада поезд “Gentra” билан тўқнашди. Бу ҳақда “Ўзбекистон темир йўллари” матбуот хизмати хабар қилди.Маълум қилинишича, “Gentra” ҳайдовчиси йўл ҳаракати қоидаларини қўпол равишда бузган ҳолда яқинлашиб келаётган поезд олдидан темир йўлни кесиб ўтишга уринган.Маълумотларга кўра, машинада олти киши бўлган: беш аёл ва кичик бола. Кучли тўқнашув оқибатида машинада ҳеч ким омон қолмаган.Поезд машинистлари шошилинч тормозни қўллашган, аммо фожианинг олдини олишнинг иложи бўлмаган. Поездга кам миқдорда зарар етган.
наманган вилояти
Янгиликлар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/748/34/7483453_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_552e69fda35f86b7d87f794afafe1e6f.jpg
. Наманган вилоятидаги темир йўлнинг Чортоқ ва Уйчи бекатлари ўртасидаги кесишмада поезд “Gentra” билан тўқнашди. Бу ҳақда “Ўзбекистон темир йўллари” матбуот хизмати хабар қилди
.
Маълум қилинишича, “Gentra” ҳайдовчиси йўл ҳаракати қоидаларини қўпол равишда бузган ҳолда яқинлашиб келаётган поезд олдидан темир йўлни кесиб ўтишга уринган.
Маълумотларга кўра, машинада олти киши бўлган: беш аёл ва кичик бола. Кучли тўқнашув оқибатида машинада ҳеч ким омон қолмаган.
Поезд машинистлари шошилинч тормозни қўллашган, аммо фожианинг олдини олишнинг иложи бўлмаган. Поездга кам миқдорда зарар етган.