Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250907/angren-ayanchli-yth-51796868.html
Ангренда аянчли ЙТҲ: 7 киши ҳалок бўлди
Ангренда аянчли ЙТҲ: 7 киши ҳалок бўлди
Sputnik Ўзбекистон
А-373 “Тошкент-Ўш” халқаро автомобиль йўлнинг 93 км.да фуқаро бошқарувидаги цемент ташувчи “Shacman” юк автотранспорти бошқарувни йўқотиб, ҳаракат йўналишидаги темир йўл кесишмасида тўхтаб турган иккита юк автомашинаси ҳамда бешта енгил автотранспорт воситалари билан тўқнашиб, йўл транспорт ҳодисасини содир этган.
2025-09-07T21:51+0500
2025-09-07T21:51+0500
ҳодисалар
тошкент вилояти
йтҳ
авария
ангрен шаҳри
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1179/65/11796500_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_2dfc954d7b0078b892f5eec1adb0e85b.jpg
ТОШКЕНТ, 7 сен – Sputnik. Тошкент-Ўш автомобиль йўлининг Тошкент вилояти Ангрен шаҳридан ўтувчи қисмида бир неча автомашина иштирокида йирик йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлди.Ички ишлар вазирлигининг хабар беришича, соат тахминан 12.20 ларда йўлнинг 93 км да фуқаро бошқарувидаги цемент ташувчи “Shacman” машинаси бошқарувни йўқотиб, ҳаракат йўналишидаги темир йўл кесишмасида тўхтаб турган иккита юк автомашинаси ҳамда бешта енгил автотранспорт воситалари билан тўқнашиб, йўл транспорт ҳодисасини содир этган.Натижада ёнғин келиб чиққан. Воқеа жойига етиб келган махсус куч ва воситалар ёрдамида у тезкорлик билан ўчирилган.Аниқлик киритилишича, ҳодиса оқибатида 7 нафар фуқаро воқеа жойида вафот этган, 5 нафар турли тан жароҳатлари олган фуқаро тиббиёт муассасаларига ётқизилган, шунингдек, 4 нафар фуқарога тиббий ёрдам кўрсатилиб, уйларига жавоб берилган.Вазиятни тўлиқ ўрганиш, жабрланганлар ва уларнинг оила аъзоларига ёрдам кўрсатиш ҳамда оғир оқибатларга олиб келган шарт-шароитларга ҳуқуқий баҳо бериш мақсадида тегишли давлат органларининг мутахассисларидан иборат бош вазир ўринбосари Ачилбой Раматов бошчилигида ҳукумат комиссияси тузилган.Воқеа тафсилотлари ўрганилмоқда.
https://sputniknews.uz/20250811/uch-qahramon-bozori-yongin-51160437.html
ангрен шаҳри
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1179/65/11796500_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_451e1c42e8f81e3af7da63b5ca6889bb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ангрен йирик йтҳ авария
ангрен йирик йтҳ авария

Ангренда аянчли ЙТҲ: 7 киши ҳалок бўлди

21:51 07.09.2025
© Sputnik / Ирина КалашниковГорящий автомобиль. Иллюстративное фото
Горящий автомобиль. Иллюстративное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.09.2025
© Sputnik / Ирина Калашников
Oбуна бўлиш
Ангрендаги трассада бензовоз, юк машинаси ва бир нечта енгил автомобиль иштирокида йирик ЙТҲ содир бўлди.
ТОШКЕНТ, 7 сен – Sputnik. Тошкент-Ўш автомобиль йўлининг Тошкент вилояти Ангрен шаҳридан ўтувчи қисмида бир неча автомашина иштирокида йирик йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлди.
Ички ишлар вазирлигининг хабар беришича, соат тахминан 12.20 ларда йўлнинг 93 км да фуқаро бошқарувидаги цемент ташувчи “Shacman” машинаси бошқарувни йўқотиб, ҳаракат йўналишидаги темир йўл кесишмасида тўхтаб турган иккита юк автомашинаси ҳамда бешта енгил автотранспорт воситалари билан тўқнашиб, йўл транспорт ҳодисасини содир этган.

Натижада ёнғин келиб чиққан. Воқеа жойига етиб келган махсус куч ва воситалар ёрдамида у тезкорлик билан ўчирилган.
Аниқлик киритилишича, ҳодиса оқибатида 7 нафар фуқаро воқеа жойида вафот этган, 5 нафар турли тан жароҳатлари олган фуқаро тиббиёт муассасаларига ётқизилган, шунингдек, 4 нафар фуқарога тиббий ёрдам кўрсатилиб, уйларига жавоб берилган.
Вазиятни тўлиқ ўрганиш, жабрланганлар ва уларнинг оила аъзоларига ёрдам кўрсатиш ҳамда оғир оқибатларга олиб келган шарт-шароитларга ҳуқуқий баҳо бериш мақсадида тегишли давлат органларининг мутахассисларидан иборат бош вазир ўринбосари Ачилбой Раматов бошчилигида ҳукумат комиссияси тузилган.
Воқеа тафсилотлари ўрганилмоқда.
Тушение пожара - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.08.2025
Тошкент туманидаги Уч қаҳрамон бозорида йирик ёнғин содир бўлди - видео
11 Август, 09:17
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0