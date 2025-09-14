Ўзбекистон
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
Арманистон ЕОИИ ва Мўғулистон ўртасидаги вақтинчалик савдо битимини маъқуллади
Арманистон ЕОИИ ва Мўғулистон ўртасидаги вақтинчалик савдо битимини маъқуллади
Sputnik Ўзбекистон
Ҳужжат 27 июнь куни Минскда имзоланганди. 14.09.2025
ТОШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. Арманистон ҳукумати Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ва Мўғулистон ўртасидаги вақтинчалик савдо битимини ратификация қилишни маъқуллади. Бу ҳақда Sputnik Арманистон хабар берди.Ҳужжат унинг бандлари Арманистон конституциясига мувофиқлигини аниқлаш Конституциявий судга учун юборилади ва ижобий хулоса чиқарилган тақдирда уни ратификация қилиш учун Миллий Ассамблеяга (Арманистон парламенти – таҳр.) берилади.Аввалроқ Россия иқтисодий ривожланиш вазирлиги раҳбари Максим Решетников келишув 367 та товар позициясига таалуқли эканлигини айтганди.Евроосиё иқтисодий комиссияси ҳайъати раиси Бакитжан Сагинтаевнинг аниқлик киритишича, вақтинчалик савдо келишуви доирасидаги тариф имтиёзлари ЕООИнинг Мўғулистонга экспорт қилинадиган 2 миллиард доллар миқдоридаги 90 фоиздан ортиғини қамраб олади.
14:10 14.09.2025
Ҳужжат 27 июнь куни Минскда имзоланганди.
ТОШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. Арманистон ҳукумати Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ва Мўғулистон ўртасидаги вақтинчалик савдо битимини ратификация қилишни маъқуллади. Бу ҳақда Sputnik Арманистон хабар берди.
“27 июнь куни Минскда Евроосиё иқтисодий иттифоқи ва унинг аъзо давлатлари ўртасида имзоланган вақтинчалик савдо битимини ратификация қилишни маъқулласин”, - дейилган ҳужжатда.
Ҳужжат унинг бандлари Арманистон конституциясига мувофиқлигини аниқлаш Конституциявий судга учун юборилади ва ижобий хулоса чиқарилган тақдирда уни ратификация қилиш учун Миллий Ассамблеяга (Арманистон парламенти – таҳр.) берилади.
Аввалроқ Россия иқтисодий ривожланиш вазирлиги раҳбари Максим Решетников келишув 367 та товар позициясига таалуқли эканлигини айтганди.
Евроосиё иқтисодий комиссияси ҳайъати раиси Бакитжан Сагинтаевнинг аниқлик киритишича, вақтинчалик савдо келишуви доирасидаги тариф имтиёзлари ЕООИнинг Мўғулистонга экспорт қилинадиган 2 миллиард доллар миқдоридаги 90 фоиздан ортиғини қамраб олади.
