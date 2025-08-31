Ўзбекистон
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
ЕОИИ бозорида Мўғулистоннинг кўпроқ юқори сифатли маҳсулотлари пайдо бўлиши мумкин
ЕОИИ бозорида Мўғулистоннинг кўпроқ юқори сифатли маҳсулотлари пайдо бўлиши мумкин
ЕИК савдо вазири Андрей Слепнёвнинг сўзларига кўра, Иттифоқ имзоланган вақтинчалик савдо битими доирасида ўз товарларини ЕОИИ бозорига етказиб беришни кўпайтириши учун Мўғулистон томонининг кутилмаларини амалга оширишга кўмаклашмоқчи. Тўқимачилик, кашемир, гўшт маҳсулотлари каби юқори сифатли мўғул товарларини етказиб бериш кенгайтирилиши Иттифоқнинг ички бозорида товар таклифини диверсификация қилишга ва истеъмолчилар талабини қондиришга ёрдам беради.
ТОШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) бозорида Мўғулистоннинг кўпроқ юқори сифатли маҳсулотлар пайдо бўлиши мумкин. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) матбуот хизмати хабар берди.ЕИК штаб-квартирасида соҳа ҳамкорлигини ривожлантириш, Мўғулистон билан ўзаро савдо тўсиқларини аниқлаш ва бартараф етиш бўйича семинар бўлиб ўтди.ЕИК савдо вазири Андрей Слепнёвнинг сўзларига кўра, Иттифоқ имзоланган вақтинчалик савдо битими доирасида ўз товарларини ЕОИИ бозорига етказиб беришни кўпайтириши учун Мўғулистон томонининг кутилмаларини амалга оширишга кўмаклашмоқчи.Тўқимачилик, кашемир, гўшт маҳсулотлари каби юқори сифатли мўғул товарларини етказиб бериш кенгайтирилиши Иттифоқнинг ички бозорида товар таклифини диверсификация қилишга ва истеъмолчилар талабини қондиришга ёрдам беради.Шу билан бирга, ЕОИИ давлат органлари ва ишбилармон доиралари вакиллари Мўғулистонга экспортнинг амалий жиҳатларини муҳокама қилишди. Шунингдек, мавжуд муаммоларни ҳал қилиш учун аниқ чораларни таклиф қилишди.
Янгиликлар
Иттифоқ имзоланган вақтинчалик савдо битими доирасида Мўғулистонга ўз товарларини етказиб беришни кенгайтиришда ёрдам бериш ниятида.
ТОШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) бозорида Мўғулистоннинг кўпроқ юқори сифатли маҳсулотлар пайдо бўлиши мумкин. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) матбуот хизмати хабар берди.
ЕИК штаб-квартирасида соҳа ҳамкорлигини ривожлантириш, Мўғулистон билан ўзаро савдо тўсиқларини аниқлаш ва бартараф этиш бўйича семинар бўлиб ўтди.
ЕИК савдо вазири Андрей Слепнёвнинг сўзларига кўра, Иттифоқ имзоланган вақтинчалик савдо битими доирасида ўз товарларини ЕОИИ бозорига етказиб беришни кўпайтириши учун Мўғулистон томонининг кутилмаларини амалга оширишга кўмаклашмоқчи.
Тўқимачилик, кашемир, гўшт маҳсулотлари каби юқори сифатли мўғул товарларини етказиб бериш кенгайтирилиши Иттифоқнинг ички бозорида товар таклифини диверсификация қилишга ва истеъмолчилар талабини қондиришга ёрдам беради.
Шу билан бирга, ЕОИИ давлат органлари ва ишбилармон доиралари вакиллари Мўғулистонга экспортнинг амалий жиҳатларини муҳокама қилишди. Шунингдек, мавжуд муаммоларни ҳал қилиш учун аниқ чораларни таклиф қилишди.
Ўзбекистон ва ЕОИИ
ЕОИИ ва Мўғулистон вақтинчалик савдо битими лойиҳасига оид барча масалаларни келишиб олди
21 Март, 15:19
21 Март, 15:19
