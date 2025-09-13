https://sputniknews.uz/20250913/zapad-2025-rossiya-bomba-zarba-mashq-video-51945151.html
Россия Аэрокосмик кучлари бомба зарбаларини машқ қилди — видео
Россия Аэрокосмик кучлари бомба зарбаларини машқ қилди — видео
Ту-22М3 бомбардимончи самолётлари "Запад-2025" ўқув-машғулотларида зарба беришни машқ қилди. 13.09.2025, Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Россия Аэрокосмик кучлари "Запад-2025" машғулотлари чоғида сохта душман нишонларига бомбали зарба берди, деб хабар берди Мудофаа вазирлиги.Экипажлар жуфт бўлиб ҳаракат қилиб, минг метрга яқин баландликдан ҳаво зарбаларини беришди. Белгиланган вазифалар жанговар тажриба инобатга олинган ҳолда бажарилди, дейилади бошқармада.Россия ва Беларуснинг "Запад-2025" қўшма стратегик машғулотлари жума куни бошланди. Улар икки давлат полигонларида, шунингдек, Болтиқбўйи ва Баренц денгизлари акваторияларида ўтказилади. Маневрларнинг мақсади қўмондонлик штаблари ва штаб-квартираларининг малакасини ошириш, шунингдек, иттифоқ давлати хавфсизлигини таъминлаш учун минтақавий ва коалиция қўшинларининг ўзаро таъсири ва дала тайёргарлиги даражасини оширишдир.
14:55 13.09.2025
Ту-22М3 бомбардимончи самолётлари "Запад-2025" ўқув-машғулотларида зарба беришни машқ қилди.
ТОШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Россия Аэрокосмик кучлари "Запад-2025" машғулотлари чоғида сохта душман нишонларига бомбали зарба берди, деб хабар берди Мудофаа вазирлиги.
“Россия Аэрокосмик кучларининг Ту-22М3 узоқ масофали бомбардимончи самолётлари экипажлари "Запад-2025" қўшма стратегик машғулотлари чоғида ўқув полигонларидан биридаги объектларни йўқ қилиб, амалий бомбардимон билан ҳаводан зарба берди”, — дейилади хабарда.
Экипажлар жуфт бўлиб ҳаракат қилиб, минг метрга яқин баландликдан ҳаво зарбаларини беришди. Белгиланган вазифалар жанговар тажриба инобатга олинган ҳолда бажарилди, дейилади бошқармада.
Россия ва Беларуснинг "Запад-2025" қўшма стратегик машғулотлари жума куни бошланди. Улар икки давлат полигонларида, шунингдек, Болтиқбўйи ва Баренц денгизлари акваторияларида ўтказилади. Маневрларнинг мақсади қўмондонлик штаблари ва штаб-квартираларининг малакасини ошириш, шунингдек, иттифоқ давлати хавфсизлигини таъминлаш учун минтақавий ва коалиция қўшинларининг ўзаро таъсири ва дала тайёргарлиги даражасини оширишдир.