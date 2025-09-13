https://sputniknews.uz/20250913/qishloq-xojaligi-erlarini-qayta-ijaraga-berish-tartibi-belgilandi-51940492.html
Қишлоқ хўжалиги ерларини қайта ижарага бериш тартиби белгиланди
Қишлоқ хўжалиги ерларини қайта ижарага бериш тартиби белгиланди
Sputnik Ўзбекистон
Ер участкаларининг бир қисмини бошқа шахсларга ижарага бериш ҳуқуқи туман ёки шаҳар Кенгашлари қарори асосида амалга оширилади. 13.09.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-09-13T10:45+0500
2025-09-13T10:45+0500
2025-09-13T10:45+0500
ўзбекистон
ер ажратиш
ер мулки
қишлоқ хўжалиги
ижара
янги қонун
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/258/24/2582421_0:25:2398:1374_1920x0_80_0_0_ac0ee25756d7bfc972b75f78fcc5a4a9.jpg
ТОШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Қишлоқ хўжалиги ерларидан фойдаланиш самаарадорлигини ошириш бўйича президенти фармони (ПФ-172) қабул қилинди. Фармонни қабул қилишдан кўзланган асосий мақсадлар қуйидагилар этиб белгиланди:Фармонга кўра, қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерлар ижарачиларига ер участкаларининг бир қисмига нисбатан ижара шартномаси бўйича ўз ҳуқуқ ва мажбуриятларини бошқа шахсга ўтказиш (қайта ижарага бериш) ҳуқуқи берилади.Мазкур ерлар эгалари ва фойдаланувчиларига ер участкаларига бўлган эгалик қилиш ва фойдаланиш ҳуқуқларини халқ депутатлари туман (шаҳар) Кенгашлари қарори асосида ижара ҳуқуқига ўзгартириш имконияти берилади.Бунда ерга эгалик қилиш ва фойдаланиш ҳуқуқи ижара ҳуқуқига ўтказилганда ижара муддати қуйидагича этиб белгиланди: Ўзбекистон фуқаролари ва улар муассислигидаги юридик шахслар учун – 30 йил, чет эл инвестициялари иштирокидаги корхоналар учун – 25 йил.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/258/24/2582421_418:0:2398:1485_1920x0_80_0_0_7c6470ab2481c058e24d063032f2bb20.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон, ер ажратиш, ер мулки, қишлоқ хўжалиги, ижара, янги қонун
ўзбекистон, ер ажратиш, ер мулки, қишлоқ хўжалиги, ижара, янги қонун
Қишлоқ хўжалиги ерларини қайта ижарага бериш тартиби белгиланди
Ер участкаларининг бир қисмини бошқа шахсларга ижарага бериш ҳуқуқи туман ёки шаҳар Кенгашлари қарори асосида амалга оширилади.
ТОШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Қишлоқ хўжалиги ерларидан фойдаланиш самаарадорлигини ошириш бўйича президенти фармони (ПФ-172) қабул қилинди.
Фармонни қабул қилишдан кўзланган асосий мақсадлар қуйидагилар этиб белгиланди:
туман (шаҳар)
ҳокимликлари тасарруфидаги бўш турган ер участкаларини тўлиқ ҳисобга олиш ва реализация қилиш;
қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерларни қайта ижарага бериш тизимини такомиллаштириш.
Фармонга кўра, қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерлар ижарачиларига ер участкаларининг бир қисмига нисбатан ижара шартномаси бўйича ўз ҳуқуқ ва мажбуриятларини бошқа шахсга ўтказиш (қайта ижарага бериш) ҳуқуқи берилади.
Мазкур ерлар эгалари ва фойдаланувчиларига ер участкаларига бўлган эгалик қилиш ва фойдаланиш ҳуқуқларини халқ депутатлари туман (шаҳар) Кенгашлари қарори асосида ижара ҳуқуқига ўзгартириш имконияти берилади.
Бунда ерга эгалик қилиш ва фойдаланиш ҳуқуқи ижара ҳуқуқига ўтказилганда ижара муддати қуйидагича этиб белгиланди: Ўзбекистон фуқаролари ва улар муассислигидаги юридик шахслар учун – 30 йил, чет эл инвестициялари иштирокидаги корхоналар учун – 25 йил.