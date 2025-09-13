Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250913/putin-moskvan-51949276.html
Путин Москванинг 878-йиллигига бағишланган тадбирларда иштирок этди
Путин Москванинг 878-йиллигига бағишланган тадбирларда иштирок этди
Sputnik Ўзбекистон
Москва 878 йиллигини муносиб кутиб олди: тўртта янги метро бекатлари очилди, Миллий космик марказ очилди ва янгиланган дарё қирғоқлари ишга тушди. 13.09.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-09-13T19:37+0500
2025-09-13T19:38+0500
москва
россия
владимир путин
табрик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/0d/51949395_0:236:3222:2048_1920x0_80_0_0_a33b4e47c9272ebea051393c08eb16c6.jpg
МОСКВА, 13 сен — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Москва аҳолисини пойтахтнинг 878-йиллиги билан табриклади ва шаҳарни дунёнинг энг яхши шаҳри деб атади.Путиннинг сўзларига кўра, пойтахт сўнгги йилларда барча соҳаларда мамлакат пешқадамига айланган: транспорт, тиббиёт, таълим, маданият, ахборот технологиялари, иқтисодиёт ва бошқа соҳалар.Бундан ташқари, давлат раҳбари Москвани армиянинг кучли пойдевори деб атади. Ўн минглаб москваликлар фронтда мардонавор курашмоқда, шаҳар аҳолиси ҳам Ватан равнақи йўлида меҳнат қилишга тайёрлиги учун миннатдорлик билдирди.Путин шаҳар мэри Сергей Собянин ва унинг жамоасига янада улкан мақсадларга эришишда муваффақият тилади.Янги метро бекатлари очилдиБугун “Троицкая” линиясининг яна тўртта бекати очилди. Троицкая йўналишида очилган бекатлар “Вавиловская”, “Академическая”, “Крымская”, “ЗИЛ” бўлиб улар шаҳар марказини жануби-ғарбий округ билан боғлайди. Ушбу бекатлар 600 мингга яқин аҳолиси учун транспорт хизматларини яхшилаш имконини беради.Янгиланган дарё қирғоқлари ишга тушдиМосквада 2011 йилдан бери шаҳар ичидан ўтган дарёларнинг 100 километрдан ортиқ қирғоқлари реконструкция қилинди ва ободонлаштирилди. Яуза дарёсининг барча тарихий қирғоқлари тартибга келтирилди.Москва дарёсининг ўнг қирғоғида Садовое кольцодан Нагатинский затонгача бўлган олтита қирғоқни ҳар икки томонида ободонлаштириш ишлари якунланди: Шлюзовая (0,9км), Дербеневская (1,5 км), Павелецкая (1,1 км), Даниловская (1,3 км), Новоданиловская (5км) (1,6км) узунлиги 11,4км.Ундан ташқари 13 ва 14 сентябрь кунлари бўлиб ўтаётган Москва куни доирасида ёшдагилар учун концертлар, спорт мусобақалари, кўргазмалар ва бошқа қизиқарли кўнгилочар тадбирлар бўлиб ўтмоқда.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/0d/51949395_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_572ea1b61e8cb2006239dbf0a119015a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
москва, россия, владимир путин, табрик
москва, россия, владимир путин, табрик

Путин Москванинг 878-йиллигига бағишланган тадбирларда иштирок этди

19:37 13.09.2025 (янгиланди: 19:38 13.09.2025)
© POOL / Медиабанкка ўтишПутин Москванинг 878-йиллигига бағишланган тадбирда нутқ сўзлади
Путин Москванинг 878-йиллигига бағишланган тадбирда нутқ сўзлади - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.09.2025
© POOL
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Москва 878 йиллигини муносиб кутиб олди: тўртта янги метро бекатлари очилди, Миллий космик марказ очилди ва янгиланган дарё қирғоқлари ишга тушди.
МОСКВА, 13 сен — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Москва аҳолисини пойтахтнинг 878-йиллиги билан табриклади ва шаҳарни дунёнинг энг яхши шаҳри деб атади.
"Нафақат москваликлар, балки пойтахтимизни чин дилдан севадиган ҳар бир инсон уни сайёрамиздаги энг яхши шаҳарлардан бири деб билади. Мен бу баҳога тўлиқ қўшиламан, шундай", - деди президент.
Путиннинг сўзларига кўра, пойтахт сўнгги йилларда барча соҳаларда мамлакат пешқадамига айланган: транспорт, тиббиёт, таълим, маданият, ахборот технологиялари, иқтисодиёт ва бошқа соҳалар.
© Sputnik / Евгений Биятов / Михаил Корытов / Медиабанкка ўтишПутин Сергей Собянин жамоасига улкан мақсадларга эришишда муваффақият тилади
Открытие Национального космического центра - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.09.2025
Путин Сергей Собянин жамоасига улкан мақсадларга эришишда муваффақият тилади
© Sputnik / Евгений Биятов / Михаил Корытов
/
Медиабанкка ўтиш
Бундан ташқари, давлат раҳбари Москвани армиянинг кучли пойдевори деб атади. Ўн минглаб москваликлар фронтда мардонавор курашмоқда, шаҳар аҳолиси ҳам Ватан равнақи йўлида меҳнат қилишга тайёрлиги учун миннатдорлик билдирди.
Путин шаҳар мэри Сергей Собянин ва унинг жамоасига янада улкан мақсадларга эришишда муваффақият тилади.

Янги метро бекатлари очилди
Бугун “Троицкая” линиясининг яна тўртта бекати очилди. Троицкая йўналишида очилган бекатлар “Вавиловская”, “Академическая”, “Крымская”, “ЗИЛ” бўлиб улар шаҳар марказини жануби-ғарбий округ билан боғлайди. Ушбу бекатлар 600 мингга яқин аҳолиси учун транспорт хизматларини яхшилаш имконини беради.
© Sputnik / Илья Питалев / Медиабанкка ўтишЯнги очилган "Вавиловская" бекати, Троицкая йўналиши
Новый участок Троицкой линии метро - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.09.2025
Янги очилган "Вавиловская" бекати, Троицкая йўналиши
© Sputnik / Илья Питалев
/
Медиабанкка ўтиш
Янгиланган дарё қирғоқлари ишга тушди

Москвада 2011 йилдан бери шаҳар ичидан ўтган дарёларнинг 100 километрдан ортиқ қирғоқлари реконструкция қилинди ва ободонлаштирилди. Яуза дарёсининг барча тарихий қирғоқлари тартибга келтирилди.
Москва дарёсининг ўнг қирғоғида Садовое кольцодан Нагатинский затонгача бўлган олтита қирғоқни ҳар икки томонида ободонлаштириш ишлари якунланди: Шлюзовая (0,9км), Дербеневская (1,5 км), Павелецкая (1,1 км), Даниловская (1,3 км), Новоданиловская (5км) (1,6км) узунлиги 11,4км.
© Mos.ruМосквада янгиланган дарё қирғоқлари
878-летие Москвы - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.09.2025
Москвада янгиланган дарё қирғоқлари
© Mos.ru
Ундан ташқари 13 ва 14 сентябрь кунлари бўлиб ўтаётган Москва куни доирасида ёшдагилар учун концертлар, спорт мусобақалари, кўргазмалар ва бошқа қизиқарли кўнгилочар тадбирлар бўлиб ўтмоқда.
© Mos.ruМоскванинг 878-йиллиги тадбирлари
878-летие Москвы - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.09.2025
Москванинг 878-йиллиги тадбирлари
© Mos.ru
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0