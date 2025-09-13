Ҳеч қачон титрамаган овоз: телевидение афсонаси Татяна Миткова 70 ёшда
13:37 13.09.2025 (янгиланди: 13:40 13.09.2025)
Бекорчиликдан азоб чеккандан кўра ишдан чарчаган яхшироқ - Миткова.
ТОШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Минглаб кўрсатувлари ва бутун мамлакат бўйлаб томошабинлар меҳрини қозонган журналист Татяна Миткова бугун ўз юбилейини нишонламоқда.
Миткова телевидениега 17 ёшида келган ва режиссёр ёрдамчисидан СССР Марказий телевидениеси бошловчисигача бўлган йўлни босиб ўтган. Кейин у НТВнинг асосий бошловчисига айланди.
"Тез, аниқ ва ҳалол" - у ўз ишининг асосий тамойилларини шундай кўради. Ҳамкасблар унинг инновацион услуби ва камерадаги мустақиллигини таъкидладилар, бу телевизорда шов-шувга сабаб бўлди.
У ўз қарашлари ва касбига содиқлигини бир неча бор исботлаган. 2001 йилда, кўпчилик НТВни тарк этганида, у қайтиб келди ва шу кунгача у ерда ишлашда давом этмоқда.
Миткова мамлакат тарихидаги энг оғир воқеаларни, жумладан, иккита Чечен урушини ёритиб, бу вақтни "ақл бовар қилмайдиган оғриқ" деб атади. Бугунги кунда у НТВ Ахборот узатиш дирекциясининг раҳбари ва кўплаб мукофотлар, жумладан ТEФИ, "Дўстлик" ордени ва 4-даражали "Ватанга хизматлари учун" ордени лауреати.
Унинг энг ҳайратланарли ҳаракатларидан бири 2014 йилда Литва давлат мукофотидан воз кечгани бўлди. Миткова буни Литва президенти Грибаускайте “Россия сегодня” бош директори Дмитрий Киселевни рщйхатдан чиқариб ташлагани учун у билан бирдамлик учун қилди. Иккала журналист ҳам 1994 йилда 1991 йилги Вилнюс воқеаларини ёритгани учун ушбу медалга лойиқ топилган эди.
Унинг учун рус бўлиш “мамлакатни қўллаб-қувватлаш, одамларни қўллаб-қувватлаш, имкон қадар ёрдам бериш, энг муҳими, нопок найранглар қилмаслик” дегани. У махсус операцияни қўллаб-қувватлади ва Канада санкциялари остида қолганида: "Биз бундан ҳам яхшироқ ишлаймиз", деди.
Йиллар бўлсада, Миткова касбни тарк этишни режалаштирмайди: "Мен бутун умрим давомида телевизорда ишладим ва бошқа ҳеч нарса қилишни билмайман ... Бекорчиликдан азоб чекишдан кўра чарчаган яхшироқ".