Топ-20: хизмат кўрсатиш соҳасида энг йирик солиқ тўловчилар рўйхати эълон қилинди
Топ-20: хизмат кўрсатиш соҳасида энг йирик солиқ тўловчилар рўйхати эълон қилинди
Ўзбекистонда хизмат кўрсатиш корхоналари томонидан тўланган солиқлар 23 трлн сўмдан ошди
2025 йилнинг биринчи етти ойида хизмат кўрсатиш соҳасида энг кўп солиқ тўлаган корхоналар рўйхатида энергетика, телекоммуникация ва транспорт йўналишидаги компаниялар етакчилик қилди
ТОШКЕНТ, 12 сен — Sputnik.
Давлат солиқ қўмитаси маълумотларига
кўра, 2025 йил январь–июль ойларида хизмат кўрсатиш фаолияти билан шуғулланувчи 161 043 та юридик шахс қарийиб 23,2 триллион сўм солиқ тўлади.
Ушбу корхоналарнинг умумий товар айланмаси 246 триллион сўмдан зиёдни ташкил этган. Шу билан бирга, улар томонидан 19 триллион сўм солиқ имтиёзларидан фойдаланилган.
Маълумотга кўра, энг йирик 20 солиқ тўловчи корхона ҳисобидан жами 50,2 трлн сўм товар айланмаси (умумий кўрсаткичдаги улуши 20,4%) қайд этилган. Улар томонидан 4,1 трлн сўм солиқ тўланган (17,6%) ҳамда 4,3 трлн сўм солиқ имтиёзларидан фойдаланилган (22,6%).
Топ-20 корхоналардан тушган солиқлар қуйидаги таркибда шаклланган:
фойда солиғи – 1,23 трлн сўм (30,2%);
қўшилган қиймат солиғи – 1,09 трлн сўм (26,6%);
ижтимоий солиқ – 587,5 млрд сўм (14,4%);
жисмоний шахслардан даромад солиғи – 574,9 млрд сўм (14%);
мол-мулк солиғи – 212,8 млрд сўм (5,2%);
акциз солиғи – 111,6 млрд сўм (2,7%);
ер солиғи – 75,7 млрд сўм (1,9%);
бошқа турдаги солиқлар – 204,4 млрд сўм (5%).
Қуйида хизмат кўрсатиш соҳасида энг кўп солиқ тўлаган топ-20 корхона рўйхати келтирилган:
1- ўрин: "ASIA TRANS GAS" MCHJ - 790,4 млрд. сўм;
2- ўрин: "ƠZBEKTELEKOM " AJ - 645,6 млрд. сўм;
3- ўрин: "UZBEKISTAN AIRWAYS " AJ - 482,2 млрд. сўм;
4- ўрин: "ƠZBEKISTON TEMIR YƠLLARI " AJ - 365,5 млрд. сўм;
5- ўрин: "UNITEL" MCHJ XK - 242,0 млрд. сўм;
6- ўрин: "COSCOM" MCHJ - 182,5 млрд. сўм;
7- ўрин: "UZBEKISTAN AIRPORTS" AJ - 127,3 млрд. сўм;
8- ўрин: "UNIVERSAL MOBILE SERVICE" MCHJ - 126,8 млрд. сўм;
9- ўрин: "Nomac Sirdarya operation and mainteance services" MCHJ - 113,8 млрд. сўм;
10- ўрин: "UZPAYNET" MCHJ - 113,4 млрд. сўм;
11- ўрин: "Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroporti" MCHJ - 111,9 млрд. сўм;
12- ўрин: "TOSHSHHARTRANSXIZMAT" AJ - 105,4 млрд. сўм;
13- ўрин: "MY FREIGHTER" MCHJ - 99,6 млдр. сўм;
14- ўрин: "ƠZBEKISTON POCHTASI " AJ - 89,2 млрд. сўм;
15- ўрин: "VEOLIA ENERGY TASHKENT" MCHJ XK -88,6 млрд. сўм;
16- ўрин: "TOSHKENT METROPOLITENI" DUK -86,9 млрд. сўм;
17- ўрин: "YANDEXGO UB" MCHJ - 86,7 млрд. сўм;
18- ўрин: "Respublika inkassatsiya xizmati " DUK - 82,0 млрд. сўм;
19- ўрин: "The Boston Consulting group international, Inc." DM - 77,8 млрд. сўм;
20- ўрин: "INFORMATION TEXNOLOGY CENTER" MCHJ QK -74,1 млрд. сўм;