https://sputniknews.uz/20250912/russia-belarus-garb-2025-mashgulot-51917062.html
Ғарб-2025: Россия ва Беларусь машғулотлари бошланди
Ғарб-2025: Россия ва Беларусь машғулотлари бошланди
Sputnik Ўзбекистон
Россия ва Беларуснинг "Ғарб-2025" қўшма стратегик машғулотлари бошланди
2025-09-12T12:21+0500
2025-09-12T12:21+0500
2025-09-12T12:21+0500
дунёда
россия
беларусь
ҳарбий ҳамкорлик
тактик ўқув машғулотлари
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/0c/51917520_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_379e20b0b625d77d04e14d4599a458b3.jpg
ТОШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Россия ва Беларуснинг "Ғарб-2025" қўшма стратегик машғулотлари бошланди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди.Хабарда таъкидланишича, ҳарбий манёврлар икки давлат полигонларида ҳамда Болтиқ ва Баренц денгизлари акваторияларида ўтказилмоқда.Ҳозирда машғулотлар икки босқичдан иборатлиги айтилмоқда. Улар:Шунингдек, қўшимча қилиб, тайёргарликнинг иккинчи босқичини амалга ошириш учун машғулотларга Коллектив хавфсизлик шартномасини тузиш (КХШТ) аъзолари, ШҲТ ва бошқа ҳамкор давлатларнинг ҳарбий бошқарув органлари тезкор гуруҳлари ва ҳарбий контингентлари таклиф этилгани айтилмоқда."Ғарб-2025" манёврлари жорий йилда Россия ва Беларусь Қуролли кучларининг қўшма тайёргарлигининг якунловчи босқичи бўлади. Уларнинг мақсади қўмондонлик таркиби ва штабларнинг кўникмаларини, шунингдек, тинчликни сақлаш, манфаатларни ҳимоя қилиш ва хавфсизликни таъминлаш учун минтақавий ва коалиция қўшинлари гуруҳларининг ўзаро ҳамкорлиги ва дала тайёргарлигини оширишдан иборатдир.
https://sputniknews.uz/20250801/lukashenko-putin-asosiy-bayonotlar-50997113.html
беларусь
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/0c/51917520_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_01c54aa402771089821b41bb88d1aef4.jpg
Начало военных учений "Запад-2025"
Sputnik Ўзбекистон
Стартовали совместные стратегические учения России и Белоруссии "Запад-2025", сообщили в Минобороны.
2025-09-12T12:21+0500
true
PT1M49S
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия беларусь ғарб-2025 стратегия машғулот
россия беларусь ғарб-2025 стратегия машғулот
Ғарб-2025: Россия ва Беларусь машғулотлари бошланди
Тайёргарлик икки босқичда амалга оширилмоқда/
ТОШКЕНТ, 12 сен — Sputnik.
Россия ва Беларуснинг "Ғарб-2025" қўшма стратегик машғулотлари бошланди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди
.
Хабарда таъкидланишича, ҳарбий манёврлар икки давлат полигонларида ҳамда Болтиқ ва Баренц денгизлари акваторияларида ўтказилмоқда.
"Иттифоқдош давлатга қарши тажовузни бартараф этишда қўшинларнинг турлараро, минтақавий ва коалицион гуруҳларини бошқариш масалаларини, таҳдидларни бартараф этиш ва унинг чегараларидаги вазиятни барқарорлаштириш бўйича қўшма ҳаракатларнинг турли вариантларини ишлаб чиқиш режалаштирилган", – деб таъкидланди вазирлик хабарида.
Ҳозирда машғулотлар икки босқичдан иборатлиги айтилмоқда. Улар:
1.
иттифоқдош давлатга қарши тажовузни қайтаришда бирлашмалар ва ҳарбий қисмларни бошқаришни машқ қилиш, шунингдек, вазифаларни бажариш учун ўзаро ҳамкорлик ва барча турдаги таъминотни ташкил этиш;
2.
иттифоқдош давлатнинг ҳудудий яхлитлигини тиклаш, душманни тор-мор қилишда, шу жумладан, ҳамкор давлатлар қўшинларининг коалицион гуруҳи иштирокида қўшинлар ва кучларни бошқариш.
Шунингдек, қўшимча қилиб, тайёргарликнинг иккинчи босқичини амалга ошириш учун машғулотларга Коллектив хавфсизлик шартномасини тузиш (КХШТ) аъзолари, ШҲТ ва бошқа ҳамкор давлатларнинг ҳарбий бошқарув органлари тезкор гуруҳлари ва ҳарбий контингентлари таклиф этилгани айтилмоқда.
"Ғарб-2025" манёврлари жорий йилда Россия ва Беларусь Қуролли кучларининг қўшма тайёргарлигининг якунловчи босқичи бўлади. Уларнинг мақсади қўмондонлик таркиби ва штабларнинг кўникмаларини, шунингдек, тинчликни сақлаш, манфаатларни ҳимоя қилиш ва хавфсизликни таъминлаш учун минтақавий ва коалиция қўшинлари гуруҳларининг ўзаро ҳамкорлиги ва дала тайёргарлигини оширишдан иборатдир.