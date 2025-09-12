Хоразм вилоятида 2,4 млрд долларлик янги лойиҳалар тайёрланган – тафсилотлар
© Пресс-служба президента Узбекистана Главе государства представили информацию о ходе реформ и планах развития Хорезмской области
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Вилоятда камбағаллик даражаси январдаги 12 фоиздан 6,8 фоизга тушиб, бу республика бўйича энг яхши кўрсаткич.
ТОШКЕНТ, 12 сен – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевга Хоразм вилоятида сўнгги йилларда амалга оширилган ислоҳотлар натижалари ҳамда янги режалар юзасидан батафсил ахборот берилди.
Маълумотларга кўра, сўнгги 8 йилда вилоятга 2 миллиард доллар инвестиция жалб қилиниб, 25 мингдан ортиқ саноат корхоналари иш бошлаган. Ишлаб чиқариш ҳажми 2,2 баробарга ошган. Бугунги кунда эса тўқимачилик, автомобилсозлик, электр техникаси, озиқ-овқат ва қурилиш материаллари саноати йўлга қўйилган.
© Пресс-служба президента Узбекистана Главе государства представили информацию о ходе реформ и планах развития Хорезмской области
Главе государства представили информацию о ходе реформ и планах развития Хорезмской области
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шунингдек, Тошсоқа магистраль каналининг қайта тикланиши суғориш тизими яхшиланиб, Амударё устида янги кўприк қурилиши эса ҳудуд аҳолиси учун муҳим транспорт қулайликларини яратилгани ҳам маълум қилинди.
Бундан ташқари, 660 та кўп қаватли уй қуриб битказилган ва 21 минг оила янги турар жой билан таъминланди. Шунингдек, 4 751 км ичимлик суви ва 206 км канализация тармоғи барпо этилган. Натижада 580 минг аҳоли илк бор марказлашган ичимлик сувидан фойдаланиш имконига эга бўлгани маълум қилинди.
“Жорий йил бошидан буён 100 минг эҳтиёжманд аҳоли иш билан таъминланди. Камбағаллик даражаси январдаги 12 фоиздан 6,8 фоизга тушиб, республика бўйича энг яхши кўрсаткич қайд этилди”, – дейилади хабарда.
Ҳудудда “Ислоҳотлар штаби” ташкил этилиб, тадбиркорларнинг таклифлари асосида янги лойиҳалар тақдим этилди:
Жанубий Кореядан жалб қилинган 100 млн доллар инвестиция асосида чиқинди ёқиш орқали электр энергияси олиш лойиҳаси амалга оширилади;
Австралия компанияси 820 млн доллар киритиб, 600 минг тонна экологик тоза авиация ёқилғиси ва 50 минг тонна “яшил дизель” ишлаб чиқариш лойиҳасини бошлайди;
Словакия компанияси 170 млн доллар ҳисобига 5 минг гектарда рапс етиштириб, биоёқилғи заводи қуришни бошлайди.
Умуман олганда, Хоразмда 2,4 миллиард долларлик янги лойиҳалар тайёрланган. Қўшимча имкониятлар асосида яна 86 миллион долларлик истиқболли ташаббуслар ишлаб чиқилган.
Қайд этилишича, Шавкат Мирзиёев инвесторлар учун қулай шарт-шароитлар яратиш, лойиҳаларни жадаллаштириш бўйича топшириқлар берган. Саноат зоналаридан тўлиқ фойдаланиш, инфратузилма ва ер масалаларини ҳал қилиб, 100 дан ортиқ лойиҳаларни ишга тушириш зарурлиги кун тартибига қўйилган.
Шунингдек, вилоятнинг ички салоҳиятини тўлиқ сафарбар этган ҳолда саноат йўналишларини пухта режалаштириш, тадбиркорликни ривожлантириш ҳамда яширин иқтисодиёт улушини қисқартириш муҳим вазифалар сифатида белгиланган.