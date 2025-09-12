Ўзбекистон
Мирзиёев Тошкент вилоятида янги режа ва лойиҳаларни белгилаб берди – тафсилотлар
Шавкат Мирзиёев Тошкент вилоятида амалга оширилаётган ислоҳотлар натижалари ва келгуси режалар муҳокамасига бағишланган йиғилиш ўтказди
2025-09-12T11:01+0500
2025-09-12T11:01+0500
иқтисод
жамият
ўзбекистон
тошкент вилояти
савдо
инвестиция
қурилиш
лойиҳа
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/0c/51911593_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_cc2ec9dd1dd5b5bf68ecfd41be940573.jpg
ТОШКЕНТ, 12 сен – Sputnik. Шавкат Мирзиёев Тошкент вилоятида амалга оширилаётган ислоҳотлар натижалари ва келгуси режалар муҳокамасига бағишланган йиғилиш ўтказди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Маълум бўлишича йиғилиш давомида вилоятнинг инвиститсион жозибадорлиги ва келгусидаги режаларига алоҳида тўхталиб, саноат ва савдо зоналари ҳамда темир йўл транспорти қурилишларига оид бир қатор режалар кўриб чиқилган.Йиғилиш давомида президент савдо, саноат ҳамда логистика соҳалари бўйича қатор топшириқларни мутасаддиларга юклаган:Таъкидланишича, йиғилишда қишлоқ хўжалиги ва маҳаллалар бўйича чора-тадбирлар ҳам муҳокама қилинган. 263 та маҳалла ҳали ҳеч бир соҳага ихтисослашмаган. Уларда боғдорчилик, узумчилик, лимон, малина, брокколи етиштиришни ривожлантириш топширилган.
https://sputniknews.uz/20250911/toshkent-viloyati-tezkor-elektr-poezdlar-51907753.html
ўзбекистон
тошкент вилоят шаҳар темир йўл шавкат мирзиёев ислоҳот натижа режа йиғилиш
тошкент вилоят шаҳар темир йўл шавкат мирзиёев ислоҳот натижа режа йиғилиш

11:01 12.09.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев провёл совещание по эффективности реформ и новым планам в Ташкентской области
Президент Шавкат Мирзиёев провёл совещание по эффективности реформ и новым планам в Ташкентской области - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.09.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Маълум бўлишича йиғилиш давомида вилоятнинг инвиститсион жозибадорлиги ва келгусидаги режаларига алоҳида тўхталиб, саноат ва савдо зоналари ҳамда темир йўл транспорти қурилишларига оид бир қатор режалар кўриб чиқилган.

“8 йил ичида вилоят иқтисодиёти сезиларли ривожланди: ҳудудга 10 миллиард доллар, тармоқларга 8 миллиард доллар инвестиция жалб этилган, 10 мингга яқин саноат, савдо ва сервис корхоналари ишга туширилган. Вилоятнинг саноатдаги динамикасини ошириш мақсадида хитойлик инвесторлар иштирокида 2,1 миллиард долларлик саноат парклари барпо этиш режалаштирилди”, – дейилади хабарда.

Йиғилиш давомида президент савдо, саноат ҳамда логистика соҳалари бўйича қатор топшириқларни мутасаддиларга юклаган:
Нурофшон, Олмалиқ ва Чирчиқда хорижий инвесторлар билан ҳамкорликда корхоналар учун икки нимстансия қуриш;
Бекободда автомобиль эҳтиёт қисмлари, Оққўрғонда озиқ-овқат ва тўқимачилик корхоналари очиш;
Оҳангарон, Ангрен ва Ўрта Чирчиқдан оқиб ўтувчи Қорасув канали бўйида туризм ва савдо масканларини ривожлантириш.

"Тошкент вилояти саноатда ҳам, қишлоқ хўжалигида ҳам энг катта салоҳиятга эга ҳудуд. Асосийси, вилоят юртимиздаги энг йирик истеъмол ва хизматлар бозорини, яъни пойтахтимизни ҳар томондан ўраб туради. Бу ҳам жуда катта имконият. Уни тўлиқ ишга солиб, инвестиция, экспорт ва иш ўрни кўрсаткичларини каррасига оширса бўлади", – деди Шавкат Мирзиёев.

Таъкидланишича, йиғилишда қишлоқ хўжалиги ва маҳаллалар бўйича чора-тадбирлар ҳам муҳокама қилинган. 263 та маҳалла ҳали ҳеч бир соҳага ихтисослашмаган. Уларда боғдорчилик, узумчилик, лимон, малина, брокколи етиштиришни ривожлантириш топширилган.
Электричка - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.09.2025
Тошкент вилоятининг барча ҳудудлари пойтахт билан тезкор электр поездлар орқали боғланади
Кеча, 18:47
