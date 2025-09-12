Ўзбекистон
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
ЕОИИда мулк объектлари ҳақида маълумот қидириш хизмати ишга туширилади
Sputnik Ўзбекистон
Евросиё иқтисодий комиссияси кенгаши йиғилишда ЕОИИ мамлакатларида саноат мулки объектлари тўғрисидаги маълумотларни қидириш хизматини яратиш ҳақидаги Битим лойиҳаси маъқулланди
ТОШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Евросиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) кенгаши йиғилишда Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатларида саноат мулки объектлари тўғрисидаги маълумотларни қидириш хизматини яратиш ҳақидаги Битим лойиҳаси маъқулланди ва имзолаш учун ЕОИИ мамлакатларига юборилди. Ҳужжат 2025 йилгача мўлжалланган Стратегияни амалга ошириш доирасида тайёрлангани хусусида ЕИК матбуот хизмати хабар қилди.Маълум бўлишича, янги хизмат Арманистон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон ва Россияда ҳимоя қилинадиган товар белгилари, хизмат кўрсатиш белгилари, географик кўрсаткичлар ва товарларнинг келиб чиқиш жойи номлари тўғрисидаги маълумотларни бирлаштирувчи умумий ахборот ресурсини яратишни таъминлайди.Ундан кўзланган асосий мақсад – ҳуқуқ эгалари, тадбиркорлар, патент вакиллари ва давлат идораларига "ягона дарча" тамойили асосида маълумотлардан қулай ва тез фойдаланиш имкониятини тақдим этиш.Ҳозирда барча манфаатдор фойдаланувчиларга бепул тақдим этиладиган умумий ахборот ресурсини шакллантириш ва жараённи техник қўллаб-қувватлаш ЕИК зиммасига юклатилган.
Маҳсулотларни рўйхатдан ўтказиш даврида айни ахборот ресурси ҳамкорлар учун вақт ва маблағни тежашга ёрдам беради.
ТОШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Евросиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) кенгаши йиғилишда Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатларида саноат мулки объектлари тўғрисидаги маълумотларни қидириш хизматини яратиш ҳақидаги Битим лойиҳаси маъқулланди ва имзолаш учун ЕОИИ мамлакатларига юборилди. Ҳужжат 2025 йилгача мўлжалланган Стратегияни амалга ошириш доирасида тайёрлангани хусусида ЕИК матбуот хизмати хабар қилди.
Маълум бўлишича, янги хизмат Арманистон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон ва Россияда ҳимоя қилинадиган товар белгилари, хизмат кўрсатиш белгилари, географик кўрсаткичлар ва товарларнинг келиб чиқиш жойи номлари тўғрисидаги маълумотларни бирлаштирувчи умумий ахборот ресурсини яратишни таъминлайди.
Ундан кўзланган асосий мақсад – ҳуқуқ эгалари, тадбиркорлар, патент вакиллари ва давлат идораларига "ягона дарча" тамойили асосида маълумотлардан қулай ва тез фойдаланиш имкониятини тақдим этиш.

“Бу хизмат шунчаки техник ечим эмас, балки бутун Иттифоқ ҳудудида инновациялар ва ҳалол рақобатни ҳимоя қилишга тўғридан-тўғри қўйилган сармоядир. У товар белгиси ёки товарнинг келиб чиқиш жойи номини рўйхатдан ўтказишдан олдин унинг ноёблигини текширишда вақт ва молиявий харажатларни сезиларли даражада камайтиради, шунингдек, интеллектуал мулк ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг шаффофлиги ва самарадорлигини оширади”, – дея изоҳ беради ЕИК иқтисодиёт ва молия сиёсати вазири Бахит Султанов.

Ҳозирда барча манфаатдор фойдаланувчиларга бепул тақдим этиладиган умумий ахборот ресурсини шакллантириш ва жараённи техник қўллаб-қувватлаш ЕИК зиммасига юклатилган.
