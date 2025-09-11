ЙҲҚни такрорий бузган ҳайдовчилар учун жазо кучайтирилади – тафсилотлар
Ҳайдовчилар 6 ойгача ҳайдовчилик ҳуқуқидан маҳрум бўлиши мумкин.
ТОШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Ўзбекистонда йўл ҳаракати қоидаларини сурункали равишда бузганлик учун жазо кучайтирилиши мумкин. Ички ишлар вазирлиги йўл ҳаракати қоидаларини бузганлик учун жарималарни тўлашдаги чегирмаларни бекор қилишни назарда тутувчи қонун лойиҳасини тайёрлади.
Унга кўра, 1283, 1284, 1285 ва 1286-моддаларга ўзгартиришлар киритилади. Уларда:
Агар ҳайдовчи маст ҳолда машина бошқарса, ҳужжатсиз автомобиль ҳайдаса ёки суд қарори билан унинг рулга ўтириши тақиқланган бўлса ҳам машина ҳайдаса, унга 6 ойга транспорт бошқариш ҳуқуқидан маҳрум этиш ва базавий ҳисоблаш миқдорининг 20 бараварига тенг жарима қўлланади. 1283-модда.
Юк автомобилини йўл четида ноқонуний тўхтатиб қўйиш ёки ташлаб кетиш (йўл ҳаракати қоидаларида рухсат этилган ҳолатлардан ташқари) учун базавий ҳисоблаш миқдорининг 5 бараварига тенг жарима белгиланди. 1286-модда.
Агар ҳайдовчи маст ҳолда автомобиль ҳайдаш қоидабузарлигини бир ой ичида икки марта такрорласа, 6 ойга транспорт бошқариш ҳуқуқидан маҳрум этиш ва базавий ҳисоблаш миқдорининг 20 бараварига тенг жарима жазоси белгиланади. 1284-модда.
Агар ҳайдовчи ҳайдовчилик гувоҳномасисиз машина бошқариш қоидабузарлигини бир ой ичида икки марта такрорласа, 6 ойга транспорт бошқариш ҳуқуқидан маҳрум этиш ва базавий ҳисоблаш миқдорининг 20 бараварига тенг жарима жазоси белгиланади. 1285-модда.
Бундан ташқари, иқтидордаги тартибга кўра, қоида бузган ҳайдовчилар 15 кун ичида 50% ёки 30 кун ичида 70% тўлаш орқали жариманинг қолган қисмдан озод бўлишлари мумкин. Бироқ, лойиҳа қуйидаги вазиятларда бу имкониятни ҳам бекор қилади:
- Бир ой ичида тезликни белгиланганидан 40 км/соатдан ёки 60 км/соатдан ортиқ ошириш бўйича 5 ва ундан ортиқ қайдлар бўлса;
- Бир ой ичида қизил чироқ ёки регламентчи тақиқли ишорани икки марта бузган бўлса;
- Бир ой ичида қарама-қарши йўлга чиқиш ёки бошқаларга фавқулодда хавф яратган ҳаракатлар икки ва ундан ортиқ қайд этилган бўлса.
Қайд этилишича, лойиҳа муҳокамаси 25 сентябргача давом этилади ва тасдиқлаш учун жўнатилади.