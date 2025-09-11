Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250911/uzbekistan-south-korea-texnologiya-issiqlik-taminot-51896146.html
Ўзбекистон иссиқлик таъминотида Корея технологиялари жорий этилиши мумкин
Ўзбекистон иссиқлик таъминотида Корея технологиялари жорий этилиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда Корея тажрибаси асосида марказий иссиқлик таъминоти технологиялари муҳокама қилинди
2025-09-11T13:36+0500
2025-09-11T13:36+0500
иссиқлик таъминоти
лойиҳа
ўзбекистон
уй-жой коммунал хизмати
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/0b/51895736_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ec961baf76d8c78821acdc398f7edc69.jpg
ТОШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Тошкентда “Ўзбекистонда марказлашган иссиқлик таъминоти тизимини модернизация қилиш” мавзусида Ўзбекистон - Корея форуми иш бошлади. Бу ҳақда Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Унинг аввалида қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазири ўринбосари Озода Жўраева, “Иссиқликтаъминоти” АЖ бошқарув раиси Илҳом Тўраев ҳамда Корея марказий иссиқлик таъминоти корпорацияси бош директори Жеонг Ёнг Ки ўртасида учрашув бўлиб ўтди.Хусусан, Корея тажрибасига асосланган замонавий марказлашган иссиқлик таъминоти технологияларини жорий қилиш имкониятлари кўриб чиқилди.Маълумот учун: Корея марказий иссиқлик таъминоти корпорацияси (KDHC)1985 йилда АЖ сифатида ташкил этилган давлат муассасаси ҳисобланади. Мамлакатдаги 2 миллиондан ортиқ уйни марказлашган иссиқлик таъминоти, совутиш ва электр энергияси билан таъминлайди. Корпорациянинг мамлакат бўйлаб 6 та офис, 19 та филиал ва 15 та иссиқлик электр станцияси мавжуд. Миллий оператор мақомига эга
https://sputniknews.uz/20250818/issiqliq-tarif-oshish-tushuntirish-51316798.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/0b/51895736_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_1b9372658e2848bfdedfa89b7e163a8f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон–корея форуми, иссиқлик таъминоти тизими, марказий иссиқлик таъминоти, корея технологиялари ўзбекистон, иссиқлик таъминоти модернизацияси, коммунал хўжалик ўзбекистон, kdhc корея корпорацияси, озода жўраева иссиқлик таъминоти, илҳом тўраев иссиқлик таъминоти аж, тошкент форум иссиқлик таъминоти
ўзбекистон–корея форуми, иссиқлик таъминоти тизими, марказий иссиқлик таъминоти, корея технологиялари ўзбекистон, иссиқлик таъминоти модернизацияси, коммунал хўжалик ўзбекистон, kdhc корея корпорацияси, озода жўраева иссиқлик таъминоти, илҳом тўраев иссиқлик таъминоти аж, тошкент форум иссиқлик таъминоти

Ўзбекистон иссиқлик таъминотида Корея технологиялари жорий этилиши мумкин

13:36 11.09.2025
© Пресс-служба Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйстваУзбекско-Корейский форум на тему "Модернизация системы централизованного теплоснабжения в Узбекистане"
Узбекско-Корейский форум на тему Модернизация системы централизованного теплоснабжения в Узбекистане - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.09.2025
© Пресс-служба Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон–Корея форуми бошланди. Унда марказлашган иссиқлик таъминоти тизимини модернизация қилиш ва Корея тажрибасига асосланган технологияларни жорий этиш масалалари муҳокама қилинди.
ТОШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Тошкентда “Ўзбекистонда марказлашган иссиқлик таъминоти тизимини модернизация қилиш” мавзусида Ўзбекистон - Корея форуми иш бошлади. Бу ҳақда Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Унинг аввалида қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазири ўринбосари Озода Жўраева, “Иссиқликтаъминоти” АЖ бошқарув раиси Илҳом Тўраев ҳамда Корея марказий иссиқлик таъминоти корпорацияси бош директори Жеонг Ёнг Ки ўртасида учрашув бўлиб ўтди.

Унда ҳамкорлик лойиҳаларининг мавжуд ҳолати ҳамда бажарилиши лозим бўлган чора-тадбирлар ва ташаббуслар муҳокама қилинди.

Хусусан, Корея тажрибасига асосланган замонавий марказлашган иссиқлик таъминоти технологияларини жорий қилиш имкониятлари кўриб чиқилди.
Маълумот учун: Корея марказий иссиқлик таъминоти корпорацияси (KDHC)1985 йилда АЖ сифатида ташкил этилган давлат муассасаси ҳисобланади. Мамлакатдаги 2 миллиондан ортиқ уйни марказлашган иссиқлик таъминоти, совутиш ва электр энергияси билан таъминлайди. Корпорациянинг мамлакат бўйлаб 6 та офис, 19 та филиал ва 15 та иссиқлик электр станцияси мавжуд. Миллий оператор мақомига эга
Руки над батареей - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.08.2025
Veolia иссиқлиқ тарифлари нега ошаётганини тушунтириб берди
18 Август, 15:12
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0