Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250911/uzbekistan-din-hamjihatlik-vijdon-erkinlik-forum-51903898.html
Ўзбекистонда динлараро ҳамжиҳатлик ва виждон эркинлигига бағишланган форум бўлиб ўтмоқда
Ўзбекистонда динлараро ҳамжиҳатлик ва виждон эркинлигига бағишланган форум бўлиб ўтмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентда “Декларациялар мулоқоти” II халқаро форуми ўз ишини бошлади. 15 мамлакатдан 50 га яқин эксперт, диншунос ва сиёсатчилар, шунингдек, халқаро ташкилот вакиллари унда иштирок этмоқда
2025-09-11T16:51+0500
2025-09-11T16:51+0500
жамият
ўзбекистон
диний эркинлик
форум
маданият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/0b/51903674_0:87:1616:996_1920x0_80_0_0_60cc6344f09764280969197f2fb02fcf.png
ТОШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Тошкентда “Декларациялар мулоқоти” II халқаро форуми ўз ишини бошлади. 15 та мамлакатдан 50 нафарга яқин эксперт, диншунос ва сиёсатчилар, шунингдек, халқаро ташкилот вакиллари унда иштирок этмоқда, дея хабар бермоқда Ўзбекистондаги Ислом цивилизацияси маркази.Хабарда келтирилишича, форум кун тартибидаги асосий масалалар қуйидагилар:Йиғилиш якунида динлараро ҳамкорлик, диний озчиликлар ҳуқуқини ҳимоя қилиш, бағрикенглик ва тинчликни тарғиб этиш бўйича тавсиялар жамлангани айтилмоқда.Мазкур форумнинг семинар ва сайёр тадбирлари эса 11-13 сентябрь кунлари Самарқандда ўтказилиши режа қилинмоқда.
https://sputniknews.uz/20250808/samarqand-mdh-suniy-intelekt-51118022.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/0b/51903674_154:0:1482:996_1920x0_80_0_0_aed5eae8544e9843d01cde97611be68e.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
тошкент декларация мулоқот форум диншунос сиёсатчи эркинлик
тошкент декларация мулоқот форум диншунос сиёсатчи эркинлик

Ўзбекистонда динлараро ҳамжиҳатлик ва виждон эркинлигига бағишланган форум бўлиб ўтмоқда

16:51 11.09.2025
© Foto : Ўзбекистон Ислом цивилизацияси маркази“Декларациялар мулоқоти” II халқаро форуми
“Декларациялар мулоқоти” II халқаро форуми - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.09.2025
© Foto : Ўзбекистон Ислом цивилизацияси маркази
Oбуна бўлиш
Мақсад – динлараро мулоқот ва бағрикенгликни мустаҳкамлаш, виждон эркинлигини таъминлаш, диний камситишга қарши кураш ва конфессиялараро ишонч ва барқарорликни сақлаш.
ТОШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Тошкентда “Декларациялар мулоқоти” II халқаро форуми ўз ишини бошлади. 15 та мамлакатдан 50 нафарга яқин эксперт, диншунос ва сиёсатчилар, шунингдек, халқаро ташкилот вакиллари унда иштирок этмоқда, дея хабар бермоқда Ўзбекистондаги Ислом цивилизацияси маркази.
Хабарда келтирилишича, форум кун тартибидаги асосий масалалар қуйидагилар:
динлараро мулоқот ва бағрикенгликни мустаҳкамлаш;
виждон эркинлигини таъминлаш;
диний камситишга қарши кураш;
конфессиялараро ишонч ва барқарорликни сақлаш.

“Ўзбекистон асрлар давомида Бухоро, Самарқанд ва Хива каби ўзига хос цивилизацион илм-фан ва маданият марказлари шаклланган. Хусусан, у дунёга машҳур алломалар – Имом Бухорий, Ибн Сино ва ал-Хоразмийнинг инсоният тафаккурини ривожлантириш ва жаҳон меросини бойитишдаги беқиёс ҳиссаси бор. Бирлашган Араб Амирликлари Ўзбекистон раҳбариятининг тинчлик ва бағрикенглик қадриятларини илгари суриш йўлидаги саъй-ҳаракатларини тўлиқ қўллаб-қувватлайди”, – дейди форум иштирокчиси Шайх Абдуллоҳ Бая.

Йиғилиш якунида динлараро ҳамкорлик, диний озчиликлар ҳуқуқини ҳимоя қилиш, бағрикенглик ва тинчликни тарғиб этиш бўйича тавсиялар жамлангани айтилмоқда.
Мазкур форумнинг семинар ва сайёр тадбирлари эса 11-13 сентябрь кунлари Самарқандда ўтказилиши режа қилинмоқда.
В Самарканде проходит форум по развитию технологий ИИ в странах СНГ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.08.2025
Самарқандда МДҲ давлатларида сунъий интелектни ривожлантириш бўйича форум бўлиб ўтмоқда
8 Август, 13:11
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0