Медведев: Киевни қўллаб, Трамп жамоаси қотилларни қўллаяпти — Кирк ўлимига муносабат
АҚШда Трамп ёрдамчиси Чарли Киркга суиқасд уюштирилди — у ҳалок бўлди
ТОШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Россия Хавфсизлик кенгаши раҳбари ўринбосари Дмитрий Медведев АҚШ президенти Дональд Трамп жамоасини Украинани қўллаб-қувватлаб, қотилларни қўллаб-қувватлаётганини англашга чақирди.Медведевнинг сўзларига кўра, сўнгги пайтларда айнан либерал қарашларга эга одамлар сиёсий жиноятлар ва қотилликларни тобора кўпроқ содир этмоқда. Мисол тариқасида у Словакия бош вазири Роберт Фицога суиқасд уюштиришга бўлган уринишни келтирди.Медведев бу фикрларни 31 ёшли Чарли Киркка қарши суиқасд ортидан билдирди. 10 сентябрь куни Юта штати университетида нутқ пайтида бўйнига ўқ тегиб, оғир жароҳат олган фаолнинг вафот этганини кейинроқ АҚШ президенти эълон қилди. Суиқасдчи шахси ҳали маълум эмасЧарли Кирк - америкалик сиёсий фаол, "Turning Point USA" ташкилоти асосчиси, Дональд Трамп ва MAGA ҳаракатининг яқин ҳамкори. У талабалар ва ёшлар билан фаол ишлаган ва Трампни очиқчасига қўллаб-қувватлаган.У анъанавий оилани қўллаб-қувватлаган ва бир жинсли никоҳларга қарши бўлган. Мактаб ва университетларда ЛГБТ* (Россияда ҳаракат деб тан олинган ва тақиқланган ҳаракат) ҳамжамиятининг ташаббусларини кескин танқид қилган.Шунингдек у "Campus Battlefield" ва "The MAGA Doctrine" китоблари муаллифи, у ерда нима учун ёшлар Трампни қўллаб-қувватлаши кераклигини тушунтирган.У АҚШдаги сиёсат ва маданиятни муҳокама қилган шахсий шоу ва подкастларни олиб борган.Дональд Трамп "Truth Social" ижтимоий тармоғида Чарли Киркнинг ўлими муносабати билан тўрт кунлик мотам эълон қилиб, байроқларни тушириш ҳақида буйруқ берганини маълум қилди.Маълумот учун: "MAGA" - инглизча Make America Great Again ("Американи яна буюк қиламиз") шиорининг қисқартмаси. Бу шиордан Дональд Трамп фойдаланган. "MAGA жамоаси" ибораси Трампнинг тарафдор ва иттифоқчиларини, шунингдек, бу ҳаракатга яқин сиёсий кучларни англатади.
Янгиликлар
uz_UZ
