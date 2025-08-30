Украинада "майдан" ташкилотчиларидан бири отиб ўлдирилди
16:56 30.08.2025 (янгиланди: 17:00 30.08.2025)
Лвовда Украина Миллий хавфсизлик ва мудофаа кенгашининг собиқ котиби Андрей Парубий отиб ўлдирилди.
ТОШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Лвовда Украина Миллий хавфсизлик ва мудофаа кенгашининг собиқ раҳбари, Олий Раданинг собиқ спикери Андрей Парубий отиб ўлдирилди, деб хабар бермоқда "Общественное" телеканали.
"Львовда жамоат ва сиёсий арбоб ўлдирилган, деб хабар қилди Миллий полиция. Гап Андрий Парубий ҳақида кетмоқда", — дейилади унинг Телеграм-каналида.
Украина матбуотига кўра, Раданинг собиқ спикери саккиз марта ўқ узган, кейин қотил электр велосипедда қочиб кетган, у қидирилмоқда. Лвовда "Сирень" деб номланган махсус операция эълон қилинди.
Парубий нима билан машҳур
2013 йил ноябридан 2014 йил февралигача "Евромайдан" норозилик намойишларини мувофиқлаштирган. У ўша ердаги чодир лагерининг амалдаги коменданти ва "Майдан ўзини ўзи мудофаа қилиш" бўлинмаларининг бошлиғи эди.
СБУ собиқ раҳбари Олександр Якименко полиция ва намойишчилар Филармония биносидан ўққа тутилганини, бунинг учун Парубий жавобгар бўлганини айтди.
2014 йил февраль ойида у Украина Миллий хавфсизлик ва мудофаа кенгаши котиби этиб тайинланди ва миллатчилардан иборат "Ўнг сектор"* бўлинмаларини ўз ичига олган Миллий гвардияни яратиш ташаббускорларидан бири эди.
2014 йил март ойида у Россия фуқаролари учун визалар жорий этишни таклиф қилди, кейин эса паспортларга мамлакатни тарк этиш тўғрисида муҳр қўйишни таклиф қилди.
Парубий Одесса касаба уюшмалари уйида ёнғин уюштиришга алоқадорликда айбланган. Фожиа оқибатида 48 киши ҳалок бўлди, 250 дан ортиқ киши жароҳатланди.
Унинг номидан “Иккинчи май” номли норасмий номи билан тузилган бир гуруҳ холис журналистлар терговга тўсқинлик қилди.
У 2016—2019 йилларда Олий Рада спикери, бир неча чақириқ депутати ва украин миллатчилари тарафдори бўлган.
1988 йилда у УПА* жангариларининг қабрларини тиклаш билан шуғулланадиган "Спадщина" ёшлар ташкилотига раҳбарлик қилди.
2010 йил апрель ойида у Қора денгиз флотининг Қримда қолиш муддатини узайтириш бўйича Украина-Россия келишувини ратификация қилиш бўйича овоз бериш жараёнини бузишга уринди.
2018 йил декабрь ойида у Украина айирмачи православ черковини яратган Бирлашма кенгашида иштирок этди.
Ўша йили у Украина телевидениесида чиқиш пайтида Гитлерни "энг буюк демократ" деб атаганидан сўнг, жамоатчилик орасида шов-шув бўлиб кетганди.
2014 йилда Парубийга суиқасд уюштирилган эди. Киев марказида у томонга граната улоқтирган.
* Россияда тақиқланган террорчи ташкилот.