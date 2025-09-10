https://sputniknews.uz/20250910/trump-russia-vens-51881613.html
Трамп Россияни иқтисодий жиҳатдан яккалашда маъно кўрмайди – Вэнс
Трамп Россияни иқтисодий жиҳатдан яккалашда маъно кўрмайди – Вэнс
Sputnik Ўзбекистон
Доналд Трамп Россияни иқтисодий жиҳатдан изоляциялашда ҳеч қандай маъно кўрмайди
2025-09-10T17:41+0500
2025-09-10T17:41+0500
2025-09-10T17:41+0500
дунёда
ақш
россия
дональд трамп
владимир путин
жей вэнс
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/0e/47963787_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_09dc5018af42526e01ccb136f65cbc17.jpg
ТОШКЕНТ, 10 сен – Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп Россияни иқтисодий жиҳатдан яккалашда ҳеч қандай маъно кўрмайди. Бу ҳақда Америка вице-президенти Жей Вэнс ўз интервьюсида айтиб ўтди.Унинг сўзларига кўра, Штатлар Украина можаросини ижобий ҳал қилишни ҳамон устувор вазифа деб билади. Айниқса, масала барҳам топганидан сўнг АҚШ президенти Россия билан келгусидаги истиқболда иқтисодий ҳамкорликни ҳам йўлга қўйиши айтилмоқда.Душанба куни Трамп россиялик ҳамкасби Владимир Путин билан мулоқот қилишни режалаштираётганини маълум қилди. У айнан қайси мавзуда суҳбат қуриши ҳақида маълумотларни очиқламаган.
https://sputniknews.uz/20250908/tramp-putin-muloqot-51800820.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/0e/47963787_147:0:2876:2047_1920x0_80_0_0_b8cd04d8707e29f9a44b308393f0b930.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жей вэнс трамп россия иқтисоб босим музокара мулоқот
жей вэнс трамп россия иқтисоб босим музокара мулоқот
Трамп Россияни иқтисодий жиҳатдан яккалашда маъно кўрмайди – Вэнс
Украина масаласи барҳам топгандан сўнг АҚШ Россия билан иқтисодий ҳамкорлик қилади.
ТОШКЕНТ, 10 сен – Sputnik.
АҚШ президенти Дональд Трамп Россияни иқтисодий жиҳатдан яккалашда ҳеч қандай маъно кўрмайди. Бу ҳақда Америка вице-президенти Жей Вэнс ўз интервью
сида айтиб ўтди.
“Президент европаликлар билан ҳам, Россия билан ҳам иқтисодий масалада жуда самимий бўлган. У Россияни иқтисодий жиҳатдан яккалашда ҳеч қандай сабаб кўрмайди”, – деди Вэнс.
Унинг сўзларига кўра, Штатлар Украина можаросини ижобий ҳал қилишни ҳамон устувор вазифа деб билади. Айниқса, масала барҳам топганидан сўнг АҚШ президенти Россия билан келгусидаги истиқболда иқтисодий ҳамкорликни ҳам йўлга қўйиши айтилмоқда.
Душанба куни Трамп россиялик ҳамкасби Владимир Путин билан мулоқот қилишни режалаштираётганини маълум қилди. У айнан қайси мавзуда суҳбат қуриши ҳақида маълумотларни очиқламаган.