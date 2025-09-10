Ўзбекистон
Трамп Россияни иқтисодий жиҳатдан яккалашда маъно кўрмайди – Вэнс
Доналд Трамп Россияни иқтисодий жиҳатдан изоляциялашда ҳеч қандай маъно кўрмайди
2025-09-10T17:41+0500
2025-09-10T17:41+0500
ТОШКЕНТ, 10 сен – Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп Россияни иқтисодий жиҳатдан яккалашда ҳеч қандай маъно кўрмайди. Бу ҳақда Америка вице-президенти Жей Вэнс ўз интервьюсида айтиб ўтди.Унинг сўзларига кўра, Штатлар Украина можаросини ижобий ҳал қилишни ҳамон устувор вазифа деб билади. Айниқса, масала барҳам топганидан сўнг АҚШ президенти Россия билан келгусидаги истиқболда иқтисодий ҳамкорликни ҳам йўлга қўйиши айтилмоқда.Душанба куни Трамп россиялик ҳамкасби Владимир Путин билан мулоқот қилишни режалаштираётганини маълум қилди. У айнан қайси мавзуда суҳбат қуриши ҳақида маълумотларни очиқламаган.
Трамп Россияни иқтисодий жиҳатдан яккалашда маъно кўрмайди – Вэнс

17:41 10.09.2025
© AP Photo / Alex BrandonВице-президент Дж. Д. Вэнс
© AP Photo / Alex Brandon
Украина масаласи барҳам топгандан сўнг АҚШ Россия билан иқтисодий ҳамкорлик қилади.
ТОШКЕНТ, 10 сен – Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп Россияни иқтисодий жиҳатдан яккалашда ҳеч қандай маъно кўрмайди. Бу ҳақда Америка вице-президенти Жей Вэнс ўз интервьюсида айтиб ўтди.

“Президент европаликлар билан ҳам, Россия билан ҳам иқтисодий масалада жуда самимий бўлган. У Россияни иқтисодий жиҳатдан яккалашда ҳеч қандай сабаб кўрмайди”, – деди Вэнс.

Унинг сўзларига кўра, Штатлар Украина можаросини ижобий ҳал қилишни ҳамон устувор вазифа деб билади. Айниқса, масала барҳам топганидан сўнг АҚШ президенти Россия билан келгусидаги истиқболда иқтисодий ҳамкорликни ҳам йўлга қўйиши айтилмоқда.
Душанба куни Трамп россиялик ҳамкасби Владимир Путин билан мулоқот қилишни режалаштираётганини маълум қилди. У айнан қайси мавзуда суҳбат қуриши ҳақида маълумотларни очиқламаган.
