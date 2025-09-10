https://sputniknews.uz/20250910/notarius-qogozbozlik-kamayish-qoida-51885009.html
Нотариус соҳасида қоғозбозлик камаяди: янги қоидалар қабул қилинди
Нотариус соҳасида қоғозбозлик камаяди: янги қоидалар қабул қилинди
Ўзбекистонда нотариусга боришда ҳужжат топшириш тартиби енгиллашади
ТОШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Ўзбекистон президентининг “Нотариат институтини янада ривожлантириш ҳамда соҳага замонавий ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этишга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори (ПҚ–280-сон, 2025 йил 9 сентябрь) қабул қилинди.Қарорга кўра, 2025 йил 1 декабрдан республикада нотариал тасдиқланган никоҳ шартномалари нусхасини “Нотариус” ахборот тизимига мажбурий юклаш тартиби жорий этилади. Шу билан уларнинг аслини нотариус томонидан талаб қилиш бекор қилинади.2026 йил 1 январдан нотариал ҳаракатларни амалга ошириш учун шахсни тасдиқловчи ҳужжатнинг аслини нотариусга тақдим этиш талаби бекор қилинади. Шахсни идентификация қилиш ҳужжат реквизитлари орқали амалга оширилади, биометрик маълумотлар (бармоқ изи ва Face ID) орқали эса верификация қилинади.2026 йил 1 апрелдан кўчмас мулк ва ундаги улушлар билан боғлиқ барча битимлар нотариус томонидан тизим орқали давлат рўйхатидан ўтказиш учун юборилади. Кўчмас мулк объекти рўйхатдан ўтказилгандан сўнг, янги мулкдор ҳақидаги маълумотлар коммунал хизмат кўрсатувчи ташкилотлар ахборот тизимларига автоматик юборилади ва базаларда янгиланади.Шунингдек, 2026 йил 1 мартдан бошлаб, БҲМнинг 1 000 бараваригача бўлган қуйидаги низосиз талаблар бўйича нотариуслар ижро хатлари ёзиш ҳуқуқига эга бўлади:Бундан ташқари, 2026 йил 1 апрелдан нотариус лавозими учун энг юқори ёш чегараси 65 ёшдан 70 ёшга оширилади. Адлия вазирлиги ҳузуридаги Олий малака комиссияси суҳбат натижаларига кўра нотариус розилиги билан фаолиятни 70 ёшгача давом эттириши мумкин бўлади.Шу санага қадар давлат нотариал идораси нотариусини танлаш учун ахборот технологияларидан фойдаланилган икки босқичли ягона танлов тартиби ҳам жорий этилади:1-босқич — давлат ва жамият бошқаруви, коррупцияга қарши курашиш, фуқаролик ҳуқуқи, нотариат ва ворислик ҳуқуқи соҳалари бўйича тест синовлари;2-босқич — амалий имтиҳон: тестдан муваффақиятли ўтган талабгорлар Олий малака комиссиясида нотариал ҳаракат лойиҳаларини электрон платформада тайёрлайди ва муаммоли масалага (казусга) жавоб беради.Шу билан бирга, 2026 йил 1 апрелдан хусусий нотариус узрли сабабларга кўра иш фаолиятини бажара олмаганда, унинг аризаси асосида лицензиянинг амал қилиши вақтинча тўхтатилиши мумкин. Барча нотариал ҳужжатлар нотариуснинг имзоси, муҳри ёки QR-код билан тасдиқланиши шарт этиб белгиланди.
