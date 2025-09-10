https://sputniknews.uz/20250910/72-ming-dollar-mukofot-ozbekistonlik-davogar-51871736.html
Соврин 72 минг доллар: “Гипертекст” мукофотига ўзбекистонликлар ҳам даъвогар бўлиши мумкин
Соврин 72 минг доллар: “Гипертекст” мукофотига ўзбекистонликлар ҳам даъвогар бўлиши мумкин
“Гипертекст” мукофоти Ўзбекистонда: тақдимотлар ва ёзувчилар билан учрашувлар бўлиб ўтади
ТОШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. А. Б. Чаковский номидаги "Гипертекст" Бутунроссия адабий мукофоти ўзининг тўртинчи мавсумида рус тилида ёзадиган хорижий муаллифлар учун янги номинацияни тақдим этди. Жорий йилда лойиҳа географиясини кенгайтириш режалаштирилган давлатлар қаторида Ўзбекистон ҳам бор. Унинг сўзларига кўра, бундай ёзувчилардан аризалар аллақачон келиб тушган, шунинг учун проза ва поэзия (наср ва шеърият)да алоҳида номинация ажратишга қарор қилинди. 2025 йилги мавсумда ташкилотчилар Беларусь, Абхазия, Жанубий Осетия ва Ўзбекистонга ташриф буюришни режалаштирган.Шу тариқа, рус тилида ижод қилувчи маҳаллий ва хорижий муаллифлар, жумладан, ўзбекистонлик ёзувчилар ва адабий блогерлар нуфузли лойиҳада иштирок этишлари мумкин бўлади.Мукофотнинг умумий мукофот жамғармаси 6 миллион рублни (тахминан 72 минг доллар) ташкил етади. Натижалар 2026 йилнинг баҳорида эълон қилинади. Эслатиб ўтамиз, "Гипертекст" мукофоти Россия президентнинг Маданий ташаббуслар жамғармаси кўмагида "Литературная газета" томонидан таъсис этилган.
ТОШКЕНТ, 10 сен — Sputnik.
А. Б. Чаковский номидаги "Гипертекст" Бутунроссия адабий мукофоти ўзининг тўртинчи мавсумида рус тилида ёзадиган хорижий муаллифлар учун янги номинацияни тақдим этди.
Жорий йилда лойиҳа географиясини кенгайтириш режалаштирилган давлатлар қаторида Ўзбекистон ҳам бор.
Мукофот ҳакамлар ҳайъати ва ташкилий қўмитаси раиси Максим Замшевнинг таъкидлашича, рус тилида нафақат Россия ёки МДҲда, балки Ҳиндистон, Хитой ҳамда Эрон ва Жанубий Америка муаллифларининг қизиқарли асарлари яратилмоқда.
Унинг сўзларига кўра, бундай ёзувчилардан аризалар аллақачон келиб тушган, шунинг учун проза ва поэзия (наср ва шеърият)да алоҳида номинация ажратишга қарор қилинди.
2025 йилги мавсумда ташкилотчилар Беларусь, Абхазия, Жанубий Осетия ва Ўзбекистонга ташриф буюришни режалаштирган.
Шу тариқа, рус тилида ижод қилувчи маҳаллий ва хорижий муаллифлар, жумладан, ўзбекистонлик ёзувчилар ва адабий блогерлар нуфузли лойиҳада иштирок этишлари мумкин бўлади.
Мукофотнинг умумий мукофот жамғармаси 6 миллион рублни (тахминан 72 минг доллар) ташкил этади. Натижалар 2026 йилнинг баҳорида эълон қилинади.
Эслатиб ўтамиз, "Гипертекст" мукофоти Россия президентнинг Маданий ташаббуслар жамғармаси кўмагида "Литературная газета" томонидан таъсис этилган.