Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250824/mirziyoev-51451993.html
Мирзиёев бир гуруҳ марҳум олим ва ижодкорларни тақдирлади
Мирзиёев бир гуруҳ марҳум олим ва ижодкорларни тақдирлади
Sputnik Ўзбекистон
Мукофотлаганлар Охунжон Мадалиев, Муҳриддин Холиқов каби хонандалар ва актриса Римма Ахмедова бор. 24.08.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-08-24T10:10+0500
2025-08-24T10:10+0500
жамият
ўзбекистон
шавкат мирзиёев
мукофот
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/09/1d/15073501_0:114:1280:834_1920x0_80_0_0_05ee88fae3a9146138c2198172ccf4d4.jpg
ТОШКЕНТ, 24 авг – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев 23 август куни Ўзбекистонда илм-фан, адабиёт, маданият ва санъат соҳаларини ривожлантиришга ҳисса қўшган бир гуруҳ марҳум олим ва ижодкорларни тақдирлади.Фармонда келтирилишича, улар “ўзининг кўп йиллик самарали илмий-ижодий, ижтимоий фаолияти, ёрқин ва бетакрор истеъдоди билан халқимизнинг интеллектуал салоҳиятини юксалтириш, миллий маънавиятимизни бойитиш, мамлакатимизда илм-фан, адабиёт, маданият ва санъат соҳаларини ривожлантириш, жамиятимизда эзгулик ва адолат, ватанпарварлик ва бағрикенглик тамойилларини мустаҳкамлаш йўлида фидокорона хизмат қилиб, авлодларга қолдирган бой мероси” учун тақдирланган."Фидокорона хизматлари учун" ордени"Меҳнат шуҳрати" ордени"Дўстлик" ордени
https://sputniknews.uz/20250824/mustaqillik-orden-medallar-51451443.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/09/1d/15073501_231:195:1044:804_1920x0_80_0_0_069b50018644a7ff51c1a48e556032fa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, ўзбекистон, шавкат мирзиёев, мукофот
жамият, ўзбекистон, шавкат мирзиёев, мукофот

Мирзиёев бир гуруҳ марҳум олим ва ижодкорларни тақдирлади

10:10 24.08.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев подписывает документы.
Шавкат Мирзиёев подписывает документы. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.08.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Мукофотлаганлар Охунжон Мадалиев, Муҳриддин Холиқов каби хонандалар ва актриса Римма Ахмедова бор.
ТОШКЕНТ, 24 авг – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев 23 август куни Ўзбекистонда илм-фан, адабиёт, маданият ва санъат соҳаларини ривожлантиришга ҳисса қўшган бир гуруҳ марҳум олим ва ижодкорларни тақдирлади.
Фармонда келтирилишича, улар “ўзининг кўп йиллик самарали илмий-ижодий, ижтимоий фаолияти, ёрқин ва бетакрор истеъдоди билан халқимизнинг интеллектуал салоҳиятини юксалтириш, миллий маънавиятимизни бойитиш, мамлакатимизда илм-фан, адабиёт, маданият ва санъат соҳаларини ривожлантириш, жамиятимизда эзгулик ва адолат, ватанпарварлик ва бағрикенглик тамойилларини мустаҳкамлаш йўлида фидокорона хизмат қилиб, авлодларга қолдирган бой мероси” учун тақдирланган.

"Фидокорона хизматлари учун" ордени

Уктам Арипов — Ўзбекистон фан арбоби, академик, жарроҳ олим;
Вали Ғафуров — Ўзбекистонда хизмат кўрсатган маданият ходими, адиб;
Тўхтасин Жалолов — Ёзувчилар уюшмаси аъзоси, адабиётшунос олим, таржимон;
Васил Кабулов — Ўзбекистон фан арбоби, академик, кибернетик олим;
Бегали Қосимов — Ўзбекистон фан арбоби, жадидшунос олим;
Қуддус Мухамедов (Қуддус Муҳаммадий) — Ўзбекистон халқ шоири;
Турсунали Парфиев (Рауф Парфи) — Ўзбекистон халқ шоири;
Мурод Ражапов — Ўзбекистон халқ артисти, актёр;
Алибек Рустамов (Алибек Рустамий) — Фанлар академияси академиги, адабиётшунос олим;
Тўра Сулаймонов (Тўра Сулаймон) — Ўзбекистон халқ шоири;
Мамиржон Тухтасинов — Ўзбекистон халқ артисти, хонанда;
Муҳриддин Холиқов — Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист, хонанда;
Ибрагим Хамрабоев — Ўзбекистон фан арбоби, академик, геолог олим;
Муҳаммаджон Юсупов (Муҳаммад Юсуф) — Ўзбекистон халқ шоири.

"Меҳнат шуҳрати" ордени

Вилоят Акилова — Ўзбекистон халқ артисти, балетмейстер;
Римма Ахмедова — Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист, театр актёри ва дубляж устаси;
Исмоил Вахобов — Ўзбекистон халқ ҳофизи;
Охунжон Мадалиев — Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист, хонанда;
Анаркул Назаров (Анор Назаров) — Ўзбекистон санъат арбоби, композитор;
Анваржон Обитжонов (Анвар Обиджон) — Ўзбекистон халқ шоири.

"Дўстлик" ордени

Бахадир Юлдашев — "Дийдор" театр-студияси бадиий раҳбари.
Медаль Шухрат - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.08.2025
Мустақиллик муносабати билан қатор соҳа вакиллари орден ва медаллар билан тақдирланди
09:21
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0