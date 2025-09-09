Мирзиёев Толстой номидаги Халқаро тинчлик мукофотига сазовор бўлди

Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 9 сен – Sputnik. 2025 йилда Л.Н. Толстой номидаги халқаро тинчлик мукофоти Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев, Тожикистон президенти Эмомали Раҳмон ва Қирғизистон президенти Садир Жапаровга берилди. Бу ҳақда РИА Новости хабар бермоқда.Уларга бу мукофот берилганини Москвадаги маросимда ҳакамлар раиси, Россия халқ артисти Валерий Гергиев эълон қилди. Барча ҳакамлар Ўзбекистон, Тожикистон ва Қирғизистон етакчилари номзодларини бир овоздан маъқуллаган.Қайд этилишича, бу уч мамлакат етакчилари Марказий Осиё минтақасидаги тинчлик ва хавфсизликни мустаҳкамлашга қўшган катта ҳиссаси учун бу мукофотга лойиқ кўрилган.Маълумот учун, Лев Толстой номидаги Халқаро тинчлик мукофоти учинчи жаҳон уруши хавфининг олдини олишга қаратилган фаолиятдаги юксак хизматлар, халқаро ҳуқуқ устуворлиги асосида умумий ва тенг хавфсизликни таъминлаш, қуролланиш пойгасини тўхтатиш, кўп қутбли ва зўравонликсиз дунё қуриш, демилитаризация, демократлаштириш ва гуманитар соҳалардаги ютуқлар, тинчликпарварлик фаолияти ҳамда инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилишдаги иштироки учун берилади.2024 йилда ушбу мукофот Африка иттифоқига топширилган эди. Ҳакамлар ҳайъати БРИКС, ШҲТ ва “Катта йигирматалик”ка аъзо бўлган тўққиз давлат фуқароларидан иборат бўлиб, улар орасида БМТ Хавфсизлик Кенгашининг уч доимий аъзоси ҳам бор.
https://sputniknews.uz/20250331/ozbekiston-tojikiston-qirgiziston-chegara-48666609.html
17:18 09.09.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев торжественно вручил награды группе предпринимателей, удостоенных почетных званий, орденов и медалей
Президент Шавкат Мирзиёев торжественно вручил награды группе предпринимателей, удостоенных почетных званий, орденов и медалей - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.09.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Бу йилги мукофотга Ўзбекистон, Тожикистон ва Қирғизистон президентлари лойиқ кўрилган.
Шавкат Мирзиёв, Эмомали Рахмон и Садир Жапаров подписали Договор о точке стыка государственных границ Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 31.03.2025
Ўзбекистон, Тожикистон ва Қирғизистон чегара тўғрисида тарихий шартнома имзолади
31 Март, 14:11
