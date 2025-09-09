https://sputniknews.uz/20250909/eron-prezidenti-sanktsiyalar-kurash-mexanizm-51835686.html
Эрон президенти санкцияларга қарши кураш бўйича механизм яратишни таклиф қилди
Эрон президенти Масъуд Пезешкиён БРИКСга аъзо мамлакатларга Ғарбнинг бир ёқлама санкциялари ва улар оқибатларига қарши учун курашнинг умумий механизмини ташкил этишни таклиф қилди.
Эрон президенти Масъуд Пезешкиён БРИКСга аъзо мамлакатларга Ғарбнинг бир ёқлама санкциялари ва улар оқибатларига қарши учун курашнинг умумий механизмини яратишни таклиф қилди. Бу ҳақда Эрон президенти матбуот хизмати хабар берди.Эрон президентининг сўзларига кўра, адолатли кўп қутбли дунёга бўлган ишончни қайта тиклаш учун дунё иқтисодий санкциялари каби воситалардан воз кечиши шарт. БРИКС ва ШҲТ бу жараёнда муҳим рол ўйнаши мумкин.Бразилия мамлакат президенти Луис Инасиу Лула да Силва ташаббуси билан Америка президенти Дональд Трампнинг савдо сиёсатини муҳокама қилиш учун БРИКСнинг навбатдан ташқари онлайн саммитини ўтказди. Саммитда Россия, Хитой, Миср, Индонезия, Эрон, ЖАР етакчилари, БАА валиаҳд шаҳзодаси, Ҳиндистон ташқи ишлар вазири ва Эфиопия ТИВ раҳбари ўринбосари қатнашди.
ТОШКЕНТ, 9 сен
. Эрон президенти Масъуд Пезешкиён БРИКСга аъзо мамлакатларга Ғарбнинг бир ёқлама санкциялари ва улар оқибатларига қарши учун курашнинг умумий механизмини яратишни таклиф қилди. Бу ҳақда Эрон президенти матбуот хизмати хабар берди.
“БРИКС ўз аъзоларини ноқонуний санкциялардан ҳимоя қилиш учун, мамлакатлар иқтисодиёти ўсиши ва адолатсиз сиёсий босимларсиз ривожланиши учун қўллаб-қувватлашнинг қўшма механизмини ишлаб чиққан бўларди”, - деди Пезешкиён БРИСКнинг онлайн саммитида сўзлаган нутқида.
Эрон президентининг сўзларига кўра, адолатли кўп қутбли дунёга бўлган ишончни қайта тиклаш учун дунё иқтисодий санкциялари каби воситалардан воз кечиши шарт. БРИКС ва ШҲТ бу жараёнда муҳим рол ўйнаши мумкин.
Бразилия мамлакат президенти Луис Инасиу Лула да Силва ташаббуси билан Америка президенти Дональд Трампнинг савдо сиёсатини муҳокама қилиш учун БРИКСнинг навбатдан ташқари онлайн саммитини ўтказди. Саммитда Россия, Хитой, Миср, Индонезия, Эрон, ЖАР етакчилари, БАА валиаҳд шаҳзодаси, Ҳиндистон ташқи ишлар вазири ва Эфиопия ТИВ раҳбари ўринбосари қатнашди.