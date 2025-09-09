Давлат хизматларидаги бюрократик талаблар қисқартирилади

https://sputniknews.uz/20250909/davlat-xizmat-byurokratiya-talab-51852737.html
Sputnik Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев давлат хизматларини кўрсатишда бюрократиянинг олдини олишга доир фармон қабул қилиди
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/06/0a/19195149_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_7160dab2c0dcaafbf7b4f81c862a7c73.jpg
ТОШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Ўзбекистонда давлат хизматлари кўрсатишда талаб қилинадиган ҳужжатлар сони қисқартирилади. Президент Шавкат Мирзиёев тегишли фармонни имзолади, дея хабар берди Адлия вазирлиги.Фармонга кўра, 2025 йил 1 декабрдан бошлаб идоралар ўртасида электрон ахборот алмашинуви йўлга қўйилиши натижасида қуйидаги талаблар бекор қилинади:Ҳужжатда қуйидаги вазифалар белгиланган:Маълум бўлишича, мазкур фармондан давлат хизматларини кўрсатишда ортиқча ҳужжатлар ва тартибларни қисқартириш, қулайликларни ошириш мақсади кўзланган.
