Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250909/davlat-xizmat-byurokratiya-talab-51852737.html
Давлат хизматларидаги бюрократик талаблар қисқартирилади
Давлат хизматларидаги бюрократик талаблар қисқартирилади
Sputnik Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев давлат хизматларини кўрсатишда бюрократиянинг олдини олишга доир фармон қабул қилиди
2025-09-09T16:05+0500
2025-09-09T16:05+0500
жамият
ўзбекистон
қонунчилик
янги фармон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/06/0a/19195149_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_7160dab2c0dcaafbf7b4f81c862a7c73.jpg
ТОШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Ўзбекистонда давлат хизматлари кўрсатишда талаб қилинадиган ҳужжатлар сони қисқартирилади. Президент Шавкат Мирзиёев тегишли фармонни имзолади, дея хабар берди Адлия вазирлиги.Фармонга кўра, 2025 йил 1 декабрдан бошлаб идоралар ўртасида электрон ахборот алмашинуви йўлга қўйилиши натижасида қуйидаги талаблар бекор қилинади:Ҳужжатда қуйидаги вазифалар белгиланган:Маълум бўлишича, мазкур фармондан давлат хизматларини кўрсатишда ортиқча ҳужжатлар ва тартибларни қисқартириш, қулайликларни ошириш мақсади кўзланган.
https://sputniknews.uz/20250906/onlayn-davlat-xizmatlari-soni-oshadi-51771968.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/06/0a/19195149_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5ec5fcf9efde7ebb4eb372b0da70baa5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
шавкат мирзиёев давлат хизматлари бюрократия фармон my gov
шавкат мирзиёев давлат хизматлари бюрократия фармон my gov

Давлат хизматларидаги бюрократик талаблар қисқартирилади

16:05 09.09.2025
© Sputnik / Дильшода РахматоваНовый инклюзивный Центр госуслуг в Дехканабаде открыл свои двери для посетителей
Новый инклюзивный Центр госуслуг в Дехканабаде открыл свои двери для посетителей - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.09.2025
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Oбуна бўлиш
My.gov портали ҳамда Давлат хизматлари маркази 2028 йилга қадар 900 тга яқин масалалар юзасидан фуқароларга хизмат кўрсатади.
ТОШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Ўзбекистонда давлат хизматлари кўрсатишда талаб қилинадиган ҳужжатлар сони қисқартирилади. Президент Шавкат Мирзиёев тегишли фармонни имзолади, дея хабар берди Адлия вазирлиги.
Фармонга кўра, 2025 йил 1 декабрдан бошлаб идоралар ўртасида электрон ахборот алмашинуви йўлга қўйилиши натижасида қуйидаги талаблар бекор қилинади:
никоҳни расмийлаштиришда ФҲДЁ органлари томонидан никоҳланувчилардан тиббий кўрик натижаларини тақдим этиш талаби;
никоҳ суд қарори асосида бекор қилинганда, ажрим ҳақидаги далолатнома ёзувини шакллантириш учун ФҲДЁ органлари суд қарорини сўраши талаби;
автомототранспорт воситаси рўйхатга олинганлик гувоҳномасида унинг эгасининг манзилини кўрсатиш талаби.
Ҳужжатда қуйидаги вазифалар белгиланган:
2028 йилга қадар my.gov.uz портали ва Давлат хизматлари марказлари орқали кўрсатиладиган хизматлар сонини 900 тага етказиш;
проактив давлат хизматлари сонини 53 тага, композит хизматлар сонини 74 тага етказиш.
Маълум бўлишича, мазкур фармондан давлат хизматларини кўрсатишда ортиқча ҳужжатлар ва тартибларни қисқартириш, қулайликларни ошириш мақсади кўзланган.
В Узбекистане расширят систему госуслуг - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.09.2025
Онлайн кўрсатилаётган давлат хизматлари сони ошади
6 Сентябр, 09:43
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0