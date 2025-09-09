https://sputniknews.uz/20250909/china-qashqadaryo-100-elektr-yuk-avtomobil-51840759.html
Хитойдан Қашқадарёга 100 та электр юк автомобили олиб келинади
Хитойдан Қашқадарёга 100 та электр юк автомобили олиб келинади
Sputnik Ўзбекистон
Деҳқонободда 32 млн долларлик инвестиция: электр юк автомобиллари ва қурилиш заводи
2025-09-09T14:31+0500
2025-09-09T14:31+0500
2025-09-09T14:31+0500
ўзбекистон
завод
жамият
қашқадарё вилояти
машина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/09/51839917_0:111:2152:1322_1920x0_80_0_0_62cc33f19be6b183c044cb22e076303f.jpg
ТОШКЕНТ, 9 сен – Sputnik. Қашқадарё вилояти Деҳқонобод туманида умумий қиймати 32 миллион доллар бўлган икки йирик инвестиция лойиҳаси амалга оширилади, деб хабар берди Қашқадарё вилояти ҳокимлиги матбуот хизмати.Бу борада Хитойнинг “Sany” компанияси делегацияси, туман ҳокимлиги ва “Korona Grand” МЧЖ келишувга эришди.2025 йил охирига қадар ишга туширилиши кутилган ушбу лойиҳалар орқали 120 та янги иш ўрни яратилади.Маълумот учун, “Sany” компанияси ҳозирги кунда қурилиш техникаси ишлаб чиқариш бўйича дунёнинг етакчи брендларидан бири ҳисобланади.
https://sputniknews.uz/20250609/qoraqalpogiston-zamonaviy-avtobuslar-49796061.html
ўзбекистон
қашқадарё вилояти
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/09/51839917_121:0:2033:1434_1920x0_80_0_0_136b23e06967b6ca299d3e76460e372b.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
қашқадарё инвестиция, деҳқонобод саноат лойиҳалари, электр юк автомобиллари ўзбекистон, қуёш панелли қувватлаш станциялари, sany компанияси ўзбекистон, korona grand мчж, қурилиш маҳсулотлари заводи, янги иш ўринлари қашқадарё, инвестиция хитой ўзбекистон, саноат салоҳияти 2025
қашқадарё инвестиция, деҳқонобод саноат лойиҳалари, электр юк автомобиллари ўзбекистон, қуёш панелли қувватлаш станциялари, sany компанияси ўзбекистон, korona grand мчж, қурилиш маҳсулотлари заводи, янги иш ўринлари қашқадарё, инвестиция хитой ўзбекистон, саноат салоҳияти 2025
Хитойдан Қашқадарёга 100 та электр юк автомобили олиб келинади
Қашқадарёда 32 миллион долларлик лойиҳалар амалга оширилади. Лойиҳалар доирасида электр юк автомобиллари хизмати йўлга қўйилади ва қурилиш маҳсулотлари ишлаб чиқариш заводи барпо этилади.
ТОШКЕНТ, 9 сен – Sputnik.
Қашқадарё вилояти Деҳқонобод туманида умумий қиймати 32 миллион доллар бўлган икки йирик инвестиция лойиҳаси амалга оширилади, деб хабар берди Қашқадарё вилояти ҳокимлиги матбуот хизмати
.
Бу борада Хитойнинг “Sany” компанияси делегацияси, туман ҳокимлиги ва “Korona Grand” МЧЖ келишувга эришди.
Лойиҳалардан бири қиймати 20 миллион доллар бўлиб, 100 та электр юк автомобили олиб келиш ва уларни қувватлаш учун қуёш панеллари ҳамда махсус станциялар қуришни кўзда тутади. Иккинчи лойиҳа эса 12 миллион долларлик қурилиш маҳсулотлари заводини ташкил этишдан иборат.
2025 йил охирига қадар ишга туширилиши кутилган ушбу лойиҳалар орқали 120 та янги иш ўрни яратилади.
Маълумот учун, “Sany” компанияси ҳозирги кунда қурилиш техникаси ишлаб чиқариш бўйича дунёнинг етакчи брендларидан бири ҳисобланади.