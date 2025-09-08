https://sputniknews.uz/20250908/xitoy-zilziladan-jabr-korgan-afgonistonga-insonparvarlik-yordami-jonatdi-51805866.html
Хитой зилзиладан жабр кўрган Афғонистонга инсонпарварлик ёрдами жўнатди
Хитой зилзиладан жабр кўрган Афғонистонга инсонпарварлик ёрдами жўнатди
Sputnik Ўзбекистон
Хитой ҳукуматининг илк инсонпарварлик ёрдами Қобул аэропортига етказилди
2025-09-08T12:11+0500
2025-09-08T12:11+0500
2025-09-08T12:11+0500
дунёда
хитой
афғонистон
зилзила
инсонпарварлик ёрдами
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/08/51805666_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_e02c1413e223df29f9c74b09d3ea0de9.png
ТОШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Кунар вилояти ва қўшни ҳудудларда юз берган кучли зилзиладан сўнг Хитой ҳукуматининг илк инсонпарварлик ёрдами Афғонистоннинг Кобул аэропортига етказилди, дея хабар бермоқда "Xinhua" агентлиги.Хабарга кўра, ёрдамни ташишда Хитой халқ озодлик армиясининг иккита Y-20 ҳарбий транспорт самолёти жалб этилган. Улар орқали чодирлар, тиббий анжомлар ва бошқа зарур жиҳозлар Афғонистон томонига юборилган.Эслатиб ўтамиз, бундан аввал Россия Федерацияси ва Ўзбекистон ҳам зилзила оқибатида азият чеккан Афғонистон аҳолиси учун инсонпарварлик ёрдамини юборган эди.
https://sputniknews.uz/20250902/mirziyoev-afgoniston-hamdardlik-51662272.html
хитой
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/08/51805666_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_561f2270cd8307ad02b4464cefeacb5b.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
хитой инсонпарварлик ёрдам афғонистон зилзила гуманитар
хитой инсонпарварлик ёрдам афғонистон зилзила гуманитар
Хитой зилзиладан жабр кўрган Афғонистонга инсонпарварлик ёрдами жўнатди
Икки Y-20 транспорт самолётида олиб келинган ёрдам Қобул аэропортига етказилди.
ТОШКЕНТ, 8 сен — Sputnik.
Кунар вилояти ва қўшни ҳудудларда юз берган кучли зилзиладан сўнг Хитой ҳукуматининг илк инсонпарварлик ёрдами Афғонистоннинг Кобул аэропортига етказилди, дея хабар бермоқда
"Xinhua" агентлиги.
Хабарга кўра, ёрдамни ташишда Хитой халқ озодлик армиясининг иккита Y-20 ҳарбий транспорт самолёти жалб этилган. Улар орқали чодирлар, тиббий анжомлар ва бошқа зарур жиҳозлар Афғонистон томонига юборилган.
Тадбир хусусида Хитой элчихонасининг вақтинча иш юритувчиси Бао Шухуй қуйидагича фикр билдирди: “Зилзиладан жиддий зарар кўрган ҳудудларда катта фожиа юз берди. Шу боис Хитой ҳукумати зудлик билан инсонпарварлик ёрдамини кўрсатишга қарор қилди. Бу Афғонистон ҳукумати ва халқига бўлган дўстлигимизнинг ёрқин ифодасидир”.
Эслатиб ўтамиз, бундан аввал Россия Федерацияси
ва Ўзбекистон
ҳам зилзила оқибатида азият чеккан Афғонистон аҳолиси учун инсонпарварлик ёрдамини юборган эди.