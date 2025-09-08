Ўзбекистон
Хитой зилзиладан жабр кўрган Афғонистонга инсонпарварлик ёрдами жўнатди
Хитой зилзиладан жабр кўрган Афғонистонга инсонпарварлик ёрдами жўнатди
Хитой ҳукуматининг илк инсонпарварлик ёрдами Қобул аэропортига етказилди
ТОШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Кунар вилояти ва қўшни ҳудудларда юз берган кучли зилзиладан сўнг Хитой ҳукуматининг илк инсонпарварлик ёрдами Афғонистоннинг Кобул аэропортига етказилди, дея хабар бермоқда "Xinhua" агентлиги.Хабарга кўра, ёрдамни ташишда Хитой халқ озодлик армиясининг иккита Y-20 ҳарбий транспорт самолёти жалб этилган. Улар орқали чодирлар, тиббий анжомлар ва бошқа зарур жиҳозлар Афғонистон томонига юборилган.Эслатиб ўтамиз, бундан аввал Россия Федерацияси ва Ўзбекистон ҳам зилзила оқибатида азият чеккан Афғонистон аҳолиси учун инсонпарварлик ёрдамини юборган эди.
Хитой зилзиладан жабр кўрган Афғонистонга инсонпарварлик ёрдами жўнатди

Хитой Афғонистонга ёрдам жўнатди
Хитой Афғонистонга ёрдам жўнатди
© Foto : Xinhua news
Oбуна бўлиш
Икки Y-20 транспорт самолётида олиб келинган ёрдам Қобул аэропортига етказилди.
ТОШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Кунар вилояти ва қўшни ҳудудларда юз берган кучли зилзиладан сўнг Хитой ҳукуматининг илк инсонпарварлик ёрдами Афғонистоннинг Кобул аэропортига етказилди, дея хабар бермоқда "Xinhua" агентлиги.
Хабарга кўра, ёрдамни ташишда Хитой халқ озодлик армиясининг иккита Y-20 ҳарбий транспорт самолёти жалб этилган. Улар орқали чодирлар, тиббий анжомлар ва бошқа зарур жиҳозлар Афғонистон томонига юборилган.
Тадбир хусусида Хитой элчихонасининг вақтинча иш юритувчиси Бао Шухуй қуйидагича фикр билдирди: “Зилзиладан жиддий зарар кўрган ҳудудларда катта фожиа юз берди. Шу боис Хитой ҳукумати зудлик билан инсонпарварлик ёрдамини кўрсатишга қарор қилди. Бу Афғонистон ҳукумати ва халқига бўлган дўстлигимизнинг ёрқин ифодасидир”.
Эслатиб ўтамиз, бундан аввал Россия Федерацияси ва Ўзбекистон ҳам зилзила оқибатида азият чеккан Афғонистон аҳолиси учун инсонпарварлик ёрдамини юборган эди.
