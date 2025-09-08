https://sputniknews.uz/20250908/uzbekistan-mahsulot-investitsiya-korgazmasi-51813486.html
Ўзбекистон маҳсулотлари дунёдаги энг йирик кўргазмаларидан бирида намойиш этилди
Ўзбекистон маҳсулотлари дунёдаги энг йирик кўргазмаларидан бирида намойиш этилди
Ўзбекистон CIFIT-2025 ярмаркасида: сифатли маҳсулотлар Хитой бозорида
Ўзбекистоннинг ярмаркадаги иштироки мамлакат маҳсулотларини жаҳон бозорида кенг тарғиб этиш, халқаро ҳамкорликни мустаҳкамлаш ва янги экспорт йўналишларини очишга муҳим туртки бўлади
ТОШКЕНТ, 8 сен – Sputnik.
Хитойнинг Сямэн шаҳрида бўлиб ўтаётган CIFIT-2025 — Халқаро инвестиция ва савдо ярмаркасида Ўзбекистон ўз маҳсулотлари билан иштирок этмоқда. Бу ҳақда Ўсимликлар карантини ва ҳимояси агентлиги матбуот хизмати хабар берди
Ярмарка очилишида Ўзбекистон бош вазири ўринбосари Жамшид Ходжаев нутқ сўзлади.
Ўзбекистон павильонида мамлакатнинг табиий ва юқори сифатли маҳсулотлари намойиш этилмоқда. Ташриф буюрувчилар катта қизиқиш билан янги хўл мева-сабзавотлар, қуруқ ва қуритилган мевалар, озиқ-овқат маҳсулотлари ҳамда салқин ичимликлар билан танишмоқда.
Маълумот учун: CIFIT (China International Fair for Investment and Trade) — Хитой Халқаро инвестиция ва савдо ярмаркаси бўлиб, ҳар йили Сямэн шаҳрида ўтказилади ва дунёдаги энг йирик инвестиция кўргазмаларидан бири ҳисобланади. Асосий мақсади — инвестиция ва савдони ривожлантириш, халқаро ҳамкорликни кучайтириш.