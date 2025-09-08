https://sputniknews.uz/20250908/uzbekistan-kazakhstan-kyrgyzstan-suv-energetika-kelishuv-51800427.html
Тошкент, Бишкек ва Остона сув-энергетика баланси бўйича келишиб олди
Тошкент, Бишкек ва Остона сув-энергетика баланси бўйича келишиб олди
Чўлпонотада сув чиқариш ва электр энергияси етказиб бериш бўйича баённома имзоланди
ТОШКЕНТ, 8 сен – Sputnik. Ўзбекистон, Қозоғистон ва Қирғизистон Чўлпонота шаҳрида 2026 йилгача сув-энергетика баланси бўйича келишувга эришди. Бу ҳақда Қозоғистон Энергетика вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Хабарда айтилишича, томонлар сув чиқариш ҳамда электр энергияси етказиб бериш масалаларини тартибга солувчи баённомаларни имзолаган.Асосий ҳужжатда Қозоғистон ва Ўзбекистондан Қирғизистон Республикасига электр энергияси етказиб бериш эвазига Тўқтоғул сув омборидан сув чиқариш бўйича томонларнинг мажбуриятлари белгилаб қўйилган.Шунингдек, уч давлат Россиядан Қирғизистонга Қозоғистон энергетика тизими орқали электр энергиясини транзит қилиш шартларини ҳам келишиб олди.Алоҳида икки томонлама музокаралар ҳам бўлиб ўтди. Қозоғистон ва Ўзбекистон 2026 йил мартдан декабргача Қозоғистонга 900 млн кВт/соатга яқин электр энергияси етказиб бериш тўғрисида баённома имзолади.Айтиш жоизки, Тўқтоғул сув омбори Ўзбекистон томонидан тўғридан-тўғри суғориш учун ишлатилмайди. Бироқ у Сирдарё оқимини тартибга солиш орқали Фарғона водийси, Тошкент вилояти ва ундан кейинги ҳудудлардаги суғориш тизими учун муҳим аҳамиятга эга.
10:25 08.09.2025 (янгиланди: 10:30 08.09.2025)
Эришилган келишувлар куз-қиш мавсумида хавфларни камайтириш, шунингдек келгуси вегетация мавсумига қадар сув тўплаш учун прогноз қилинадиган шароит яратиш имконини беради.
ТОШКЕНТ, 8 сен – Sputnik.
Ўзбекистон, Қозоғистон ва Қирғизистон Чўлпонота шаҳрида 2026 йилгача сув-энергетика баланси бўйича келишувга эришди. Бу ҳақда Қозоғистон Энергетика вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
.
Хабарда айтилишича, томонлар сув чиқариш ҳамда электр энергияси етказиб бериш масалаларини тартибга солувчи баённомаларни имзолаган.
Асосий ҳужжатда Қозоғистон ва Ўзбекистондан Қирғизистон Республикасига электр энергияси етказиб бериш эвазига Тўқтоғул сув омборидан сув чиқариш бўйича томонларнинг мажбуриятлари белгилаб қўйилган.
Шунингдек, уч давлат Россиядан Қирғизистонга Қозоғистон энергетика тизими орқали электр энергиясини транзит қилиш шартларини ҳам келишиб олди.
Алоҳида икки томонлама музокаралар ҳам бўлиб ўтди. Қозоғистон ва Ўзбекистон 2026 йил мартдан декабргача Қозоғистонга 900 млн кВт/соатга яқин электр энергияси етказиб бериш тўғрисида баённома имзолади.
Айтиш жоизки, Тўқтоғул сув омбори Ўзбекистон томонидан тўғридан-тўғри суғориш учун ишлатилмайди. Бироқ у Сирдарё оқимини тартибга солиш орқали Фарғона водийси, Тошкент вилояти ва ундан кейинги ҳудудлардаги суғориш тизими учун муҳим аҳамиятга эга.