Ўзбекистон, Қозоғистон ва Қирғизистон сув ва энергетика режими бўйича келишиб олди
13:08 15.05.2025 (янгиланди: 13:17 15.05.2025)
© Пресс-служба Минэнерго КазахстанаКазахстан, Узбекистан и Кыргызстан Согласовали Водно-Энергетические Режимы на Вегетационный Период на Встрече в Ташкенте
© Пресс-служба Минэнерго Казахстана
Oбуна бўлиш
Тошкентда Ўзбекистон, Қозоғистон ва Қирғизистон энергетика ва сув ресурсларига оид тегишли ҳужжат имзоланди.
TOШКЕНТ, 15 май — Sputnik. Ўзбекистон, Қозоғистон ва Қирғизистон энергетика ва сув ресурсларига масъул вазирликларнинг уч томонлама йиғилишида энергетика объектларининг иш режимлари ва ёз мавсумида Сирдарё ҳавзасида сув тақсимоти тартиби тўғрисида келишиб олинди. Бу ҳақда Қозоғистон энергетика вазирлиги хабар берди.
Тошкентдаги Ўзбекистон энергетика ҳафталигида Қозоғистон энергетика вазири Ерлан Аккенженов ҳам иштирок этди. Қайд этилишича, ҳужжатнинг имзоланиши Марказий Осиёда сув ресурсларидан мувозанатли фойдаланиш ва энергия тизимларининг барқарор ишлашини таъминлашга қаратилган уч давлат ўртасидаги мунтазам ҳамкорлик доирасидаги муҳим қадамдир.
© Пресс-служба Минэнерго КазахстанаКазахстан, Узбекистан и Кыргызстан Согласовали Водно-Энергетические Режимы на Вегетационный Период на Встрече в Ташкенте
Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан Согласовали Водно-Энергетические Режимы на Вегетационный Период на Встрече в Ташкенте
© Пресс-служба Минэнерго Казахстана
Ҳар бир вегетация олдидан режимларни муҳокама қилиш ва келишиш гидрологик вазиятни ва мамлакатларнинг сув-энергетика ресурсларига бўлган эҳтиёжларини ҳисобга олишга имкон беради.
Ўсимлик мавсуми режимлари бўйича эришилган келишувлар биргаликдаги изчил ишлар самараси бўлиб, барча иштирокчи мамлакатлар манфаатларини таъминлашга қаратилган.
“Биз энергетика соҳасидаги технологик инновацияларни кузатишда давом этамиз ва ишлаб чиқарувчиларимизни қўллаб-қувватлаймиз, бу эса соҳани модернизация қилиш ва минтақавий шериклигимизни мустаҳкамлашда муҳим аҳамиятга эга”, — деди Аккенженов.
Айтилишича, Қозоғистон, Ўзбекистон ва Қирғизистон ўртасида Қамбарота ГЭС-1 қурилиши лойиҳаси бўйича муҳокамалар, шунингдек, Озарбайжон, Қозоғистон ва Ўзбекистон иштирокида Каспий энергетика йўлагини яратиш лойиҳаси устида ишлаш одатдагидек давом этмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон энергетика ҳафталиги 13-15 май кунлари бўлиб ўтмоқда. У бир қатор йирик тадбирларни ўз ичига олган. Кўргазмада 34 та давлат, жумладан, Россия ва Ўзбекистондан 465 та компания иштирок этмоқда. Ўзбекистон энергетика вазири Жўрабек Мирзамаҳмудовнинг маълум қилишича, Энергетика ҳафталиги доирасидаги форум 32 та давлатдан 3,4 мингдан ортиқ иштирокчини бирлаштирди.