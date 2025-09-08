https://sputniknews.uz/20250908/shimol-guruh-sumi-51809818.html
Россия "Шимол" гуруҳи Суми вилоятидаги яширин позицияларни йўқ қилди
Россия "Шимол" гуруҳи Суми вилоятидаги яширин позицияларни йўқ қилди
Sputnik Ўзбекистон
Разведка дронларининг махсус ҳарбий операция ҳудудида олиб борган кузатуви чоғида душман тўпланган жой зудлик билан аниқланди ва зарба берилди
2025-09-08T14:12+0500
2025-09-08T14:12+0500
2025-09-08T14:12+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
россия
украина
ҳарбий
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0f/51264292_0:0:769:432_1920x0_80_0_0_06b4673d096d3342887ecbb35ee48a51.jpg
ТОШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Россия армиясининг “Шимол” қўшинлари гуруҳи артиллерия бўлинмалари махсус ҳарбий операция ҳудудида душман кучларини режали равишда йўқ қилишни давом эттирмоқда. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди.Бугун армия корпусининг “Град” ракета тизимлари экипажлари “Шимол” ҳужум гуруҳларини қўллаб-қувватлаб, Украина Қуролли кучлари бўлинмаларининг ўрмонзор ҳудудидаги ниқобланган позициялари ва тўпланган жонли кучларини нишонга олди.Ҳарбийларнинг маълум қилишича, жанговар топшириқни олгач, экипаж позицияга чиққан ва жанговар машина командири “Град” қўмондонлик пунктид координаталарни созлаган. Нишонларга аниқлик киритиш учувчисиз учиш аппаратлари билан ҳамкорликда амалга оширилган, дея қўшимча киритилади хабарда.Қайд этилишича, реал вақт режимида учувчисиз учиш аппаратлари орқали олиб борилган объектив назорат кадрларида барча аниқланган нишонларнинг йўқ қилинганига ишонч ҳосил қилинган.
https://sputniknews.uz/20250903/russia-dxr-fedorovka-ozod-51715403.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0f/51264292_91:0:667:432_1920x0_80_0_0_d6f9a10f8e7a866e2116d682cf378d47.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мҳо шимол суми украина қурол яширин позиция
мҳо шимол суми украина қурол яширин позиция
Россия "Шимол" гуруҳи Суми вилоятидаги яширин позицияларни йўқ қилди
Разведка дронларининг махсус ҳарбий операция ҳудудида олиб борган кузатуви чоғида душман тўпланган жой зудлик билан аниқланди ва зарба берилди.
ТОШКЕНТ, 8 сен — Sputnik.
Россия армиясининг “Шимол” қўшинлари гуруҳи артиллерия бўлинмалари махсус ҳарбий операция ҳудудида душман кучларини режали равишда йўқ қилишни давом эттирмоқда. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди.
Бугун армия корпусининг “Град” ракета тизимлари экипажлари “Шимол” ҳужум гуруҳларини қўллаб-қувватлаб, Украина Қуролли кучлари бўлинмаларининг ўрмонзор ҳудудидаги ниқобланган позициялари ва тўпланган жонли кучларини нишонга олди.
“Разведка дронларининг махсус ҳарбий операция ҳудудида олиб борган кузатуви чоғида душман тўпланган жой аниқланди. Нишон координаталари зудлик билан артиллерия бўлинмаларига узатилди”, — дейилади вазирлик хабарида.
Ҳарбийларнинг маълум қилишича, жанговар топшириқни олгач, экипаж позицияга чиққан ва жанговар машина командири “Град” қўмондонлик пунктид координаталарни созлаган. Нишонларга аниқлик киритиш учувчисиз учиш аппаратлари билан ҳамкорликда амалга оширилган, дея қўшимча киритилади хабарда.
“Зарур тузатиш маълумотлари олиниши биланоқ, белгиланган квадрат бўйича ўқ узилди. Натижада УҚК таркибига жиддий зарар етказилди, бу эса душман бўлинмалари бошқарувининг издан чиқишига олиб келди”, — дея маълум қилди Россия мудофаа идораси.
Қайд этилишича, реал вақт режимида учувчисиз учиш аппаратлари орқали олиб борилган объектив назорат кадрларида барча аниқланган нишонларнинг йўқ қилинганига ишонч ҳосил қилинган.