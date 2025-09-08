Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250908/qozogiston-prezident-ozbekiston-tashrif-51812446.html
Қозоғистон президенти йил охиригача Ўзбекистонга ташриф буюради
Қозоғистон президенти йил охиригача Ўзбекистонга ташриф буюради
Sputnik Ўзбекистон
Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев йил охиригача Россия ва Ўзбекистонга ташриф буюради
2025-09-08T15:11+0500
2025-09-08T15:11+0500
сиёсат
ўзбекистон
қозоғистон
россия
қасим-жомарт тоқаев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/05/43304708_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_16fbcdd1ff90ff083a142cdfd0a95561.jpg
ТОШКЕНТ, 8-сен — Sputnik. Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаев йил охиригача Россия ва Ўзбекистонга ташриф буюришни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Sputnik Қозоғистон хабар берди.Қайд этилишича, Ўзбекистон ва Россияга амалга оширилиши режалаштирилган ташрифлар Қозоғистоннинг минтақавий дипломатиясида муҳим роль ўйнаши, халқаро ҳамкорликнинг кенгайишига хизмат қилиши кутилмоқда.Маълум қилинишича, Қозоғистон раҳбари бундан ташқари, Остона шаҳрида Озарбайжон, Арманистон ва Туркманистон президентларини қабул қилинишини ҳам айтиб ўтган. Улар билан бир қаторда, Осиё ва Европа давлатлари раҳбарлари билан учрашувлар ҳам режалаштирилаётгани ҳам айтилди.Эслатамиз, Тоқаев апрель бошида саммит доирасида Самарқанд шаҳрига ташриф буюрган ва Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев билан музокаралар ўтказганди.
https://sputniknews.uz/20250908/uzbekistan-kazakhstan-kyrgyzstan-suv-energetika-kelishuv-51800427.html
ўзбекистон
қозоғистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/05/43304708_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_93d5625bf1d7c74ff9a917596813a00e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
қозоғистон президент қасим-жомарт тоқаев россия ўзбекистон ташриф
қозоғистон президент қасим-жомарт тоқаев россия ўзбекистон ташриф

Қозоғистон президенти йил охиригача Ўзбекистонга ташриф буюради

15:11 08.09.2025
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в нашу страну.
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в нашу страну. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.09.2025
Oбуна бўлиш
Таъкидланишича, бу ташрифлар Қозоғистоннинг минтақавий дипломатиясида муҳим роль ўйнайди.
ТОШКЕНТ, 8-сен — Sputnik. Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаев йил охиригача Россия ва Ўзбекистонга ташриф буюришни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Sputnik Қозоғистон хабар берди.
"Шунингдек, Қозоғистон президенти 2025 йил охиригача унинг Россия ва Ўзбекистонга ташрифи бўлиб ўтишини айтди", - дейилган хабарда.
Қайд этилишича, Ўзбекистон ва Россияга амалга оширилиши режалаштирилган ташрифлар Қозоғистоннинг минтақавий дипломатиясида муҳим роль ўйнаши, халқаро ҳамкорликнинг кенгайишига хизмат қилиши кутилмоқда.
Маълум қилинишича, Қозоғистон раҳбари бундан ташқари, Остона шаҳрида Озарбайжон, Арманистон ва Туркманистон президентларини қабул қилинишини ҳам айтиб ўтган. Улар билан бир қаторда, Осиё ва Европа давлатлари раҳбарлари билан учрашувлар ҳам режалаштирилаётгани ҳам айтилди.
Эслатамиз, Тоқаев апрель бошида саммит доирасида Самарқанд шаҳрига ташриф буюрган ва Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев билан музокаралар ўтказганди.
Сброс воды на Бурейской ГЭС - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.09.2025
Тошкент, Бишкек ва Остона сув-энергетика баланси бўйича келишиб олди
10:25
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0