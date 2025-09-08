Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250908/mirziyoev-rahmon-tabrik-51810033.html
Мирзиёев Раҳмонга Мустақиллик куни муносабати билан табрик йўллади
Мирзиёев Раҳмонга Мустақиллик куни муносабати билан табрик йўллади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Тожикистон президенти Эмомали Раҳмонга Мустақиллик куни муносабати билан табрик йўллади.
2025-09-08T13:01+0500
2025-09-08T15:04+0500
сиёсат
шавкат мирзиёев
эмомали раҳмон
табрик
тожикистон
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/13/43510995_0:213:1137:853_1920x0_80_0_0_6dab65ea0fd382b146ee82741e65d532.jpg
ТОШКЕНТ, 8 сен – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Тожикистон президенти Эмомали Раҳмонга Мустақиллик куни муносабати билан табрик йўллади. Бу ҳақда Тожикистон президенти матбуот хизмати хабар берди.Ўзбекистон раҳбари тожикистонлик ҳамкасбига сиҳат-саломатлик, масъулиятли давлат фаолиятида янги муваффақиятлар, Тожикистон халқига эса тинчлик, фаровонлик ва равнақ тилаган.Тожикистонда 9 сентябрь куни Мустақиллик куни нишонланади.
https://sputniknews.uz/20250331/ozbekiston-tojikiston-qirgiziston-chegara-48666609.html
тожикистон
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/13/43510995_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_9421ed414852261c93f66a3f0d6643fe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон президенти шавкат мирзиёев тожикистон президенти эмомали раҳмон табрик
ўзбекистон президенти шавкат мирзиёев тожикистон президенти эмомали раҳмон табрик

Мирзиёев Раҳмонга Мустақиллик куни муносабати билан табрик йўллади

13:01 08.09.2025 (янгиланди: 15:04 08.09.2025)
© Foto : Пресс-служба Президента ТаджикистанаЦеремония открытия нового здания посольства Узбекистана в Душанбе
Церемония открытия нового здания посольства Узбекистана в Душанбе - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.09.2025
© Foto : Пресс-служба Президента Таджикистана
Oбуна бўлиш
Бу йил 9 сентябрь куни Тожикистон Мустақилликнинг 34 йиллигини нишонлайди.
ТОШКЕНТ, 8 сен – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Тожикистон президенти Эмомали Раҳмонга Мустақиллик куни муносабати билан табрик йўллади. Бу ҳақда Тожикистон президенти матбуот хизмати хабар берди.

“Қардош халқ сифатида биз сизнинг мамлакатингизнинг жадал ривожланаётгани, унинг глобал миқёсдаги ёрқин ютуқлари ва ўсиб бораётган халқаро нуфузидан беҳад шодмиз. Ишончим комилки, халқларимиз ўртасидаги кўп асрлик дўстлик ришталари мустаҳкамланиб бораверади ва анъанавий яхши қўшничилик ва ўзаро қўллаб-қувватлаш тамойилларига асосланган стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатлари изчил ривожланиб боради”, - дейилади табрик матнида.

Ўзбекистон раҳбари тожикистонлик ҳамкасбига сиҳат-саломатлик, масъулиятли давлат фаолиятида янги муваффақиятлар, Тожикистон халқига эса тинчлик, фаровонлик ва равнақ тилаган.
Тожикистонда 9 сентябрь куни Мустақиллик куни нишонланади.
Шавкат Мирзиёв, Эмомали Рахмон и Садир Жапаров подписали Договор о точке стыка государственных границ Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 31.03.2025
Ўзбекистон, Тожикистон ва Қирғизистон чегара тўғрисида тарихий шартнома имзолади
31 Март, 14:11
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0