https://sputniknews.uz/20250908/japan-tashkent-oquv-markaz-51820942.html
Япония компанияси Тошкент шаҳрида касб-ҳунарга ўқитиш марказини очади
Япония компанияси Тошкент шаҳрида касб-ҳунарга ўқитиш марказини очади
Sputnik Ўзбекистон
Onodera User Run ва Ўзбекистон: меҳнат миграциясида ҳамкорлик лойиҳалари
2025-09-08T17:54+0500
2025-09-08T17:54+0500
2025-09-08T17:55+0500
миграция
тошкент
япония
мигрантлар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/08/51821470_0:70:1888:1132_1920x0_80_0_0_bf40c4094d397dfa79b5c0d14bad579c.jpg
ТОШКЕНТ, 8 сен – Sputnik. Япониянинг "Onodera User Run" компанияси Тошкент шаҳрида касб-ҳунарга ўқитиш марказини очади. Ўзбекистон элчиси Муҳсинхўжа Абдураҳмонов компания раҳбарияти билан музокара ўтказди, деб хабар қилмоқда "Дунё" АА мухбири.Мулоқот чоғида меҳнат миграцияси соҳасида ҳамкорликда амалга оширилаётган лойиҳалар ва истиқболдаги режалар муҳокама қилинди."Onodera User Run" компанияси Ўзбекистонда ёшларга япон тили ва тегишли касбларни ўргатишга қаратилган лойиҳани амалга оширмоқда. Хусусан, мазкур компания томонидан Тошкент шаҳрида ўқув маркази фаолиятини йўлга қўйилмоқда.Маълумот учун: "Onodera User Run" - ёшларнинг таълим олиши ва ишга жойлашишига қадар бўлган барча жараёнда уларни бепул ва ҳар томонлама қўллаб-қувватлайдиган глобал HR (кадрлар) компанияси.
https://sputniknews.uz/20250822/ishsiz-kambagal-kasb-til-bepul-oqish-51416544.html
япония
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/08/51821470_144:0:1745:1201_1920x0_80_0_0_bea9d858661f6dbf5e81bba5ed40618a.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
onodera user run ўзбекистон, японияда ишлаш имкониятлари, ўзбекистон ёшлари японияда иш, япон тили ўқув маркази тошкент, касбий тайёргарлик япония, меҳнат миграцияси лойиҳалари, ўзбекистон япония ҳамкорлик, hr компания япония ўзбекистон, onodera user run марказия, пон тили ва касб ўргатиш
onodera user run ўзбекистон, японияда ишлаш имкониятлари, ўзбекистон ёшлари японияда иш, япон тили ўқув маркази тошкент, касбий тайёргарлик япония, меҳнат миграцияси лойиҳалари, ўзбекистон япония ҳамкорлик, hr компания япония ўзбекистон, onodera user run марказия, пон тили ва касб ўргатиш
Япония компанияси Тошкент шаҳрида касб-ҳунарга ўқитиш марказини очади
17:54 08.09.2025 (янгиланди: 17:55 08.09.2025)
Ўқув марказида таълим олган талабгорлар ҳайдовчилик, қарияларни парваришлаш ва озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш каби соҳаларда Японияда иш билан таъминланади.
ТОШКЕНТ, 8 сен – Sputnik.
Япониянинг "Onodera User Run" компанияси Тошкент шаҳрида касб-ҳунарга ўқитиш марказини очади. Ўзбекистон элчиси Муҳсинхўжа Абдураҳмонов компания раҳбарияти билан музокара ўтказди, деб хабар қилмоқда
"Дунё" АА мухбири.
Мулоқот чоғида меҳнат миграцияси соҳасида ҳамкорликда амалга оширилаётган лойиҳалар ва истиқболдаги режалар муҳокама қилинди.
"Onodera User Run" компанияси Ўзбекистонда ёшларга япон тили ва тегишли касбларни ўргатишга қаратилган лойиҳани амалга оширмоқда. Хусусан, мазкур компания томонидан Тошкент шаҳрида ўқув маркази фаолиятини йўлга қўйилмоқда.
"Хориждаги ёшларнинг келажагини очиш учун бир неча давлатларда япон тилидан дарс беряпмиз. Шунингдек, уларга Япониядаги тиббиёт ва ижтимоий таъминот муассасаларида иш топишда ёрдам берамиз", - дейилган компания сайтида.
Маълумот учун: "Onodera User Run" - ёшларнинг таълим олиши ва ишга жойлашишига қадар бўлган барча жараёнда уларни бепул ва ҳар томонлама қўллаб-қувватлайдиган глобал HR (кадрлар) компанияси.