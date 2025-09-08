https://sputniknews.uz/20250908/aqsh-xitoy-kiberjinoyat-gumon-51819056.html
АҚШ Хитойни кибержиноятда гумон қилмоқда, Пекин рад этди
АҚШ Хитойни кибержиноятда гумон қилмоқда, Пекин рад этди
АҚШ ҳукумати Хитой билан савдо музокараларига оид махфий маълумотларни қўлга киритиш мақсадида амалга оширилгани гумон қилинаётган киберҳужум юзасидан тергов ишларини бошлади.
ТОШКЕНТ, 8 сен – Sputnik. АҚШ ҳукумати Хитой билан савдо музокараларига оид махфий маълумотларни қўлга киритиш мақсадида амалга оширилгани гумон қилинаётган киберҳужум юзасидан тергов ишларини бошлади. Бу ҳақда "Wall Street Journal" хабар берди.2025 йил июль ойида Конгресс вакили Жон Муленар номидан юборилган сохта электрон мактуб АҚШдаги савдо гуруҳлар, юридик фирмалар ва ҳукумат ташкилотларига йўналтирилган. Хатда қонун лойиҳасига оид ҳужжат илова қилинган бўлиб, уни очиш орқали зарарли дастур тизимларга чуқур кириб, хакерларга махфий маълумотларни йўналтириши мумкин эди, дейилади хабарда.Таъкидланишича, киберхавфсизлик мутахассислари бу ҳужум ортида Хитой разведкасига алоқадор деб гумон қилинаётган APT41 гуруҳи тургани эҳтимоли жуда юқорилигини маълум қилган. Шу сабаб АҚШ воқеани икки давлат ўртасидаги стратегик ва иқтисодий рақобат фонидаги кибероператсиялардан бири сифатида баҳолаётгани ҳам айтилмоқда.Маълум қилинишича, Хитой элчихонаси эса бу айбловларни рад этди ва уларни "асосланмаган" деб атаган. Пекин ўз баёнотида глобал миқёсда киберҳужумлар барча давлатларга қарши муттасил амалга оширилаётганини эслатиб ўтган.
хитой
АҚШ Хитойни кибержиноятда гумон қилмоқда, Пекин рад этди
Конгресс вакили номидан юборилган мактуб ахборот ўғирловчи дастурга эга бўлиб чиқди.
ТОШКЕНТ, 8 сен – Sputnik.
АҚШ ҳукумати Хитой билан савдо музокараларига оид махфий маълумотларни қўлга киритиш мақсадида амалга оширилгани гумон қилинаётган киберҳужум юзасидан тергов ишларини бошлади. Бу ҳақда "Wall Street Journal" хабар берди
.
2025 йил июль ойида Конгресс вакили Жон Муленар номидан юборилган сохта электрон мактуб АҚШдаги савдо гуруҳлар, юридик фирмалар ва ҳукумат ташкилотларига йўналтирилган. Хатда қонун лойиҳасига оид ҳужжат илова қилинган бўлиб, уни очиш орқали зарарли дастур тизимларга чуқур кириб, хакерларга махфий маълумотларни йўналтириши мумкин эди, дейилади хабарда.
Таъкидланишича, киберхавфсизлик мутахассислари бу ҳужум ортида Хитой разведкасига алоқадор деб гумон қилинаётган APT41 гуруҳи тургани эҳтимоли жуда юқорилигини маълум қилган. Шу сабаб АҚШ воқеани икки давлат ўртасидаги стратегик ва иқтисодий рақобат фонидаги кибероператсиялардан бири сифатида баҳолаётгани ҳам айтилмоқда.
ФСБ ва конгресс полицияси текширувни давом эттирмоқда. Конгрессмен Муленар эса мазкур ҳодисани “Хитойнинг АҚШ стратегиясини ўғирлашга қаратилган навбатдаги уриниши” деб атаб “Асло қўрқмаймиз!”, – деб изоҳ берган "Reuters"га.
Маълум қилинишича, Хитой элчихонаси эса бу айбловларни рад этди ва уларни “асосланмаган” деб атаган. Пекин ўз баёнотида глобал миқёсда киберҳужумлар барча давлатларга қарши муттасил амалга оширилаётганини эслатиб ўтган.