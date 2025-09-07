https://sputniknews.uz/20250907/korporativ-munosabatlar-tartibga-solish-51787157.html
Корпоратив муносабатларни тартибга солиш янада соддалаштирилади
Корпоратив муносабатларни тартибга солиш янада соддалаштирилади
Sputnik Ўзбекистон
Қарорга кўра, масъулияти чекланган жамият (жамият) иштирокчиси таркибига кириш ёки ундан чиқариш фактининг кучга кириш механизми соддалаштирилади. Қуйидаги ҳолларда жамият иштирокчилари таркибига киритиш ёки ундан чиқариш амалда тегишли ҳаракат ҳамда ҳодиса содир этилган пайтдан бошлаб юзага келган ҳисобланади
2025-09-07T11:17+0500
2025-09-07T11:17+0500
2025-09-07T11:17+0500
жамият
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/15/27336599_0:75:2497:1480_1920x0_80_0_0_d819440def8cdf6f7ba3ec07d77d1314.jpg
ТОШКЕНТ, 7 сен – Sputnik. Ўзбекистонда корпоратив муносабатларни тартибга солиш янада соддалаштирилади. 5 сентябрь куни президентнинг тегишли қонуни қабул қилинди.Қарорга кўра, масъулияти чекланган жамият (жамият) иштирокчиси таркибига кириш ёки ундан чиқариш фактининг кучга кириш механизми соддалаштирилади.Қуйидаги ҳолларда жамият иштирокчилари таркибига киритиш ёки ундан чиқариш амалда тегишли ҳаракат ҳамда ҳодиса содир этилган пайтдан бошлаб юзага келган ҳисобланади, жумладан:Иштирокчилар таркибига кириш ёки ундан чиқиш ҳолатларида жамият бошқа иштирокчиларни 30 кун муддатда хабардор қилади.
https://sputniknews.uz/20250811/intellektual-mulk-51171502.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/15/27336599_0:0:2441:1831_1920x0_80_0_0_5b7cb278fe31c1d7548a0b5639f6d074.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
корпоратив муносабатларни тартибга солиш қонун
корпоратив муносабатларни тартибга солиш қонун
Корпоратив муносабатларни тартибга солиш янада соддалаштирилади
МЧЖ иштирокчиси таркибига кириш ёки ундан чиқариш фактининг кучга кириш механизми соддалаштирилади.
ТОШКЕНТ, 7 сен – Sputnik
. Ўзбекистонда корпоратив муносабатларни тартибга солиш янада соддалаштирилади. 5 сентябрь куни президентнинг тегишли қонуни қабул қилинди.
Қарорга кўра, масъулияти чекланган жамият (жамият) иштирокчиси таркибига кириш ёки ундан чиқариш фактининг кучга кириш механизми соддалаштирилади.
Қуйидаги ҳолларда жамият иштирокчилари таркибига киритиш ёки ундан чиқариш амалда тегишли ҳаракат ҳамда ҳодиса содир этилган пайтдан бошлаб юзага келган ҳисобланади, жумладан:
иштирокчилар таркибидан мажбурий чиқариш ёки унга мажбурий киритиш, шу жумладан, жамиятдаги улуш иштирокчи ва учинчи шахс ўртасида умумий мулк деб топилган ва унинг тегишли қисмига мулк ҳуқуқи белгиланган ҳолатларда – суд қарори қонуний кучга кирган кундан;
жамият улуши “E-auksion” электрон савдо платформаси ва қонунчиликка мувофиқ хусусийлаштиришнинг бошқа усуллари орқали сотилганда – савдо натижалари расмийлаштирилиб, улуш қиймати тўлиқ тўланган кундан;
жамият улушини сотиш ва уни сотишдан бошқача тарзда учинчи шахслар фойдасига воз кечиш нотариал шаклда амалга оширилганда – бу ҳақида тасдиқловчи ҳужжатлар расмийлаштирилган кундан.
Иштирокчилар таркибига кириш ёки ундан чиқиш ҳолатларида жамият бошқа иштирокчиларни 30 кун муддатда хабардор қилади.