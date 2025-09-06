https://sputniknews.uz/20250906/afgonistonda-qutqaruvchilar-jabrlanganlar-51773959.html
Афғонистонда қутқарувчилар ҳали ҳам жабрланганларга етиб бора олмади
ТОШКЕНТ, 6 сен – Sputnik. Афғонистондаги зилзилалардан сўнг қийин рельеф шароити туфайли қутқарувчилар бир неча вилоятларга ҳалигача етиб бора олмаяпти, деди Халқаро Қизил хоч жамияти вакили Жой Сингхал РИА Новостига. Сингхалнинг сўзларига кўра, зилзила бўлмаган тақдирда ҳам ушбу вилоятлар аҳолисига энг яқин тиббий муассасага етиб бориш учун 4-5 соат вақт керак бўлган."Ер ва вайронагарчилик бизни вайроналар остидаги одамларга ёрдам беришни жуда қийинлаштирмоқда. Ва шунинг учун биз кўпроқ одамларнинг ҳаётини сақлаб қола олмаймиз. Демак, одамлар бу операцияларнинг оғир шароитлари туфайли ўз ҳаётлари учун катта хавф туғдирмоқда", - деди агентлик суҳбатдоши.Шунингдек, у бундай шароитда вайроналар остидан одамларни эвакуация қилиш учун техникадан фойдаланишнинг иложи йўқлигини ҳам айтди.Август ойининг сўнгги куни ярим тунга яқин Афғонистон шарқида 6 магнитудали зилзила содир бўлди ва кейинги силкинишлар содир бўлди. Табиий офат Кунар, Лагмон ва Нангаҳор вилоятларига таъсир кўрсатди, кўплаб қишлоқларни вайрон қилди, тоғли ҳудудларда йўллар вайрон бўлиши ёки ёпилиб қолишига олиб келди. Афғонистоннинг кўп йиллик урушлар, қашшоқлик ва табиий офатлар туфайли заифлашган соғлиқни сақлаш тизими жабрланганларга етарлича ёрдам бера олмаяпти. Расмийларининг сўнгги маълумотларига кўра, ушбу табиий офат қурбонлари сони 2205 кишига етган, 3640 киши жароҳатланган.
ТОШКЕНТ, 6 сен – Sputnik. Афғонистондаги зилзилалардан сўнг қийин рельеф шароити туфайли қутқарувчилар бир неча вилоятларга ҳалигача етиб бора олмаяпти, деди Халқаро Қизил хоч жамияти вакили Жой Сингхал РИА Новостига.
"Сўнгги зилзилалар кўплаб кўчкиларга олиб келди ва йўлларнинг вайрон бўлишига сабаб бўлди. Бу жабрланганларга ёрдам бериш ва ҳаёт учун зарур материаллар етказиб беришда, тиббий ёрдамга муҳтожларга етиб боришда сезиларли кечикишларга сабаб бўлмоқда. Биз ҳалигача қатор вилоятларга етиб бора олмадик", - деди у.
Сингхалнинг сўзларига кўра, зилзила бўлмаган тақдирда ҳам ушбу вилоятлар аҳолисига энг яқин тиббий муассасага етиб бориш учун 4-5 соат вақт керак бўлган.
"Ер ва вайронагарчилик бизни вайроналар остидаги одамларга ёрдам беришни жуда қийинлаштирмоқда. Ва шунинг учун биз кўпроқ одамларнинг ҳаётини сақлаб қола олмаймиз. Демак, одамлар бу операцияларнинг оғир шароитлари туфайли ўз ҳаётлари учун катта хавф туғдирмоқда", - деди агентлик суҳбатдоши.
Шунингдек, у бундай шароитда вайроналар остидан одамларни эвакуация қилиш учун техникадан фойдаланишнинг иложи йўқлигини ҳам айтди.
Август ойининг сўнгги куни ярим тунга яқин Афғонистон шарқида 6 магнитудали зилзила содир бўлди ва кейинги силкинишлар содир бўлди. Табиий офат Кунар, Лагмон ва Нангаҳор вилоятларига таъсир кўрсатди, кўплаб қишлоқларни вайрон қилди, тоғли ҳудудларда йўллар вайрон бўлиши ёки ёпилиб қолишига олиб келди. Афғонистоннинг кўп йиллик урушлар, қашшоқлик ва табиий офатлар туфайли заифлашган соғлиқни сақлаш тизими жабрланганларга етарлича ёрдам бера олмаяпти. Расмийларининг сўнгги маълумотларига кўра, ушбу табиий офат қурбонлари сони 2205 кишига етган, 3640 киши жароҳатланган.