Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250905/fargona-vodiy-avtobenzin-51755678.html
“Ўзбекнефтегаз” Фарғона водийсига бензин етказиб беришни оширди
“Ўзбекнефтегаз” Фарғона водийсига бензин етказиб беришни оширди
Sputnik Ўзбекистон
“Ўзбекнефтгаз” АЖ Фарғона аҳолисининг автобензинга бўлган эҳтиёжини тўлиқ қондириш мақсадида бир қанча чора-тадбирлар кўрди.
2025-09-05T13:02+0500
2025-09-05T13:02+0500
ўзбекистон
бензин
иқтисод
ўзбекнефтгаз
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/07/33667176_0:362:2997:2048_1920x0_80_0_0_cdddb0c61b89965b4d4f36c9e03f50f9.jpg
ТОШКЕНТ, 5 сен – Sputnik. “Ўзбекнефтегаз” Фарғона водийсига бензин етказиб беришни 7 бараварга оширди. Бу ҳақда компания матбуот хизмати маълум қилди.Таъкидланишича, ҳудуд аҳолисининг автобензинга бўлган эҳтиёжини тўлиқ қондириш мақсадида биржа савдоларига Фарғона водийси учун 2000 тонна бензин қўйилади.Шунингдек, нефть базалар фаолияти 24 соатлик иш режимига ўтказилиб, автобензинни ҳудудий АЁҚШларга узлуксиз етказиб бериш таъминланиши ҳам айтилмоқда.Эслатамиз, аввалроқ таъмирлаш ишлари сабабли 5-6 сентябрь кунлари Фарғона водийси вилоятларидаги автомобилларга газ тўлдириш шохобчалари (АГТКШ) ҳамда йирик истеъмолчиларнинг газ таъминоти вақтинча чекланган эди.
https://sputniknews.uz/20250904/fergana-vodiy-metan-zapravka-cheklov-51720148.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/07/33667176_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_8e02d259f6091ff8f7f69932b3189a24.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фарғона автобензин ўзбекистон энергетика вазирлиги кўра, “ўзбекнефтгаз” аж аҳоли эҳтиёж чора-тадбир
фарғона автобензин ўзбекистон энергетика вазирлиги кўра, “ўзбекнефтгаз” аж аҳоли эҳтиёж чора-тадбир

“Ўзбекнефтегаз” Фарғона водийсига бензин етказиб беришни оширди

13:02 05.09.2025
© Sputnik / Наталья СеливерстоваАвтозаправочная станция.
Автозаправочная станция. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.09.2025
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Oбуна бўлиш
Бугунги кунга қадар кунлик ўртача сарф ҳажми 250-300 тоннани ташкил этган бўлса, эндиликда 7 карра кўпроқ, яъни 2000 тонна бензин шохобчаларга етказилади.
ТОШКЕНТ, 5 сен – Sputnik. “Ўзбекнефтегаз” Фарғона водийсига бензин етказиб беришни 7 бараварга оширди. Бу ҳақда компания матбуот хизмати маълум қилди.
Таъкидланишича, ҳудуд аҳолисининг автобензинга бўлган эҳтиёжини тўлиқ қондириш мақсадида биржа савдоларига Фарғона водийси учун 2000 тонна бензин қўйилади.
"Бу кўрсаткич шу кунга қадар ўртача кунлик 250, 300 тоннани ташкил этарди. 2000 тонна одатий кунга нисбатан 7 карра кўп дегани", - дейилган хабарда.
Шунингдек, нефть базалар фаолияти 24 соатлик иш режимига ўтказилиб, автобензинни ҳудудий АЁҚШларга узлуксиз етказиб бериш таъминланиши ҳам айтилмоқда.
Эслатамиз, аввалроқ таъмирлаш ишлари сабабли 5-6 сентябрь кунлари Фарғона водийси вилоятларидаги автомобилларга газ тўлдириш шохобчалари (АГТКШ) ҳамда йирик истеъмолчиларнинг газ таъминоти вақтинча чекланган эди.
Автозаправочная станция - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.09.2025
Фарғона водийсида "метан заправкаларда" вақтинча чеклов киритилади
Кеча, 08:59
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0