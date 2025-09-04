https://sputniknews.uz/20250904/fergana-vodiy-metan-zapravka-cheklov-51720148.html
Фарғона водийсида "метан заправкаларда" вақтинча чеклов киритилади
Фарғона водийсида "метан заправкаларда" вақтинча чеклов киритилади
Sputnik Ўзбекистон
Фарғона водийсининг тоғли ҳудудидан ўтувчи қисмида қўшимча магистрал газ қувури қурилди 5-6 сентябрь кунлари янги қувурни тармоққа улаш ишлари олиб борилади ва чеклов шу сабабли киритилади.
2025-09-04T08:59+0500
2025-09-04T08:59+0500
2025-09-04T09:13+0500
ўзбекистон
жамият
газ
газ қувури
ҳудудгазтаъминот
бензин
фарғона водийси
оҳангарон тумани
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/02/48696084_162:0:3510:1883_1920x0_80_0_0_d3fe86f82881e8eb5dda8007af17d5fc.jpg
ТОШКЕНТ, 4 сен – Sputnik. Фарғона водийсининг тоғли ҳудудидан ўтувчи қисмида қўшимча магистрал газ қувури қурилди 5-6 сентябрь кунлари янги қувурни тармоққа улаш ишлари олиб борилади ва чеклов шу сабабли киритилади. Бу ҳақда Энергетика вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Хабарда айтилишича, Фарғона водийси истеъмолчиларини табиий газ билан таъминловчи “Оҳангарон–Пунгон” магистрал газ қувурининг тоғли ҳудуддан ўтувчи қисмида қарийб 22 км қўшимча қувур қурилиши якунига етказилди. 5-6 сентябрь кунлари таъмирлаш ишлари вақтида Фарғона водийси вилоятларидаги автомобилларга газ тўлдириш компрессор шохобчалари (АГТКШ) ҳамда йирик истеъмолчиларнинг газ таъминотига вақтинча чеклов киритилади.Хабарда қўшимча қилинишича, шуни ҳисобга олган ҳолда водий вилоятлари истеъмолчилари учун автобензин ёқилғисининг сотувга чиқариш ҳажми оширилади.
https://sputniknews.uz/20250824/komir-neft-gaz-51462186.html
ўзбекистон
фарғона водийси
оҳангарон тумани
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/02/48696084_580:0:3091:1883_1920x0_80_0_0_a9a67786a68b5405db122b3d3fc486c0.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фарғона водийси газ таъминоти, магистрал газ қувури қурилиши, оҳангарон–пунгон газ қувури, табиий газ етказиб бериш, газ таъминоти чекловлари 5-6 сентябрь, автомобилларга газ тўлдириш шохобчалари (агткш), газ таъминоти ишончлилиги, куз-қиш мавсумига газ тайёргарлиги, бензин сотуви фарғона водийси, газ таъминоти вақтинча тўхтатилиши, метан заправка, метан
фарғона водийси газ таъминоти, магистрал газ қувури қурилиши, оҳангарон–пунгон газ қувури, табиий газ етказиб бериш, газ таъминоти чекловлари 5-6 сентябрь, автомобилларга газ тўлдириш шохобчалари (агткш), газ таъминоти ишончлилиги, куз-қиш мавсумига газ тайёргарлиги, бензин сотуви фарғона водийси, газ таъминоти вақтинча тўхтатилиши, метан заправка, метан
Фарғона водийсида "метан заправкаларда" вақтинча чеклов киритилади
08:59 04.09.2025 (янгиланди: 09:13 04.09.2025)
Таъмирлаш ишлари сабабли 5-6 сентябрь кунлари Фарғона водийси вилоятларидаги автомобилларга газ тўлдириш шохобчалари (АГТКШ) ҳамда йирик истеъмолчиларнинг газ таъминоти вақтинча чекланади.
ТОШКЕНТ, 4 сен – Sputnik.
Фарғона водийсининг тоғли ҳудудидан ўтувчи қисмида қўшимча магистрал газ қувури қурилди 5-6 сентябрь кунлари янги қувурни тармоққа улаш ишлари олиб борилади ва чеклов шу сабабли киритилади. Бу ҳақда Энергетика вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
.
Хабарда айтилишича, Фарғона водийси истеъмолчиларини табиий газ билан таъминловчи “Оҳангарон–Пунгон” магистрал газ қувурининг тоғли ҳудуддан ўтувчи қисмида қарийб 22 км қўшимча қувур қурилиши якунига етказилди.
Ушбу янги қувурни тармоққа улаш бўйича монтаж ишлари олиб борилиши муносабати билан 2025 йил 5 сентябрь куни соат 12:00 дан бошлаб 36 соат давомида “Оҳангарон–Пунгон” магистрал газ қувури орқали табиий газ узатиш вақтинча тўхтатилади.
5-6 сентябрь кунлари таъмирлаш ишлари вақтида Фарғона водийси вилоятларидаги автомобилларга газ тўлдириш компрессор шохобчалари (АГТКШ) ҳамда йирик истеъмолчиларнинг газ таъминотига вақтинча чеклов киритилади.
Хабарда қўшимча қилинишича, шуни ҳисобга олган ҳолда водий вилоятлари истеъмолчилари учун автобензин ёқилғисининг сотувга чиқариш ҳажми оширилади.