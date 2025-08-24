https://sputniknews.uz/20250824/komir-neft-gaz-51462186.html
Ўзбекистонда 7 ойда қанча кўмир, нефть ва газ ишлаб чиқарилди?
Ўзбекистонда 7 ойда қанча кўмир, нефть ва газ ишлаб чиқарилди?
Sputnik Ўзбекистон
Январь-июль ойларида нефть ишлаб чиқариш ҳажми ортди, газ ишлаб чиқариш эса камайди.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2025 йилнинг январь-июль ойларида 3,9 млн тонна кўмир ишлаб чиқарилган ва уни ишлаб чиқариш ҳажми 11 фоизга ошган.Нефть, табиий газ, газ конденсати ишлаб чиқариш эса 7 ой давомида камайган.Батафсил - Sputnik Ўзбекистон инфографикасида
Ўзбекистонда 7 ойда қанча кўмир, нефть ва газ ишлаб чиқарилди?
Январь-июль ойларида нефть ишлаб чиқариш ҳажми ортди, газ ишлаб чиқариш эса камайди.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2025 йилнинг январь-июль ойларида 3,9 млн тонна кўмир ишлаб чиқарилган ва уни ишлаб чиқариш ҳажми 11 фоизга ошган.
Нефть, табиий газ, газ конденсати ишлаб чиқариш эса 7 ой давомида камайган.
