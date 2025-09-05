https://sputniknews.uz/20250905/dxx-ish-firibgarlar-51740878.html
ДХХга ишга киритишни ваъда қилган фирибгарлар қўлга олинди
ДХХга ишга киритишни ваъда қилган фирибгарлар қўлга олинди
Ўзини ДХХ ходими сифатида таништирган фирибгар алдаб 40 минг доллардан ортиқ пул олган
ТОШКЕНТ, 5 сен – Sputnik. Икки нафар шахс одамларни давлат органларига ишга жойлаштириб қўйишни ваъда қилиб, пул олган пайтда ушланди. Бу ҳақда Ўзбекистон Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) матбуот хизмати хабар берди.Қўлга олинган шахслардан бири Қашқадарё вилоятининг Косон туманида яшовчи, 1988 й.т., муқаддам фирибгарлик билан боғлиқ жинояти учун судланган шахс. У ўзини ДХХ ходими дея таништириб, маҳаллий фуқарони давлат хавфсизлик органларига ишга киритиб қўйишни ваъда қилади. Фуқарони турли баҳоналар билан алдаб, жами 30 минг доллар ва 510 млн сўмини олади. Бундан ташқари, мазкур фуқаронинг қариндошини Қуролли Кучлар академиясига ўқишга киритиб қўйиш эвазига 10 минг доллар талаб қилиб, ҳозирга қадар 4 минг доллар олади. Ҳозирда Жиноят кодексининг 168-моддаси 4-қисми “а” банди (фирибгарлик) ва 28,211-моддаси 2-қисми “а” банди (пора бериш) билан жиноят иши қўзғатилиб, қамоқ эҳтиёт чораси қўлланилди.Шунингдек, Самарқанд вилоятининг Пастдарғом туманида истиқомат қилувчи, 1961 й.т. шахс ўзганинг ишончига кириб, уни ДХХ идораларига ишга киритиб қўйиш эвазига 7 минг доллар олган вақтида ашёвий далиллар билан ушланди. Ҳозирда унга нисбатан Жиноят кодексининг 25,168-моддаси 2-қисми “а” банди билан жиноят иши қўзғатилиб, тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
