Музейлар ҳафталиги доирасида Чингиз Ахмаров асарлари кўргазмаси очилди
Sputnik Ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/05/51748235_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_15301c2ddffa4deb35ec64aca4eb3228.jpg
3 сентябрь куни Ўзбекистон амалий санъат ва ҳунармандчилик тарихи давлат музейида “Миллий меросга менинг ҳиссам” номли кўргазма очилди. Тадбир Музейлар ҳафталиги доирасида ташкил этилиб, 8 сентябргача давом этади.Кўргазма "Миллий меросга менинг ҳиссам!” умумхалқ акцияси доирасида ташкил этилди. Ушбу ташаббус орқали аҳолининг маданий бойликларни музейларга топшириши ва уларни келажак авлод учун сақлашга ҳисса қўшиши кўзда тутилган.Экспозицияда машҳур рассом Чингиз Ахмаровнинг “Икки дил достони”, “Улуғбек юлдузи” ва бошқа фильмлар учун чизилган эскизлари намойиш қилинмоқда. Шунингдек, санъатшунос Акбар Ҳакимов асарларида қайд этилган “Раққоса” эскизи ҳам томошабинларга тақдим этилди.Кўргазманинг асосий мақсади — ёшлар ва кенг жамоатчилик орасида миллий маданий меросга эътибор ва қизиқишни ошириш, шунингдек, музей фондларини бойитишга аҳолининг фаол иштирокини таъминлашдир.Музейлар ҳафталиги доирасида 2–8-сентябрь кунлари музейда турли кўргазмалар, маҳорат дарслари ва маданий-маърифий тадбирлар ҳам ўтказилиши режалаштирилган.
Янгиликлар
uz_UZ
20:03 05.09.2025
Эксклюзив
3 сентябрь куни Ўзбекистон амалий санъат ва ҳунармандчилик тарихи давлат музейида “Миллий меросга менинг ҳиссам” номли кўргазма очилди. Тадбир Музейлар ҳафталиги доирасида ташкил этилиб, 8 сентябргача давом этади.
Кўргазма "Миллий меросга менинг ҳиссам!” умумхалқ акцияси доирасида ташкил этилди. Ушбу ташаббус орқали аҳолининг маданий бойликларни музейларга топшириши ва уларни келажак авлод учун сақлашга ҳисса қўшиши кўзда тутилган.

Экспозицияда машҳур рассом Чингиз Ахмаровнинг “Икки дил достони”, “Улуғбек юлдузи” ва бошқа фильмлар учун чизилган эскизлари намойиш қилинмоқда. Шунингдек, санъатшунос Акбар Ҳакимов асарларида қайд этилган “Раққоса” эскизи ҳам томошабинларга тақдим этилди.

Кўргазманинг асосий мақсади — ёшлар ва кенг жамоатчилик орасида миллий маданий меросга эътибор ва қизиқишни ошириш, шунингдек, музей фондларини бойитишга аҳолининг фаол иштирокини таъминлашдир.

Музейлар ҳафталиги доирасида 2–8-сентябрь кунлари музейда турли кўргазмалар, маҳорат дарслари ва маданий-маърифий тадбирлар ҳам ўтказилиши режалаштирилган.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Государственный музей истории народного прикладного искусства Узбекистана - Sputnik Ўзбекистон
1/16
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка работ Чингиза Ахмарова - Sputnik Ўзбекистон
2/16
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка работ Чингиза Ахмарова - Sputnik Ўзбекистон
3/16
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка работ Чингиза Ахмарова - Sputnik Ўзбекистон
4/16
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка работ Чингиза Ахмарова - Sputnik Ўзбекистон
5/16
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка работ Чингиза Ахмарова - Sputnik Ўзбекистон
6/16
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка работ Чингиза Ахмарова - Sputnik Ўзбекистон
7/16
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка работ Чингиза Ахмарова - Sputnik Ўзбекистон
8/16
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка работ Чингиза Ахмарова - Sputnik Ўзбекистон
9/16
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка работ Чингиза Ахмарова - Sputnik Ўзбекистон
10/16
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка работ Чингиза Ахмарова - Sputnik Ўзбекистон
11/16
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка работ Чингиза Ахмарова - Sputnik Ўзбекистон
12/16
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка работ Чингиза Ахмарова - Sputnik Ўзбекистон
13/16
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка работ Чингиза Ахмарова - Sputnik Ўзбекистон
14/16
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка работ Чингиза Ахмарова - Sputnik Ўзбекистон
15/16
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка работ Чингиза Ахмарова - Sputnik Ўзбекистон
16/16
© Sputnik / Бахром Хатамов
