Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Трамп Путин ва Зеленскийнинг учрашувига эришмоқчи
Дональд Трамп Путин ва Зелинский учун музокаралар уюштирмоқчи.
ТОШКЕНТ, 4 сен – Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп Россия президенти Владимир Путин ва Владимир Зеленский учрашувига "эришиш" истагида эканини, бироқ улар ҳали бу учрашувга тайёр эмаслигини айтди.Шунингдек, у Украина ҳудудидаги можарони тинч йўл билан ҳал этишни илгари суришда давом этишини ва бунга эриша олишига ишонишини қўшимча қилди.Бунда Трамп тинчлик бўйича Нобел мукофотига даъвогар бўлмаётганини, балки фақат можароларнинг олдини олишга ҳаракат қилаётганини таъкидлаган.Россия президенти илгарироқ Украина масаласини ҳал қилиш бўйича "зулмат ичра нур" кўраётганини маълум қилган эди. Шунингдек, Путин Зеленский билан учрашишини истисно қилмаган. Зеленский учрашувга тайёр бўлса, уни Москвада ҳам ўтказиш мумкин, лекин бундай учрашув яхши тайёрланган бўлиши керак.Шунингдек, у Москва Трамп раҳбарлигидаги ҳозирги Америка маъмуриятининг интилишини кузатаётгани ва улар томонидан фақатгина чақириқлар эмас, балки айни вазиятга ечим топишга бўлган самимий интилишни ҳам сезаётганини таъкидлаган.
трамп путин зеленский учрашув музокаралар
АҚШ президентининг айтишича, у Украина ҳудудидаги можарони тинч йўл билан ҳал этишни илгари суришда давом этади.
ТОШКЕНТ, 4 сен – Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп Россия президенти Владимир Путин ва Владимир Зеленский учрашувига "эришиш" истагида эканини, бироқ улар ҳали бу учрашувга тайёр эмаслигини айтди.

"Нимадир содир бўлиши муқаррар, лекин улар ҳали бунга тайёр эмас. Аммо ўша нарса албатта юз беради. Биз бунга эришамиз”, – деган АҚШ президенти CBS телеканалига берган интервьюсида.

Шунингдек, у Украина ҳудудидаги можарони тинч йўл билан ҳал этишни илгари суришда давом этишини ва бунга эриша олишига ишонишини қўшимча қилди.
Бунда Трамп тинчлик бўйича Нобел мукофотига даъвогар бўлмаётганини, балки фақат можароларнинг олдини олишга ҳаракат қилаётганини таъкидлаган.
Россия президенти илгарироқ Украина масаласини ҳал қилиш бўйича "зулмат ичра нур" кўраётганини маълум қилган эди. Шунингдек, Путин Зеленский билан учрашишини истисно қилмаган. Зеленский учрашувга тайёр бўлса, уни Москвада ҳам ўтказиш мумкин, лекин бундай учрашув яхши тайёрланган бўлиши керак.
Шунингдек, у Москва Трамп раҳбарлигидаги ҳозирги Америка маъмуриятининг интилишини кузатаётгани ва улар томонидан фақатгина чақириқлар эмас, балки айни вазиятга ечим топишга бўлган самимий интилишни ҳам сезаётганини таъкидлаган.
