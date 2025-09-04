Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250904/rossiya-ozarbayjon-51724173.html
Россия Озарбайжонни қўлга олинган россияликларни озод қилишга чақирди
Россия Озарбайжонни қўлга олинган россияликларни озод қилишга чақирди
Sputnik Ўзбекистон
Россия ташқи ишлар вазирлиги расмий вакили Мария Захарова Бокудан ушлаб турилган журналистларни озод этишга чақирди.
2025-09-04T13:58+0500
2025-09-04T13:58+0500
сиёсат
россия
озарбайжон
музокаралар
"россия сегодня"
sputnik
мария захарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/07/35792844_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f1a2b4ad56e214f2dd62af8890c803b8.jpg
ТОШКЕНТ, 4 сен – Sputnik. Россия Ташқи ишлар вазирлиги расмий вакили Мария Захарова Бокунинг ҳибсга олинган россияликларни озод этиши Россия ва Озарбайжон ўртасидаги муносабатларни яхшилаш йўлидаги муҳим қадам бўлади деб ҳисоблайди. Бу ҳақда у Шарқий иқтисодий форум (ШИФ-2025) доирасидаги РИА Новостига берган интервьюсида маълум қилди.Озарбайжон ҳукумати 30 июнь куни "Россия сегодня" медиа гуруҳи таркибига кирувчи Sputnik Озарбайжон агентлигида етти кишини асоссиз равишда ҳибсга олган эди. Sputnik Озарбайжон таҳририяти раҳбари Игорь Картавих ва бош муҳаррир Евгений Белоусов тўрт ой муддатдаги қамоққа олинишган. "Россия сегодня" медиа гуруҳи Озарбайжон ҳукуматини ўз ходимларини дарҳол озод қилишга ва бу номақбул вазиятни зудлик билан ҳал этишга чақирган. Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песковнинг айтишича, Кремль Sputnik Озарбайжон ва Ruptly ходимларининг ҳибсга олиниши билан боғлиқ вазиятни диққат билан кузатмоқда. Унинг таъкидлашича, Москва Боку билан тўғридан-тўғри музокаралар орқали ҳибсга олинган журналистларнинг озод этилишига эришишга умид қилмоқда. Россия ТИВ расмий вакили Мария Захарова ўз навбатида Боку ҳеч қачон Sputnik Озарбайжон идорасига ҳам, журналистлар фаолиятига ҳам эътироз билдирмаганини қайд этган.
https://sputniknews.uz/20250830/sputnik-ozarbayjon-jurnalistlar-kiselyov-51615634.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/07/35792844_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_208f6867281990ca2fcf780d334f1e76.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия ташқи ишлар вазирлиги расмий вакил мария захарова баку журналистлар озод этиш
россия ташқи ишлар вазирлиги расмий вакил мария захарова баку журналистлар озод этиш

Россия Озарбайжонни қўлга олинган россияликларни озод қилишга чақирди

13:58 04.09.2025
© Пресс-служба МИД РФ / Медиабанкка ўтишБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.09.2025
© Пресс-служба МИД РФ
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Ҳибсга олинган россияликларни озод этиш — муносабатлар илиқлашишидаги муҳим қадам – Россия ТИВ.
ТОШКЕНТ, 4 сен – Sputnik. Россия Ташқи ишлар вазирлиги расмий вакили Мария Захарова Бокунинг ҳибсга олинган россияликларни озод этиши Россия ва Озарбайжон ўртасидаги муносабатларни яхшилаш йўлидаги муҳим қадам бўлади деб ҳисоблайди. Бу ҳақда у Шарқий иқтисодий форум (ШИФ-2025) доирасидаги РИА Новостига берган интервьюсида маълум қилди.
“Таъкидлаймиз: Россия фуқароларининг озод этилиши Россия ва Озарбайжон ўртасидаги муносабатларни яхшилаш йўлидаги муҳим қадамдир”, - деди Захарова.
Озарбайжон ҳукумати 30 июнь куни "Россия сегодня" медиа гуруҳи таркибига кирувчи Sputnik Озарбайжон агентлигида етти кишини асоссиз равишда ҳибсга олган эди. Sputnik Озарбайжон таҳририяти раҳбари Игорь Картавих ва бош муҳаррир Евгений Белоусов тўрт ой муддатдаги қамоққа олинишган. "Россия сегодня" медиа гуруҳи Озарбайжон ҳукуматини ўз ходимларини дарҳол озод қилишга ва бу номақбул вазиятни зудлик билан ҳал этишга чақирган.
Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песковнинг айтишича, Кремль Sputnik Озарбайжон ва Ruptly ходимларининг ҳибсга олиниши билан боғлиқ вазиятни диққат билан кузатмоқда. Унинг таъкидлашича, Москва Боку билан тўғридан-тўғри музокаралар орқали ҳибсга олинган журналистларнинг озод этилишига эришишга умид қилмоқда. Россия ТИВ расмий вакили Мария Захарова ўз навбатида Боку ҳеч қачон Sputnik Озарбайжон идорасига ҳам, журналистлар фаолиятига ҳам эътироз билдирмаганини қайд этган.
Журналисты Игорь Картавых и Евгений Белоусов - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.08.2025
Sputnik Озарбайжон журналистлари тезроқ ўз ватанига қайтарилиши керак — Киселёв
30 Август, 12:50
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0