https://sputniknews.uz/20250903/uzbekistan-oila-korxona-51713732.html
Ўзбекистонда оилавий корхоналар сони кўпаймоқда
Ўзбекистонда оилавий корхоналар сони кўпаймоқда
Sputnik Ўзбекистон
Оилавий корхоналар сони йил бошидан буён 1 551 тага ошган. 03.09.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-09-03T17:11+0500
2025-09-03T17:11+0500
2025-09-03T17:11+0500
жамият
бизнес
савдо
корхона
умумий овқатланиш корхоналари
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/07/33663156_0:0:2426:1366_1920x0_80_0_0_0401d17c3a637b3e3343a73454a9a4e8.jpg
ТОШКЕНТ, 3 сен – Sputnik. 2025 йил 1 август ҳолатига республикада 37 816 та оилавий корхона фаолият юритмоқда. Бундан Миллий статистика қўмитаси маълумотлари дарак бермоқда.Маълум қилинишича, улар сони жорий йил бошидан буён 1 551 тага кўпайган.Тармоқлар кесимидаги таҳлилга кўра, энг йирик улуш савдо соҳасига тўғри келиб, у умумий оилавий корхоналарнинг 40 фоизини ташкил этади.Уларнинг соҳалар кесимидаги сони қуйидагича:
https://sputniknews.uz/20250825/uzbekistan-muzey-million-eksponat-51488871.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/07/33663156_0:0:1933:1450_1920x0_80_0_0_229cd946f12852de8e9c0a677db0f4a5.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистонда оилавий корхоналар, 2025 йил статистикаси, оилавий бизнес ривожланиши, савдо соҳасидаги оилавий корхоналар, саноатда оилавий корхоналар, оилавий бизнес сони, ўзбекистонда тадбиркорлик, оилавий корхоналар сони 2025
ўзбекистонда оилавий корхоналар, 2025 йил статистикаси, оилавий бизнес ривожланиши, савдо соҳасидаги оилавий корхоналар, саноатда оилавий корхоналар, оилавий бизнес сони, ўзбекистонда тадбиркорлик, оилавий корхоналар сони 2025
Ўзбекистонда оилавий корхоналар сони кўпаймоқда
Оилавий корхоналар сони йил бошидан буён 1 551 тага ошган.
ТОШКЕНТ, 3 сен – Sputnik.
2025 йил 1 август ҳолатига республикада 37 816 та оилавий корхона фаолият юритмоқда. Бундан Миллий статистика қўмитаси маълумотлари
дарак бермоқда.
Маълум қилинишича, улар сони жорий йил бошидан буён 1 551 тага кўпайган.
Тармоқлар кесимидаги таҳлилга кўра, энг йирик улуш савдо соҳасига тўғри келиб, у умумий оилавий корхоналарнинг 40 фоизини ташкил этади.
Уларнинг соҳалар кесимидаги сони қуйидагича:
савдо соҳасида – 15 125 та
саноат соҳасида – 8 565 та
яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар соҳасида – 7 244 та
қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги соҳасида – 2 596 та
соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизмат кўрсатиш – 652 та
ташиш ва сақлаш соҳасида – 339 та
қурилиш соҳасида – 299 та
ахборот ва алоқа соҳасида – 244 та
бошқа соҳаларда – 2 752 та