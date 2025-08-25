https://sputniknews.uz/20250825/uzbekistan-muzey-million-eksponat-51488871.html
Ўзбекистон музейларидаги экспонатлар сони 2,7 млн донага етди
Ўзбекистон музейларидаги экспонатлар сони 2,7 млн донага етди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбек музейларида нечта экспонат бор
2025-08-25T15:01+0500
2025-08-25T15:01+0500
2025-08-25T16:35+0500
илм-фан
археологик топилма
тошкент
қорақалпоғистон
самарқанд
сурхондарё
фарғона
маданият
музей
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/19/51493069_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8b9596073fcc961469ae1d7adea2b8e1.jpg
ТОШКЕНТ, 25 авг – Sputnik. Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил 1 январь ҳолатига Ўзбекистон музейларидаги асосий фонд экспонатлари сони 2,7 миллион донани ташкил этди. Бу кўрсаткич 2024 йилга нисбатан 129,2 мингтага ёки 5 фоизга кўпдир.Ҳудудлар кесимида музейлардаги асосий фонд экспонатлари қуйидагича тақсимланган:Шуни таъкидлаш жоизки, Ўзбекистон музейларидаги экспонатлар сони йил сайин ошиб бормоқда. Масалан, 2021 йил 1 январь ҳолатига кўра, мамлакатда асосий фондда 2 087 000 экспонат мавжуд эди. 2022 йил 1 январь ҳолатига кўра эса улар сони 2 168 392 тага етди, шу жумладан 387 038 таси (17,8%) археологик ашёлардан иборат эди.
https://sputniknews.uz/20240518/toshkentning-top-5-muzeylari-43928427.html
сурхондарё
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/19/51493069_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9f5f777550fe357bdf5413146bc94669.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон музей экспонат сони
ўзбекистон музей экспонат сони
Ўзбекистон музейларидаги экспонатлар сони 2,7 млн донага етди
15:01 25.08.2025 (янгиланди: 16:35 25.08.2025)
Музейларда экспонатлар сони йил сайин ошиб бормоқда: 2021 йилда улар сони 2 087 000 та бўлган бўлса, 2022 йилда 2 168 392 та, ва 2025 йил 1 январь ҳолатига эса 2,7 миллионга етди
ТОШКЕНТ, 25 авг – Sputnik.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра
, 2025 йил 1 январь ҳолатига Ўзбекистон музейларидаги асосий фонд экспонатлари сони 2,7 миллион донани ташкил этди.
Бу кўрсаткич 2024 йилга нисбатан 129,2 мингтага ёки 5 фоизга кўпдир.
Ҳудудлар кесимида музейлардаги асосий фонд экспонатлари қуйидагича тақсимланган:
Тошкент шаҳри – 1 255 915 та;
Самарқанд вилояти – 239 650 та;
Қорақалпоғистон Республикаси – 197 506 та;
Сурхондарё вилояти – 178 080 та;
Фарғона вилояти – 161 403 та;
Бошқа ҳудудлар – 703 441 та.
Шуни таъкидлаш жоизки, Ўзбекистон музейларидаги экспонатлар сони йил сайин ошиб бормоқда.
Масалан, 2021 йил 1 январь ҳолатига кўра, мамлакатда асосий фондда 2 087 000 экспонат мавжуд эди. 2022 йил 1 январь ҳолатига кўра эса улар сони 2 168 392 тага етди, шу жумладан 387 038 таси (17,8%) археологик ашёлардан иборат эди.