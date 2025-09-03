https://sputniknews.uz/20250903/samarkand-mehmonxona-loyiha-51700906.html
Самарқандда Ҳунармандлар маркази ва миллий меҳмонхона қурилади
Самарқандда Ҳунармандлар маркази ва миллий меҳмонхона қурилади
Самарқанд вилояти ҳокими Vertebra Studio билан миллий меҳмонхона ва ҳунармандлар маркази лойиҳасини муҳокама қилди
2025-09-03T13:14+0500
2025-09-03T13:14+0500
2025-09-03T13:14+0500
ТОШКЕНТ, 3 сен – Sputnik. Самарқанд вилояти ҳокими вазифасини бажарувчи Адиз Бобоев Туркиянинг "Vertebra Studio" – Архитектура ва дизайн студияси раҳбарлари билан учрашув ўтказди. Ушбу лойиҳани амалга оширишда шаҳарнинг иқлим шароити ва миллий анъаналаридан келиб чиққан ҳолда ишлаш юзасидан фикр алмашилди.2009 йилда ташкил этилган ушбу компания асосан архитектура, интерьер, шаҳарни режалаштириш ва реставрация соҳасида фаолият кўрсатиб келмоқда.
2025
"Tashkent Metro Plaza", "Van Public Library" каби лойиҳалар ҳам ушбу архитектура ва дизайн студияси томонидан ишлаб чиқилган
Самарқанд вилояти ҳокими вазифасини бажарувчи Адиз Бобоев Туркиянинг "Vertebra Studio" – Архитектура ва дизайн студияси раҳбарлари билан учрашув ўтказди
Мулоқотда шаҳарсозлик соҳаси, янги бинолар қурилишида ҳамкорлик қилиш хусусан, Самарқандда Ҳунармандлар маркази ва сайёҳлар учун миллий услубдаги меҳмонхона барпо этиш лойиҳаси муҳокама қилинди.
Ушбу лойиҳани амалга оширишда шаҳарнинг иқлим шароити ва миллий анъаналаридан келиб чиққан ҳолда ишлаш юзасидан фикр алмашилди.
2009 йилда ташкил этилган ушбу компания асосан архитектура, интерьер, шаҳарни режалаштириш ва реставрация соҳасида фаолият кўрсатиб келмоқда.