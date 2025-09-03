Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250903/samarkand-mehmonxona-loyiha-51700906.html
Самарқандда Ҳунармандлар маркази ва миллий меҳмонхона қурилади
Самарқандда Ҳунармандлар маркази ва миллий меҳмонхона қурилади
Sputnik Ўзбекистон
Самарқанд вилояти ҳокими Vertebra Studio билан миллий меҳмонхона ва ҳунармандлар маркази лойиҳасини муҳокама қилди
2025-09-03T13:14+0500
2025-09-03T13:14+0500
ўзбекистон
жамият
меҳмонхона
ҳунармандлар
самарқанд вилояти
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/03/51700585_0:0:1273:716_1920x0_80_0_0_4a62654842fd221c3a52111fb0e9aba7.jpg
ТОШКЕНТ, 3 сен – Sputnik. Самарқанд вилояти ҳокими вазифасини бажарувчи Адиз Бобоев Туркиянинг "Vertebra Studio" – Архитектура ва дизайн студияси раҳбарлари билан учрашув ўтказди. Ушбу лойиҳани амалга оширишда шаҳарнинг иқлим шароити ва миллий анъаналаридан келиб чиққан ҳолда ишлаш юзасидан фикр алмашилди.2009 йилда ташкил этилган ушбу компания асосан архитектура, интерьер, шаҳарни режалаштириш ва реставрация соҳасида фаолият кўрсатиб келмоқда.
https://sputniknews.uz/20250819/yangi-toshkent-mehmonxona-sayyoh-51330224.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/03/51700585_56:0:1011:716_1920x0_80_0_0_1c3d9b2044214bc6cfbb52a37fbda5a6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
самарқанд миллий меҳмонхона, vertebra studio ўзбекистон, самарқанд ҳунармандлар маркази, самарқандда меҳмонхона қурилиши, турк архитектура студияси, самарқанд туризм инфратузилмаси, шаҳарсозлик ҳамкорлиги туркия ўзбекистон, миллий услубда меҳмонхона, vertebra studio архитекторлари, самарқанд вилояти ҳокими, лойиҳа муҳокамаси
самарқанд миллий меҳмонхона, vertebra studio ўзбекистон, самарқанд ҳунармандлар маркази, самарқандда меҳмонхона қурилиши, турк архитектура студияси, самарқанд туризм инфратузилмаси, шаҳарсозлик ҳамкорлиги туркия ўзбекистон, миллий услубда меҳмонхона, vertebra studio архитекторлари, самарқанд вилояти ҳокими, лойиҳа муҳокамаси

Самарқандда Ҳунармандлар маркази ва миллий меҳмонхона қурилади

13:14 03.09.2025
© Пресс-служба хокимията Самаркандской областиХоким Самаркандской области обсудил проект национальной гостиницы с турецкой архитектурной студией
Хоким Самаркандской области обсудил проект национальной гостиницы с турецкой архитектурной студией - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.09.2025
© Пресс-служба хокимията Самаркандской области
Oбуна бўлиш
"Tashkent Metro Plaza", "Van Public Library" каби лойиҳалар ҳам ушбу архитектура ва дизайн студияси томонидан ишлаб чиқилган
ТОШКЕНТ, 3 сен – Sputnik. Самарқанд вилояти ҳокими вазифасини бажарувчи Адиз Бобоев Туркиянинг "Vertebra Studio" – Архитектура ва дизайн студияси раҳбарлари билан учрашув ўтказди.

Мулоқотда шаҳарсозлик соҳаси, янги бинолар қурилишида ҳамкорлик қилиш хусусан, Самарқандда Ҳунармандлар маркази ва сайёҳлар учун миллий услубдаги меҳмонхона барпо этиш лойиҳаси муҳокама қилинди.

© Пресс-служба хокимията Самаркандской областиХоким Самаркандской области обсудил проект национальной гостиницы с турецкой архитектурной студией
Хоким Самаркандской области обсудил проект национальной гостиницы с турецкой архитектурной студией - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.09.2025
Хоким Самаркандской области обсудил проект национальной гостиницы с турецкой архитектурной студией
© Пресс-служба хокимията Самаркандской области
Ушбу лойиҳани амалга оширишда шаҳарнинг иқлим шароити ва миллий анъаналаридан келиб чиққан ҳолда ишлаш юзасидан фикр алмашилди.
2009 йилда ташкил этилган ушбу компания асосан архитектура, интерьер, шаҳарни режалаштириш ва реставрация соҳасида фаолият кўрсатиб келмоқда.
Тошкент шаҳридаги “Янги Ўзбекистон” боғи яқинида замонавий меҳмонхоналар мажмуаси қурилди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.08.2025
"Янги Тошкент" меҳмонхона мажмуаси йилига 55 минггача сайёҳни қабул қилади
19 Август, 09:45
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0